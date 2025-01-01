MetaQuotes Programlama öğreticileri 174 1 2 3 4 5 ... 17 18) Teknolojik olarak gelişmiş dünyamızda programlama ve bilgisayar bilimi, inovasyonu yönlendiren ve toplumu şekillendiren dönüştürücü disiplinler haline geldi. Bir sanat formu olarak programlama, zarif ve verimli çözümler yaratmak için yaratıcılığı, mantığı ve problem çözmeyi birleştirir. Bilim ve

Rustem Kubak Eski robot yeni bilgisayarda nasıl çalışır ( 1 ) Daha önce marketten indirdiğim uzman danışman şuanda markette bulunmuyor. Başka bir bilgisayara yüklediğim zaman çalışmıyor. Herhangi bir çözümü var mı

bekir erkarakoç Satın almış olduğum uzman danışman programda gözükmüyor ( 3 ) Merhaba herkese satın almış uzman danışman mt5 veya mt4 tek tek denememe rağmen gözükmüyor.Nasıl bir yol izlemeliyim farklı terminal ile denedim.Vps ile denedim.Sildim yeniden yükledim satın almayı iptal edip yeniden aldım ama gözükmüyor

CyberTrojan Critical Compiler Bug in Build 5147: Fails on Predefined __MQL5__ Structure Hello, I am experiencing a critical compiler bug in MetaEditor build 5147. The compiler consistently fails on 100% syntactically correct MQL5 code, producing basic errors like "object required" and "; - unexpected token". I have performed extensive troubleshooting to isolate the issue, including the

Ümit UYSAL Ticket verisi sağlayan fonksiyon için Yardım ( 1 ) Merhabalar, bir fonksiyon tanımlamak istiyorum fakat kendi uğraşlarımla başaramadım. Fonksiyonun adı "ticketverisi()"olsun, çalışma mantığı şu şekilde olacak, U ulong ticket_4_buy; ticket_4_buy = ticketverisi(Positiyon_type_buy,4); Bu şekilde çağrıldığında , açık işlemler arasından sadece buy olan

Hüseyin Özdemir Her mum için yalnızca bir işlem açın ( 2 ) size bir soru sorabilir miyim? mql5'te mum başına sadece bir işlem açmak için program koduna ihtiyacım var. bana yardımcı olabilir misiniz

gammaray Yeni başlayanlardan temel sorular 77 1 2 3 4 5 ... 7 8) Merhaba! Bu soruları buradaki ilgili konuda sormaya çalıştığım için hemen rezervasyon yapacağım , ancak soru nedense gereken ilgiyi görmedi. Her ne kadar bana öyle gelse de, birçok kişinin en az bir kez değindiği konular kafalarda endişe / ortaya çıkıyor. SSS'deki sorular gibi bir şey (yanlış olsam

Mert Ozekin İlk kod denemesi, başaramadım MQL5 ( 3 ) Herkese merhaba, İlk kez mq5l denememde aşağıdaki kriterler ile kodu oluşturmaya çalıştım ancak demo denemelerde hiç bir işlem gerçekleşmiyor. Bir yerde mantık hatası var sanırım destekleriniz icin şimdiden çok teşekkürler! O andaki piyasa alis fiyatı, bir onceki mumun kapanis fiyatının 5 pip

BookClub Lütfen bana da yardım ( 1 ) +Yıllar önce internetten bulduğum bir mt4 dosyasını değişik indikatörler ve senaryolar kullanarak kendime göre trade yapan robotlar geliştirdim. Ben programcı değil, çok eski borsa brokerı yım. Şu anda borsa, altın, çapraz kurlarda çalışan 28 adet robotum ve 2 adet piyasa gözlem bilgisi için mesaj

Joy James GPT4 geliştirmesine dayalı istikrarlı ve kârlı EA Ek, GPT4 tam otomatik EA'ya (en son sürüm) dayalı geliştirmemdir, hangi gösterge dosyasının hattaki gösterge klasörüne, işlem penceresine ayrı olarak yüklenmesine gerek yoktur, doğrudan hattaki EA'ya yüklenir, parametreler Hepsi ayarladım, parametreleri değiştirme ihtiyacı gibi değiştirmeye gerek

Senol Atis MatriksİQ kodlarını metatrader5 e çevirme. ( 5 ) Merhabalar, MatriksİQ platformunda bir kodlama geliştirdim de ( oradaki eğitim birimi yardımıyla ) ama MatriksİQ platformu borsa veya koinler üzerindne çalışma yaptığından bu deneyimi forexte değerlendiremiyorum. Acaba Kodların tamamını versem Metatrader5 formatında çevirebilecek varmı? yada

Ozgurozen Endekse göre açık pozisyon kontrolü ve işlem sayısı tespiti nasıl yapılır? Merhabalar Mql5'e yeni başladım ve bir sorum var, Nasdaq ve Dow Jones endekslerinde işlem açmak istiyorum ancak her birinden en fazla 1 işlem açık olmasını istiyorum. Örneğin Nasdaq işlemi açıkken ikinci bir Nasdaq işlemi açılmamalı ancak Dow Jones işlemi geldiğinde açılmalıdır. Bunu hangi

