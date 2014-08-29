MQL5'te birlikte öğrenme ve yazma - sayfa 41
Hatanın neden oluştuğunu kontrol etmemiz gerekiyor. Sonuçta , hata kodu sembolün neden seçilmediğini söylemez - programcı gerekli sembolün bağlantısını sağlamadı veya sembol gerçekten belirli bir teklif sağlayıcı tarafından desteklenmiyor.
Teşekkürler!!! Aynen öyle! En başından beri şöyle bir şey düşündüm,
oh, kesiyorlar
ama nasıl?? Evet, referans gibi davranıyorum..
İyi akşamlar! eski konuya dön
SymbolsTotal() fonksiyonu yardımıyla, genel olarak 101 sembol (vay be!!) olduğunu açıklığa kavuşturuyorum.
Ve en önemlisi, aptalca sembolü tanımıyor. Burada.
Avto ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
4801
Bilinmeyen karakter
Ama ihtiyacın varsa, o zaman burada bir göz at, yapabilirsen ve yapman gerekiyorsa
