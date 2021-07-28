MT5 için dilekler - sayfa 93

Yeni yorum
 

Temel haber çalışmalarının bir resmini alabilmeniz için tam teşekküllü notları tutmak için bir sekmeye sahip olmak istiyorum.

 
 
 
 

Not defteri ile ilgili olarak, böyle bir teklif vardı (ya da belki rüya görüyordum, hatırlamıyorum): terminale bir tüccarın günlüğünü ekleyin.

 
 
 

Dilbilgisi hataları için üzgünüm.

Umarım soruların özü açıktır.

Dünya durmuyor, iyi görselleştirmeye, ek araçlara ihtiyacımız var.

 
 
1...8687888990919293949596979899100...117
Yeni yorum