Berk Cetiner MT5 Optimizasyonla ilgili sorunlar Selamlar, mt5'in optimizasyonu ile ilgili 3 sorunum var. Tecrübeli arkadaşlar cevaplarsa sevinirim :) 1) Local veya yerel ağ çiftliğini test ederken devre dışı bırakır veya etkinleştirirsem, bazen yanıt vermiyor. Örneğin şu anda yerel ağ çiftliği için "hazır" diyor ama hala yerel ağ çiftliğinde 1

Yasar Sari Buy İşlemi Açarken Sorun Yaşıyorum int total_OpenSellPositions = GetTotalOpenSellPositions(); int total_OpenBuyPositions = GetTotalOpenBuyPositions(); if (total_OpenBuyPositions == 0 && close > MA100_Array[0] ) { Trade.Buy(Baslangic_Lot, _Symbol , Ask, 0 , Ask + (Ilk_TP * _Point ), NULL ); } else if

Aşkın Şentürk MT5 te çok basit bir kod yazmama yardım edin lütfen ( 1 ) Selam arkadaşlar, Mt4 te AccountInfo ve TradeInfo için yazdığım genelde 4 işlem içeren (ama benim için çok önemli) kodu Broker MT5 e geçince kullanamaz oldum. Aylar sürse de MT4 te başkalarının yazdığı kodlara bakıp öğrenerek yazabilmiştim. Ancak MT5 bana tamamen Fransızcadan Çinceye geçmek gibi

Sabu John Gün İçi Zaman filtresi 39 1 2 3 4) Merhaba Gün içi için farklı ayarlar hakkında nereden daha fazla bilgi edinebileceğimi bilmek istiyorum mql5 sihirbazında zaman filtresi. 00.06 - 22.00 saatleri arasında işlem yapmak istersem ayarlarım ne olmalı? sana teşekkür etmek

Ümit UYSAL I need help , Mql4. Orderclose and orderdelete ( 1 ) hello algo traders. Consider 10 buystop orders stacked at a certain interval. The stop loss level of each buystop order will be the same as the buystop order level before it. As the price rises, it will take the buystop orders one by one, starting from the bottom, and turn them into a buy

mehmetsayir PİNE EDİTOR'DE İNDİCATÖRÜ MT5'DE KODLAMA Merhaba. Tradingview'daki "Range Filter 5min" indicatörünü metatrader5'de kodlamak istiyorum. Çözemediğim bir sorun var. Pine Editor'de aşağıdaki kodu anlayamadım. rngfilt ( x , r ) => rngfilt = x rngfilt := x > nz ( rngfilt [ 1 ] ) ? x - r < nz ( rngfilt [ 1 ] ) ? nz ( rngfilt [ 1 ] ) : x - r

Senol Atis GMT ayarlama ( 2 ) Merhabalar, Bir EA kullanıyorumda https://www.worldtimeserver.com/ sitesini MT5 e ekleyerek GMT+3 ayarlayın diolar ama bir türlü bunu yapamadım. Bunu nasıl ayarlayabilirim. https://www.worldtimeserver.com/ sitesinden bi ayarmı yapıcam nedir bilgisi olan var mı

Kutluhan Yesilkaya cuts price ( 1 ) hello, I'm trying to code the buy condition when the k line in stochastic rsi cuts upwards by 20. but I couldn't create the formula correctly. Can you review it? else if(CountOpenedPositions("sell")!=0 && (signal == "buy" || ((InpKPeriod(0) < 20.0 and InpKPeriod(1) > 20.0 ))

Ivan Negreshniy Makine öğrenimi robotları 112 1 2 3 4 5 ... 11 12) Herkese merhaba, danışmanların ve göstergelerin makine öğrenimi (ML) ile uğraşıyorum ve deneylerimi kamu tartışması için sunmaya karar verdim. Deneyler, ilk görevlerin oluşturulmasından oluşur - şablonlar, makine öğrenimi, robotların oluşturulması - danışmanlar veya göstergeler ve bunların test

Vladimir Karputov hafta sonu akşamı 664 1 2 3 4 5 ... 66 67) Bu konuda, "Hızlı bir şekilde MQL5 Expert Advisor'a başla" başvuruları sadece hafta sonları kabul edilmektedir. Bir danışman yapmayı kabul etme ve reddetme hakkımı saklı tutuyorum :) Bir danışmanın görünmesi durumunda, kodu AÇIK GÖRÜNÜMDE YAYINLANMASI ZORUNLUDUR. Not: Hafta sonu dönemi CUMA AKŞAM

Kutluhan Yesilkaya add macd my ea but ı cant ( 5 ) I want to load a function related to macd on my robot. If it is in the buy position, if the difference between the main line and the signal line is 0.050, let it sell. If the difference between the main line and the signal line is -0.050, if it is in the sell position, it will sell

michelino 1 dakikalık OHLC vs her kene - zıt sonuçlar 38 1 2 3 4) Her kene veya 1dk OHLC üzerinde test yaparken tam tersi sonuç alıyorum. EA ve giriş parametreleri tamamen aynıdır ancak 1dk ohlc durumunda 50000 kar elde ederken, her tikte -7000 kayıp alıyorum. bu, 2 yıllık bir periyotta test edilen birçok çiftte olur 0811-0813 aynı sorunu yaşayan var mı? Buradaki