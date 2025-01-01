MetaTrader 5 Strateji Test Cihazında Test Sonuçlarının Analizi ve Optimizasyon (74 1 2 3 4 5 ... 7 8)
Bir ve birkaç karakter üzerindeki testlerin sonuçlarını düşünün. Tüm onaylar modunda testler yapacağız. Sorunu yeniden oluşturmak ve sonuçlarınızı paylaşmak için çok sembollü Uzman Danışman şemalarınızı kullanabilirsiniz. Problemi tanımlayalım. Örneğin bir karakter test edilirken test süresi 1
Teknolojik olarak gelişmiş dünyamızda programlama ve bilgisayar bilimi, inovasyonu yönlendiren ve toplumu şekillendiren dönüştürücü disiplinler haline geldi. Bir sanat formu olarak programlama, zarif ve verimli çözümler yaratmak için yaratıcılığı, mantığı ve problem çözmeyi birleştirir. Bilim ve
Daha önce marketten indirdiğim uzman danışman şuanda markette bulunmuyor. Başka bir bilgisayara yüklediğim zaman çalışmıyor. Herhangi bir çözümü var mı
Merhaba herkese satın almış uzman danışman mt5 veya mt4 tek tek denememe rağmen gözükmüyor.Nasıl bir yol izlemeliyim farklı terminal ile denedim.Vps ile denedim.Sildim yeniden yükledim satın almayı iptal edip yeniden aldım ama gözükmüyor
Hello, I am experiencing a critical compiler bug in MetaEditor build 5147. The compiler consistently fails on 100% syntactically correct MQL5 code, producing basic errors like "object required" and "; - unexpected token". I have performed extensive troubleshooting to isolate the issue, including the
Merhabalar, bir fonksiyon tanımlamak istiyorum fakat kendi uğraşlarımla başaramadım. Fonksiyonun adı "ticketverisi()"olsun, çalışma mantığı şu şekilde olacak, U ulong ticket_4_buy; ticket_4_buy = ticketverisi(Positiyon_type_buy,4); Bu şekilde çağrıldığında , açık işlemler arasından sadece buy olan
size bir soru sorabilir miyim? mql5'te mum başına sadece bir işlem açmak için program koduna ihtiyacım var. bana yardımcı olabilir misiniz
Merhaba! Bu soruları buradaki ilgili konuda sormaya çalıştığım için hemen rezervasyon yapacağım , ancak soru nedense gereken ilgiyi görmedi. Her ne kadar bana öyle gelse de, birçok kişinin en az bir kez değindiği konular kafalarda endişe / ortaya çıkıyor. SSS'deki sorular gibi bir şey (yanlış olsam
Herkese merhaba, İlk kez mq5l denememde aşağıdaki kriterler ile kodu oluşturmaya çalıştım ancak demo denemelerde hiç bir işlem gerçekleşmiyor. Bir yerde mantık hatası var sanırım destekleriniz icin şimdiden çok teşekkürler! O andaki piyasa alis fiyatı, bir onceki mumun kapanis fiyatının 5 pip
+Yıllar önce internetten bulduğum bir mt4 dosyasını değişik indikatörler ve senaryolar kullanarak kendime göre trade yapan robotlar geliştirdim. Ben programcı değil, çok eski borsa brokerı yım. Şu anda borsa, altın, çapraz kurlarda çalışan 28 adet robotum ve 2 adet piyasa gözlem bilgisi için mesaj
Ek, GPT4 tam otomatik EA'ya (en son sürüm) dayalı geliştirmemdir, hangi gösterge dosyasının hattaki gösterge klasörüne, işlem penceresine ayrı olarak yüklenmesine gerek yoktur, doğrudan hattaki EA'ya yüklenir, parametreler Hepsi ayarladım, parametreleri değiştirme ihtiyacı gibi değiştirmeye gerek
Lütfen söyle bana, test cihazının böyle bir göstergesi hayatta gerçek mi? Ve 3000 $ depo ile yıl için iyi mi yoksa kötü bir sonuç mu
Merhabalar, MatriksİQ platformunda bir kodlama geliştirdim de ( oradaki eğitim birimi yardımıyla ) ama MatriksİQ platformu borsa veya koinler üzerindne çalışma yaptığından bu deneyimi forexte değerlendiremiyorum. Acaba Kodların tamamını versem Metatrader5 formatında çevirebilecek varmı? yada
Merhabalar Mql5'e yeni başladım ve bir sorum var, Nasdaq ve Dow Jones endekslerinde işlem açmak istiyorum ancak her birinden en fazla 1 işlem açık olmasını istiyorum. Örneğin Nasdaq işlemi açıkken ikinci bir Nasdaq işlemi açılmamalı ancak Dow Jones işlemi geldiğinde açılmalıdır. Bunu hangi
Selamlar, mt5'in optimizasyonu ile ilgili 3 sorunum var. Tecrübeli arkadaşlar cevaplarsa sevinirim :) 1) Local veya yerel ağ çiftliğini test ederken devre dışı bırakır veya etkinleştirirsem, bazen yanıt vermiyor. Örneğin şu anda yerel ağ çiftliği için "hazır" diyor ama hala yerel ağ çiftliğinde 1
