Dimka-novitsek : Bu , platformda bu çiftle çalışmanın hiç sağlanmadığı anlamına mı geliyor? 2012.09.21 16:23:17 CADJPY/PERIOD_D1 çifti için iMA gösterge tanıtıcısı oluşturulamadı, hata kodu 4302
Hatanın neden oluştuğunu kontrol etmemiz gerekiyor. Sonuçta, hata kodu sembolün neden seçilmediğini söylemez - programcı gerekli sembolün bağlantısını sağlamadı veya sembol gerçekten belirli bir teklif sağlayıcı tarafından desteklenmiyor.
 
Yedelkin :
Hatanın neden oluştuğunu kontrol etmemiz gerekiyor. Sonuçta , hata kodu sembolün neden seçilmediğini söylemez - programcı gerekli sembolün bağlantısını sağlamadı veya sembol gerçekten belirli bir teklif sağlayıcı tarafından desteklenmiyor.

Teşekkürler!!! Aynen öyle! En başından beri şöyle bir şey düşündüm,

oh, kesiyorlar

ama nasıl?? Evet, referans gibi davranıyorum..

 
Dimka-novitsek : ama nasıl?? Evet, referans gibi davranıyorum..
Hazır bir kod yok, ama işte bir fikir: SymbolsTotal() işlevi, tüm sembollerin toplam sayısını elde etmenizi sağlar. Bu karakterleri sıralamak ve aralarında istenen birinin olup olmadığını öğrenmek için kalır. Mevcut değilse - varsa sonucu yazdırın - "Piyasa İzleme" de gerekli sembolün seçili olup olmadığını kontrol edin. Seçili değilse bağlanın.
 
TEŞEKKÜR EDERİM!!!
 
Hafta sonu için tikleri bir şekilde simüle etmek mümkün mü?
 
Süper!! Teşekkürler!! Vay, ama bir şekilde kendim düşünmedim, gerçekten .. Ama söyle bana, bir şey anlamıyorum, test cihazında baskıların nerede yazıldığını ve yazılıp yazılmadığını. Onları test cihazının günlüğünde göremiyorum!
 
Dimka-novitsek : Söyle bana, test cihazında baskıların nerede yazıldığını ve yazılıp yazılmadığını anlamıyorum. Onları test cihazının günlüğünde göremiyorum!
Sekmeye sağ tıklayın, seçenekler olacak
 
Teşekkürler!! Şu anda...
 

İyi akşamlar! eski konuya dön

SymbolsTotal() fonksiyonu yardımıyla, genel olarak 101 sembol (vay be!!) olduğunu açıklığa kavuşturuyorum.

Ve en önemlisi, aptalca sembolü tanımıyor. Burada.

Avto ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
4801
Bilinmeyen karakter

Ama ihtiyacın varsa, o zaman burada bir göz at, yapabilirsen ve yapman gerekiyorsa

 /////////////////////////////////////////////////////////////////////

double CalculateStrengthPairsTF( string a_symbol, ENUM_TIMEFRAMES a_timeframe) {

SymbolSelect (
  a_symbol,       // имя символа
   true        // включить или выключить
   );

     int DIGITS_ = SymbolInfoInteger (a_symbol, SYMBOL_DIGITS );
   //---
     MqlTick last_tick;
   if ( SymbolInfoTick (a_symbol,last_tick));
   double BID_ = last_tick.bid;
   BID_ = NormalizeDouble ( BID_, DIGITS_);
   // Print("a_symbol");Print(a_symbol); Print("a_timeframe");Print(a_timeframe); Print( "Period_");Print( Period_); ResetLastError();
    MA_handle= iMA (a_symbol,periodd(a_timeframe),Period_, 0 ,method_ma,price_applied);
     //--- заполнение массива MA[] текущими значениями индикатора iMA
   //--- в массив будет записано 100 элементов
   
 //--- если не удалось создать хэндл
   if (MA_handle== INVALID_HANDLE )
     {
       //--- сообщим о неудаче и выведем номер ошибки
       PrintFormat ( "Не удалось создать хэндл индикатора iMA для пары %s/%s, код ошибки %d" ,
                  a_symbol,
                   EnumToString (a_timeframe),
                   GetLastError ()); ResetLastError ();} 
                  
                  
   int Total= SymbolsTotal ( true ); Print ( "Total" ); Print (Total);                 
   int Dotal= SymbolsTotal ( false ); Print ( "Dotal" ); Print (Dotal);        
   
   
   CopyBuffer (MA_handle, 0 , 0 , 100 ,MA);
   //--- задаём порядок индексации массива MA[] как в MQL4
   ArraySetAsSeries (MA, true );  
   double iMA_ = NormalizeDouble (MA[ 0 ], DIGITS_);
           
   ATR_handle= iATR (a_symbol,periodd(a_timeframe),Period_   );
   CopyBuffer (ATR_handle, 0 , 0 , 100 ,ATR);
   ArraySetAsSeries (ATR, true );
   double iATR_ = NormalizeDouble (ATR[ 0 ], 4 );
   double for_ret = 0 ;
   if (iATR_ > 0.0 ) {
      for_ret = 100.0 * ( MathAbs (BID_ - iMA_) / iATR_);
       if (BID_ < iMA_) for_ret = - 1.0 * for_ret;
   }
   return (for_ret);
}



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
Dimka-novitsek : SymbolsTotal() fonksiyonunun yardımıyla, sağlanan 101 (wow!!) sembol olduğunu açıklığa kavuşturuyorum.

Ve en önemlisi, aptalca sembolü tanımıyor. Burada.

Avto ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
4801
Bilinmeyen sembol

Ayrıca terminalde CADJPY sembolü de yok. Bunu şu şekilde görüntüleyebilirsiniz: Cntrl+M, sağ tıklayın, "Semboller..." seçeneği.
