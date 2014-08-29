MQL5'te birlikte öğrenme ve yazma - sayfa 43
Güzel gün! Söyle bana, anladığım kadarıyla, test cihazında grafik yapı yok mu? Mümkün değil? Vb gibi grafikleri kastediyorum.
Derleyicinin parantezde nasıl yemin ettiğini görün .. Düştüm! Ve genel olarak bir hataya nerede bakmalı?
not Aslında, başka hiçbir şey yoktur, yalnızca değişkenlerin bildirilmesi !!! Sadece altı parantez, üç çift var ... Hafta sonu için grafiklerde hata ayıklayabilmek için her şeyi onit'e koymak istedim. Ya da derleyici yoksayılacak mı?
Derleyici 2 hatayı doğru bir şekilde belirtti.
Hataların aynı satırda oldukça doğru bir açıklaması vardır.
Evet, elbette henüz bir işlev yok. Ama bir parantez? Muhtemelen hiçbir işlevin olmaması gerçeğinden aynıdır? Teşekkür ederim. aptal olabilir miyim? Afedersiniz. O. Şimdi çizgiyi bir hatayla çizip derleyeceğim!
Numara. Bunun nedeni, OnInit () öğenizin int türünde bir şey döndürmesi gerektiğidir, ancak döndürmez. İki seçenek var:
Biliyorsunuz dönüş (0) eksikti; Vay!! Tamam. Yeni oluşturulan Expert Advisor'ın işlevine (OnInit) bir metin parçası taşıdım.Programın bir parçasını, yazılan her şeyi uzun süredir yazılmış Expert Advisor'ın OnTick işlevine taşıdım . Orada kasıtlı olarak derlendi. '}' yazın - tüm kontrol yolları bir değer döndürmez Çıktı yy.mq5 2686 3 !!!!
Parantezlerin orada eşleştiğini söylemeye gerek yok. Başımı eğeceğim, şimdi ne yapmalıyım?
Numara. Bunun nedeni, OnInit () öğenizin int türünde bir şey döndürmesi gerektiğidir, ancak döndürmez. İki seçenek var: