MQL5'te birlikte öğrenme ve yazma - sayfa 45
bilgisayar çok yavaş..
hayır bilgisayar değil :)
Hafta sonu yy (GBPUSD,H1) dizisi 'Hafta sonu yy.mq5' (4873,19) içinde aralık dışında - kelimeler anlaşılmaz..
bir dizi öğesine eriştiniz ve dizinin boyutu, eriştiğiniz öğenin sıra sayısından küçük.
bu, arr[10] diziniz varsa olduğu gibidir. Ve arr[11] öğesini almak istiyorsunuz. Ama sadece 10 element var.
sana bundan bahsetmiştin.
ve hatta hatanın 5000 satırınızın 4873 olduğu satır numarasını belirtti :)
İşlev bir parametre ister - açıkçası bir tamsayı, negatif olmayan bir durdurma ve işlevin içinde bunun 99'dan büyük olmadığını kontrol eder. [shift - bu aynı sayıdır - StdDev dizi öğesi sayı kaydırmasını ifade eder. Yani numara değil mi? Ve bunu çift ATR[100] olarak ilan etmenin doğru olup olmayacağı; ? ps Hata - satır numarası ve karakter tam olarak değişiyor
2012.09.29 20:56:26 Hafta sonu yy (GBPUSD,H1) dizisi 'Hafta sonu yy.mq5' içinde aralık dışında (4886,19)
Sonuçta, dizinin yanlış elemanına hiçbir şekilde atıfta bulunamaz mı?
Tüm dizileri, 11 tanesini uygun koşulla sağlamaya çalıştım. Ama söyle bana, lütfen, aynı hata burada nasıl oluyor? Ve
bu nedir? nerede ilan edilir? hangi boyut?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Изучаем и пишем вместе на MQL5
Yedelkin , 2011.04.30 08:47
Вопрос
ENUM_DEAL_ENTRY
Идентификатор
Описание
DEAL_ENTRY_IN
Вход в рынок
DEAL_ENTRY_OUT
Выход из рынка
DEAL_ENTRY_INOUT
Разворот
DEAL_ENTRY_STATE
Признак статусной записи
Durum kaydı, fon hesabına bir kredidir, örneğin, herhangi bir hesapta, ilk satır bakiyedir, bu durum kaydıdır.
Bu doğru görünmüyor.
İadeler:
2014.08.27 19:15:42.163 Anlaşma_Giriş_Durumu (AUDUSD,D1) Anlaşma bileti#3879156 giriş=DEAL_ENTRY_IN
Kim bilir ne olduğunu DEAL_ENTRY_STATE?
Bu doğru görünmüyor.
Mantıksal olarak, dengenin yönü DEAL_ENTRY_IN ise, o zaman neden "Yön"\Yön sütununda değil?!
örneğin bu durumda DEAL_ENTRY_IN yönüne sahip olan satın alma için belirtildiği gibi
Mantıksal olarak, dengenin yönü DEAL_ENTRY_IN ise, o zaman neden "Yön"\Yön sütununda değil?!
örneğin bu durumda DEAL_ENTRY_IN yönüne sahip olan satın alma için belirtildiği gibi
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Anlaşma bileti#3892717 type=DEAL_TYPE_BUY girişi=DEAL_ENTRY_OUT
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Anlaşma bileti#3892714 type=DEAL_TYPE_SELL girişi=DEAL_ENTRY_IN
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Anlaşma bileti#3879156 type=DEAL_TYPE_BALANCE girişi=DEAL_ENTRY_IN