int total_OpenSellPositions = GetTotalOpenSellPositions(); int total_OpenBuyPositions = GetTotalOpenBuyPositions(); if (total_OpenBuyPositions == 0 && close > MA100_Array[0] ) { Trade.Buy(Baslangic_Lot, _Symbol , Ask, 0 , Ask + (Ilk_TP * _Point ), NULL ); } else if
Selam arkadaşlar, Mt4 te AccountInfo ve TradeInfo için yazdığım genelde 4 işlem içeren (ama benim için çok önemli) kodu Broker MT5 e geçince kullanamaz oldum. Aylar sürse de MT4 te başkalarının yazdığı kodlara bakıp öğrenerek yazabilmiştim. Ancak MT5 bana tamamen Fransızcadan Çinceye geçmek gibi
Gün İçi Zaman filtresi (39 1 2 3 4)
Merhaba Gün içi için farklı ayarlar hakkında nereden daha fazla bilgi edinebileceğimi bilmek istiyorum mql5 sihirbazında zaman filtresi. 00.06 - 22.00 saatleri arasında işlem yapmak istersem ayarlarım ne olmalı? sana teşekkür etmek
hello algo traders. Consider 10 buystop orders stacked at a certain interval. The stop loss level of each buystop order will be the same as the buystop order level before it. As the price rises, it will take the buystop orders one by one, starting from the bottom, and turn them into a buy
Merhaba. Tradingview'daki "Range Filter 5min" indicatörünü metatrader5'de kodlamak istiyorum. Çözemediğim bir sorun var. Pine Editor'de aşağıdaki kodu anlayamadım. rngfilt ( x , r ) => rngfilt = x rngfilt := x > nz ( rngfilt [ 1 ] ) ? x - r < nz ( rngfilt [ 1 ] ) ? nz ( rngfilt [ 1 ] ) : x - r
GMT ayarlama (2)
Merhabalar, Bir EA kullanıyorumda https://www.worldtimeserver.com/ sitesini MT5 e ekleyerek GMT+3 ayarlayın diolar ama bir türlü bunu yapamadım. Bunu nasıl ayarlayabilirim. https://www.worldtimeserver.com/ sitesinden bi ayarmı yapıcam nedir bilgisi olan var mı
cuts price (1)
hello, I'm trying to code the buy condition when the k line in stochastic rsi cuts upwards by 20. but I couldn't create the formula correctly. Can you review it? else if(CountOpenedPositions("sell")!=0 && (signal == "buy" || ((InpKPeriod(0) < 20.0 and InpKPeriod(1) > 20.0 ))
Herkese merhaba, danışmanların ve göstergelerin makine öğrenimi (ML) ile uğraşıyorum ve deneylerimi kamu tartışması için sunmaya karar verdim. Deneyler, ilk görevlerin oluşturulmasından oluşur - şablonlar, makine öğrenimi, robotların oluşturulması - danışmanlar veya göstergeler ve bunların test
Eğer iyi bir stratejiniz varsa ve bunu paylaşmaya hazırsanız, bir danışman yazabilirim . Seni halka açık tartışmaya davet ediyorum
Ilans zaten deliklere yıpranmış durumda. İşte bu yüzden Ivan serisi danışmanlarının zamanı geldi. Bu, ilanların eksikliğini göz önünde bulundurarak Uzman Danışman yazma girişimidir. Sonraki
Bu konuda, "Hızlı bir şekilde MQL5 Expert Advisor'a başla" başvuruları sadece hafta sonları kabul edilmektedir. Bir danışman yapmayı kabul etme ve reddetme hakkımı saklı tutuyorum :) Bir danışmanın görünmesi durumunda, kodu AÇIK GÖRÜNÜMDE YAYINLANMASI ZORUNLUDUR. Not: Hafta sonu dönemi CUMA AKŞAM
I want to load a function related to macd on my robot. If it is in the buy position, if the difference between the main line and the signal line is 0.050, let it sell. If the difference between the main line and the signal line is -0.050, if it is in the sell position, it will sell
Merhaba, eğer yaparsam: string a = EnumToString(MODE_SMMA); Alırım: a = " MODE_SMMA " Şimdi, tam tersini yapan bir işlev istiyorum, şöyle bir şey demek istiyorum: int b = StringTo Enum ("MODE_SMMA"); b = 2 burada 2 sabitle ilişkili int değeridir: " MODE_SMMA " Saygılar, siber gözlüklü
Her kene veya 1dk OHLC üzerinde test yaparken tam tersi sonuç alıyorum. EA ve giriş parametreleri tamamen aynıdır ancak 1dk ohlc durumunda 50000 kar elde ederken, her tikte -7000 kayıp alıyorum. bu, 2 yıllık bir periyotta test edilen birçok çiftte olur 0811-0813 aynı sorunu yaşayan var mı? Buradaki
Birisi lütfen bana Otomatik MACD Trader, takip eden durdurma ve MACD Varsayılan ayarlarını değiştirme yeteneğinin nasıl yapılacağına yardımcı olabilir mi? teşekkürler babar
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
MQL5.com web sitesine giriş yapmak için çerezlerin kullanımına izin vermelisiniz.
Lütfen tarayıcınızda gerekli ayarı etkinleştirin, aksi takdirde giriş yapamazsınız.