1. Grafiğin sağ tarafındaki göstergeler mümkündür.

2. MT5'teki sinyaller de yakında gelecek

3. CME'ye erişim - hepsi DC'nize bağlıdır.

4. Terminal dışında fiyat tablosu yok

5. Sembol ısı haritası nedir?

6. Tic Tac Toe - kod tabanına bakın

7. Onay çizelgesi yoktur.

ve terminalde mum yapmak için bir zaman seçeneği olacak mı?

GMT ile mum yapma yeteneğiyle ilgileniyor

 
Önce buglardan kurtulun
 

Manuel ticaret teklifleri için en iyi seçenek:

1 Tüccarlardan gelen teklifler ilgilenmiyor. MQ her şeyi yapar. Programcılar için. Bu, bir tüccarın ihtiyaç duyduğu her şeyi yapabilir.

2 Hemen SD'ye yazın.

3 Ayrı bir şube açın - Manuel ticaret için teklifler.

Hangi?

 
Fiyat tablosu dikey ve yatay olarak uzatılabilir. Lütfen denge grafiği için de aynısını yapın, ilgi alanlarını çıkarmak ve tekrar test etmek biraz zahmetli.
 

Kullanıcının hangi optimizasyon / test modunu seçtiğini programlı olarak belirleyebilme ihtiyacı vardı.

Şu anda bu yalnızca günlüğe kaydedilir:


 
Hayır, bunu yapmayacağız. Uzmanın bunu bilmesine gerek yoktur ve uyum sağlamamalıdır.
 
Renat :
Hayır, bunu yapmayacağız. Uzmanın bunu bilmesine gerek yoktur ve uyum sağlamamalıdır.
Gerçekten de, bundan iyi amaçlar için değil, istifade edecek insanlar olacaktır. Bu yüzden buna değmez.
 

mql5'in geliştirilmesi için bir teklifim var.

Daha kullanışlı programlar oluşturmaya yardımcı olmak için ek temel (yerleşik) veri türlerini tanıtın.

Şimdilik, fikri netleştirmek için kendimi iki örnekle sınırlayacağım.

Açıklama:

1. DosyaAdı yazın . Bir programda, türün bir girdi parametresi olarak kullanıldığı durumlar dışında , dizge türü ile eşanlamlıdır.

Tanım

 input   FileName  FName= "MyFolder\\" ;

kullanıcı, MQL5\Files\MyFolder\ klasöründe bir dosya açmak için standart Windows iletişim kutusunu çağırmak ve ardından seçilen dosyanın adını FName değişkenine atamak için uzman parametreleri girdiğinde yol açar.

2. Yazı TipiAdı türü. Programda, türün bir giriş parametresi olarak kullanıldığı durumlar dışında, dize türüyle eşanlamlıdır.

Tanım

 input   FontName  BaseFont= "MyFont" ;

kullanıcı, standart Windows yazı tipi seçimi iletişim kutusunu (bilgisayarda yüklü gerçek yazı tiplerinin hazırlanmış bir listesi ile) çağırmak için uzmanın parametrelerini girdiğinde ve ardından seçilen yazı tipinin adını BaseFont değişkenine atadığında yol açar.

--

Fikir genişletilebilir ve derinleştirilebilir , ancak asıl şey başlamaktır.

Neden yeni türlerle uğraşıyorsunuz? IMHO, karşılık gelen dizeyi döndüren GetFont ve GetFile işlevlerini uygulamak yeterlidir.

