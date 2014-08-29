MQL5&#39;te birlikte öğrenme ve yazma - sayfa 45

Dimka-novitsek :
bilgisayar çok yavaş..

hayır bilgisayar değil :)

Hafta sonu yy (GBPUSD,H1) dizisi 'Hafta sonu yy.mq5' (4873,19) içinde aralık dışında - kelimeler anlaşılmaz..

bir dizi öğesine eriştiniz ve dizinin boyutu, eriştiğiniz öğenin sıra sayısından küçük.

bu, arr[10] diziniz varsa olduğu gibidir. Ve arr[11] öğesini almak istiyorsunuz. Ama sadece 10 element var.

sana bundan bahsetmiştin.

ve hatta hatanın 5000 satırınızın 4873 olduğu satır numarasını belirtti :)

 
Tüm dizileri, 11 tanesini uygun koşulla sağlamaya çalıştım. Ama söyle bana, lütfen, aynı hata burada nasıl oluyor? Ve
 double       ATR[];                 // массив для индикатора iATR
//---- handles for indicators
int          ATR_handle;           // указатель на индикатор iATR


..................................................
..................................................

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
double iStdDevf(         string symbol, int timeframe, int ma_period, int ma_shift, ENUM_MA_METHOD ma_method,   ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, int shift){
     SymbolSelect (
  symbol,       // имя символа
   true        // включить или выключить
   );
 StdDev_handle= iStdDev (
               symbol,             // имя символа
       periodd(timeframe),             // период
                   ma_period,         // период усреднения
                 ma_shift,           // смещение индикатора по горизонтали
         ma_method,         // тип сглаживания
    applied_price       // тип цены или handle
   );   
  
   if (StdDev_handle== INVALID_HANDLE )     
     {
     return ( 0.0 );}                     //Если массив не был создан, то 0          
      
     CopyBuffer (StdDev_handle, 0 , 0 , 100 ,ATR);
     if (shift> 99 ) return ( 0 );
     ArraySetAsSeries (ATR, true );         // Установим порядок расположения массива от 0 к 100
     return ( StdDev[shift]); }           //Вывод ризультата
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

İşlev bir parametre ister - açıkçası bir tamsayı, negatif olmayan bir durdurma ve işlevin içinde bunun 99'dan büyük olmadığını kontrol eder. [shift - bu aynı sayıdır - StdDev dizi öğesi sayı kaydırmasını ifade eder. Yani numara değil mi? Ve bunu çift ATR[100] olarak ilan etmenin doğru olup olmayacağı; ? ps Hata - satır numarası ve karakter tam olarak değişiyor

2012.09.29 20:56:26 Hafta sonu yy (GBPUSD,H1) dizisi 'Hafta sonu yy.mq5' içinde aralık dışında (4886,19)

Sonuçta, dizinin yanlış elemanına hiçbir şekilde atıfta bulunamaz mı?

 
Dimka-novitsek :
StdDev
bu nedir? nerede ilan edilir? hangi boyut?
 
Herkese teşekkürler, gerçekten! Dün zaten bir akşam partisi vardı, şu anda tekrar sıralıyorum ve daha görünür durumda. Hepsi varken.
 
Bilirsiniz, her şey olması gerektiği gibi çalıştı ve her şey çizildi, daha önce görmediğim bile! Ve bu bağlamda, soru şu ki, lütfen bana söyleyin ve yeni bir onay işaretinin ortaya çıkmasıyla, program çalışmasını planlanandan önce kesiyor mu?
 
Dimka-novitsek : Yeni bir onay işareti geldiğinde program çalışmasını planlanandan önce kesiyor mu?
El Kitabına bakın, kelimeyi arayın: NewTick
 

Yedelkin , 2011.04.30 08:47

Вопрос

ENUM_DEAL_ENTRY

 

Идентификатор

Описание

DEAL_ENTRY_IN

Вход в рынок

DEAL_ENTRY_OUT

Выход из рынка

DEAL_ENTRY_INOUT

Разворот

DEAL_ENTRY_STATE

Признак статусной записи

Что такое " статусная запись", и когда может потребоваться (необходимо использовать) признак этой записи?
Ukrayna :
Durum kaydı, fon hesabına bir kredidir, örneğin, herhangi bir hesapta, ilk satır bakiyedir, bu durum kaydıdır.

Bu doğru görünmüyor.


 void OnStart ()
  {
//---
   if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()))
     {
       int total= HistoryDealsTotal ();
       for ( int i= 0 ;i<total;i++)
        {
         ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i);
         ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry=( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY );
         printf ( "Deal ticket#%u entry=%s" ,ticket, EnumToString (deal_entry));
        }
     }
  }

İadeler:

2014.08.27 19:15:42.163 Anlaşma_Giriş_Durumu (AUDUSD,D1) Anlaşma bileti#3879156 giriş=DEAL_ENTRY_IN

Kim bilir ne olduğunu DEAL_ENTRY_STATE?

 
angevoyageur :

Bu doğru görünmüyor.

Mantıksal olarak, dengenin yönü DEAL_ENTRY_IN ise, o zaman neden "Yön"\Yön sütununda değil?!

örneğin bu durumda DEAL_ENTRY_IN yönüne sahip olan satın alma için belirtildiği gibi

 
A100 :

Mantıksal olarak, dengenin yönü DEAL_ENTRY_IN ise, o zaman neden "Yön"\Yön sütununda değil?!

örneğin bu durumda DEAL_ENTRY_IN yönüne sahip olan satın alma için belirtildiği gibi 

   if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()))
     {
       int total= HistoryDealsTotal ();
       for ( int i= 0 ;i<total;i++)
        {
         ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i);
         ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry=( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY );
         ENUM_DEAL_TYPE   deal_type=( ENUM_DEAL_TYPE ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE );
         printf ( "Deal ticket#%u type=%s entry=%s" ,ticket, EnumToString (deal_type), EnumToString (deal_entry));
        }
     }


2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Anlaşma bileti#3892717 type=DEAL_TYPE_BUY girişi=DEAL_ENTRY_OUT

2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Anlaşma bileti#3892714 type=DEAL_TYPE_SELL girişi=DEAL_ENTRY_IN

2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Anlaşma bileti#3879156 type=DEAL_TYPE_BALANCE girişi=DEAL_ENTRY_IN

Asıl soru, DEAL_ENTRY_STATE nedir? Soru kaldı , DEAL_ENTRY_STATE nedir ?
