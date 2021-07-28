MT5 için dilekler - sayfa 95
Neden yeni türlerle uğraşıyorsunuz? IMHO, karşılık gelen dizeyi döndüren GetFont ve GetFile işlevlerini uygulamak yeterlidir.
1. Türler - giriş parametrelerinde kullanım için. Bir uzmanın özelliklerini düzenlerken işlevleri çağırmanın bir yolunu görmüyorum.
2. Dosya iletişim kutusu, yazı tipi iletişim kutusu, renkli iletişim kutusu, tarih saat iletişim kutusu vb. çağırmak için standart (yerleşik) işlevler. - ayrıca çok arzu edilir. Expert Advisor çalışırken yapılan aramalar için ("istek üzerine").
mql5'in geliştirilmesi için bir teklifim var.
Daha kullanışlı programlar oluşturmaya yardımcı olmak için ek temel (yerleşik) veri türlerini tanıtın.
Şimdilik, fikri netleştirmek için kendimi iki örnekle sınırlayacağım.
Açıklama:
1. DosyaAdı yazın . Bir programda, türün bir girdi parametresi olarak kullanıldığı durumlar dışında , dizge türü ile eşanlamlıdır.
Tanım
kullanıcı, MQL5\Files\MyFolder\ klasöründe bir dosya açmak için standart Windows iletişim kutusunu çağırmak ve ardından seçilen dosyanın adını FName değişkenine atamak için uzman parametreleri girdiğinde yol açar.2. Yazı TipiAdı türü. Programda, türün bir giriş parametresi olarak kullanıldığı durumlar dışında, dize türüyle eşanlamlıdır.
Tanım
kullanıcı, standart Windows yazı tipi seçimi iletişim kutusunu (bilgisayarda yüklü gerçek yazı tiplerinin hazırlanmış bir listesi ile) çağırmak için uzmanın parametrelerini girdiğinde ve ardından seçilen yazı tipinin adını BaseFont değişkenine atadığında yol açar.
--
Fikir genişletilebilir ve derinleştirilebilir , ancak asıl şey başlamaktır.
Ve öyle olsa bile?
#define FileName string
Ve öyle olsa bile?
Çalışmayacak, bu seçenekle, girişlerde açılır bir seçenekler listesi görünmeyecektir.
Numaralandırmalar da uygun değildir, çünkü dosya listesi program bilgisi olmadan değişebilir.
mql5 geliştirme için bir önerim var...
İyi öneri. Yalnızca girdi parametreleri için değil, benzer bir şey sunmak mantıklıdır. Örneğin, benzer işlevsellik bazen kontrol panelleri için gereklidir.
Kabul ediyorum:
1. Türler - giriş parametrelerinde kullanım için. Bir uzmanın özelliklerini düzenlerkenişlevleri çağırmanın bir yolunu görmüyorum.
1. Türler - giriş parametrelerinde kullanım için. Bir uzmanın özelliklerini düzenlerkenişlevleri çağırmanın bir yolunu görmüyorum.
Çapa noktaları Ok.
Sol, Sağ, TopLeft, TopRight, BottomLeft, BottomRight eklemeyi öneriyorum. Okları bağlantı noktası üzerinde doğru bir şekilde konumlandırmak mümkün olacaktır.
Yani, ok bağlantı noktası hassas konumlandırma için yeniden hesaplanmaz.