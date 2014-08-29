MQL5&#39;te birlikte öğrenme ve yazma - sayfa 43

Güzel gün! Söyle bana, anladığım kadarıyla, test cihazında grafik yapı yok mu? Mümkün değil? grafik gibi diyorum 
вывод на экран названия советника
ObjectCreate ( 0 , "Name" , OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 );
ObjectSetInteger ( 0 , "Name" , OBJPROP_CORNER , 0 );
ObjectSetInteger ( 0 , "Name" , OBJPROP_XDISTANCE ,DC_X);
ObjectSetInteger ( 0 , "Name" , OBJPROP_YDISTANCE , DC_Y);
Dimka-novitsek :
Güzel gün! Söyle bana, anladığım kadarıyla, test cihazında grafik yapı yok mu? Mümkün değil? Vb gibi grafikleri kastediyorum.
Görsel test modunda grafik nesneleri çizme olanakları hala sınırlıdır.
 
Derleyicinin parantezde nasıl yemin ettiğini görün .. Düştüm! Ve genel olarak bir hataya nerede bakmalı?

not Aslında, başka hiçbir şey yoktur, yalnızca değişkenlerin bildirilmesi !!! Sadece altı parantez, üç çift var ... Hafta sonu için grafiklerde hata ayıklayabilmek için her şeyi onit'e koymak istedim. Ya da derleyici yoksayılacak mı?

 
Dimka-novitsek :
Derleyicinin parantezde nasıl yemin ettiğini görün .. Düştüm! Ve genel olarak bir hataya nerede bakmalı?

Derleyici 2 hatayı doğru bir şekilde belirtti.

Hataların aynı satırda oldukça doğru bir açıklaması vardır.

 
Evet, elbette henüz bir işlev yok. Ama bir parantez? Muhtemelen hiçbir işlevin olmaması gerçeğinden aynıdır? Teşekkür ederim. aptal olabilir miyim? Afedersiniz. O. Şimdi çizgiyi bir hatayla çizip derleyeceğim!
 
Saçmalık... Şimdi, yeniden bir danışman yaratacağım ve orada satır satır pirineler yapacağım.
 
Dimka-novitsek :
Evet, elbette henüz bir işlev yok. Ama bir parantez? Muhtemelen hiçbir işlevin olmaması gerçeğinden aynıdır? Teşekkür ederim. aptal olabilir miyim? Afedersiniz. O. Şimdi çizgiyi bir hatayla çizip derleyeceğim!

Numara. Bunun nedeni, OnInit () öğenizin int türünde bir şey döndürmesi gerektiğidir, ancak döndürmez. İki seçenek var:

  • body fonksiyonunun sonuna return (0); koyabilirsiniz.
  • OnInit () öğesinin void türünde olduğunu bildirebilirsiniz.
Документация по MQL5: Основы языка / Функции
Biliyorsunuz dönüş (0) eksikti; Vay!! Tamam. Yeni oluşturulan Expert Advisor'ın işlevine (OnInit) bir metin parçası taşıdım.Programın bir parçasını, yazılan her şeyi uzun süredir yazılmış Expert Advisor'ın OnTick işlevine taşıdım . Orada kasıtlı olarak derlendi. '}' yazın - tüm kontrol yolları bir değer döndürmez Çıktı yy.mq5 2686 3 !!!!

Parantezlerin orada eşleştiğini söylemeye gerek yok. Başımı eğeceğim, şimdi ne yapmalıyım?

Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
tol64 :

Numara. Bunun nedeni, OnInit () öğenizin int türünde bir şey döndürmesi gerektiğidir, ancak döndürmez. İki seçenek var:

  • body fonksiyonunun sonuna return (0) koyabilirsiniz.
  • OnInit () öğesinin void türünde olduğunu bildirebilirsiniz.
Teşekkürler!! Mesajı görmedim. TEŞEKKÜR EDERİM!!!
