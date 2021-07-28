MT5 için dilekler - sayfa 95

Yeni yorum
 
Ashes :

Neden yeni türlerle uğraşıyorsunuz? IMHO, karşılık gelen dizeyi döndüren GetFont ve GetFile işlevlerini uygulamak yeterlidir.

1. Türler - giriş parametrelerinde kullanım için. Bir uzmanın özelliklerini düzenlerken işlevleri çağırmanın bir yolunu görmüyorum.

2. Dosya iletişim kutusu, yazı tipi iletişim kutusu, renkli iletişim kutusu, tarih saat iletişim kutusu vb. çağırmak için standart (yerleşik) işlevler. - ayrıca çok arzu edilir. Expert Advisor çalışırken yapılan aramalar için ("istek üzerine").

Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Вызов функции
Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Вызов функции
  • www.mql5.com
Основы языка / Функции / Вызов функции - Документация по MQL5
 
MetaDriver :

mql5'in geliştirilmesi için bir teklifim var.

Daha kullanışlı programlar oluşturmaya yardımcı olmak için ek temel (yerleşik) veri türlerini tanıtın.

Şimdilik, fikri netleştirmek için kendimi iki örnekle sınırlayacağım.

Açıklama:

1. DosyaAdı yazın . Bir programda, türün bir girdi parametresi olarak kullanıldığı durumlar dışında , dizge türü ile eşanlamlıdır.

Tanım

kullanıcı, MQL5\Files\MyFolder\ klasöründe bir dosya açmak için standart Windows iletişim kutusunu çağırmak ve ardından seçilen dosyanın adını FName değişkenine atamak için uzman parametreleri girdiğinde yol açar.

2. Yazı TipiAdı türü. Programda, türün bir giriş parametresi olarak kullanıldığı durumlar dışında, dize türüyle eşanlamlıdır.

Tanım

kullanıcı, standart Windows yazı tipi seçimi iletişim kutusunu (bilgisayarda yüklü gerçek yazı tiplerinin hazırlanmış bir listesi ile) çağırmak için uzmanın parametrelerini girdiğinde ve ardından seçilen yazı tipinin adını BaseFont değişkenine atadığında yol açar.

--

Fikir genişletilebilir ve derinleştirilebilir , ancak asıl şey başlamaktır.

Ve öyle olsa bile?

 #define    FileName        string
 
Dima_S :

Ve öyle olsa bile?

Çalışmayacak, bu seçenekle, girişlerde açılır bir seçenekler listesi görünmeyecektir.

Numaralandırmalar da uygun değildir, çünkü dosya listesi program bilgisi olmadan değişebilir.

 
MetaDriver :

mql5 geliştirme için bir önerim var...

İyi öneri. Yalnızca girdi parametreleri için değil, benzer bir şey sunmak mantıklıdır. Örneğin, benzer işlevsellik bazen kontrol panelleri için gereklidir.
 
Lizar :
İyi öneri. Yalnızca girdi parametreleri için değil, benzer bir şey sunmak mantıklıdır. Örneğin, benzer işlevsellik bazen kontrol panelleri için gereklidir.

Kabul ediyorum:

2. Dosya iletişim kutusu, yazı tipi iletişim kutusu, renkli iletişim kutusu, tarih saat iletişim kutusu vb. çağırmak için standart (yerleşik) işlevler. - ayrıca çok arzu edilir. Expert Advisor çalışırken yapılan aramalar için ("istek üzerine").

 
MetaDriver :

1. Türler - giriş parametrelerinde kullanım için. Bir uzmanın özelliklerini düzenlerkenişlevleri çağırmanın bir yolunu görmüyorum.

2. Dosya iletişim kutusu, yazı tipi iletişim kutusu, renkli iletişim kutusu, tarih saat iletişim kutusu vb. çağırmak için standart (yerleşik) işlevler. - ayrıca çok arzu edilir. Expert Advisor çalışırken yapılan aramalar için ("istek üzerine").

+1
 
MetaDriver :
Anket içtiler.
 
MetaDriver :

1. Türler - giriş parametrelerinde kullanım için. Bir uzmanın özelliklerini düzenlerkenişlevleri çağırmanın bir yolunu görmüyorum.

2. Dosya iletişim kutusu, yazı tipi iletişim kutusu, renkli iletişim kutusu, tarih saat iletişim kutusu vb. çağırmak için standart (yerleşik) işlevler. - ayrıca çok arzu edilir. Expert Advisor çalışırken yapılan aramalar için ("istek üzerine").

Bu kullanıcı içinse (ve optimize edicinin sıralama yapması için değilse), o zaman Uzman Danışmanda diyalog/diyalogların yapılmasını engelleyen nedir? Dosya iletişim kutusu (Dosyalardan) - sorun yok, veri seçici, renk seçici - sorun yok. Burada bir yazı tipi ile - bir pusu.
 

Çapa noktaları Ok.

Sol, Sağ, TopLeft, TopRight, BottomLeft, BottomRight eklemeyi öneriyorum. Okları bağlantı noktası üzerinde doğru bir şekilde konumlandırmak mümkün olacaktır.

Yani, ok bağlantı noktası hassas konumlandırma için yeniden hesaplanmaz.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов - Документация по MQL5
 
MetaEditor'da koşullu kesme noktaları planlandı mı? IMHO, çok gerekli bir şey ...
1...888990919293949596979899100101102...117
Yeni yorum