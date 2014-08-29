MQL5'te birlikte öğrenme ve yazma - sayfa 40
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yeniden çizilen gösterge tutamacı değil, göstergenin kendisinin grafik yapılarıdır . Bir tanıtıcı sadece bir tamsayı değeridir.
Bir şekilde init'e yazarsanız gerçekçi olmaz!
Basit bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Göstergeyi başlatmanın iki yolu vardır: manuel ve programlı. Her iki durumda da terminal, aynı bilgi işlem süreçlerini yaratır ve sürdürür. Programın başlatılmasıyla ve manuel başlatmayla, göstergeyi bir kez başlatmak yeterlidir - o zaman her şey koda göre hesaplanacaktır. Göstergeyi programlı olarak başlatmak için iCustom() işlevi ve benzer işlevler kullanılır. Diğer bir deyişle, iCustom() işlevini doğru parametre seti ile bir kez başarılı bir şekilde çalıştırırsanız, karşılık gelen hesaplama işlemleri, manuel olarak başlatıldığında olduğu gibi çalışır.
Bu durumda, aynı anda programlı olarak birkaç gösterge başlatılabilir. Bir tanıtıcı, yalnızca belirli bir bilgi işlem sürecine erişmenize izin veren bir tür tanımlayıcıdır. Tutamacı kullanarak, programlı olarak başlatılan belirli bir göstergenin hesaplanan verilerini kopyalayabilirsiniz.
Buna göre, göstergeyi programlı olarak başlatmak ve tutamacını elde etmek için genellikle OnInit() içinde yapmak yeterlidir. Göstergeyi, "yeniden çizmesi" için her onay işaretinin gelişiyle manuel olarak başlatmazsınız.
Nasıl seçilmez? Neden seçilmiyor? MarketWatch nedir? Yine de sembol nedir? döviz çifti? Yani hayır, kodumda döviz çifti, fonksiyonun girişi olarak çok iyi hizmet ediyor!
Aslında, ERR_MARKET_NOT_SELECTED 4302 MarketWatch'ta sembol seçili değil - Sorunun kökeninin nerede olduğu sorusuyla daha fazla ilgileniyorum.
Nasıl seçilmez? Neden seçilmiyor? MarketWatch nedir? Yine de sembol nedir? döviz çifti? Yani hayır, kodumda döviz çifti, fonksiyonun girişi olarak çok iyi hizmet ediyor!
SymbolSelect () işlevine bir göz atın. MarketWatch , Piyasa İzleme penceresidir. Bir soru sormadan önce, sağ üst köşedeki forum aramasını kullanarak cevabı bulmaya çalışın.
PS Teşekkürler, her gönderiyi yazmak zorunda değilsiniz. :)
Evet.
Kontrol edildi, baskıya girdi, bu şekilde
Ve bilirsiniz, kontrol, görünen o ki, fonksiyonun normal, aklı başında parametreleri kabul ettiğini gösterdi. Burada. Ve şimdi soruyu daha iyi anlamak için bağlantıları inceleyeceğim! Teşekkür ederim!
Hatta kontrol ediyorum ve görünüşe göre nasıl yapılacağını biliyorum. Doğru , yeni sürümde düzeltilmiş bir satır dışında Google ve Yandex'de MarketWatch'i bulamadım .
Teşekkürler!!
Bu, platformun bu çiftle çalışmayı hiç sağlamadığı anlamına mı geliyor? 2012.09.21 16:23:17 CADJPY/PERIOD_D1 çifti için iMA gösterge tanıtıcısı oluşturulamadı, hata kodu 4302