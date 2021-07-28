MT5 için dilekler - sayfa 92
Evet, mümkün, ama soruyorsan, üstesinden gelemezsin.
Cevap, grafik kontrol alanındadır.
Grafik yönetimi bölümünde, "çubuk başına noktaya göre yakınlaştırma" ölçeklendirmesi var... yönetiyor musunuz?
Yalnızca bu ölçekleme farklı çalışır: EUR/USD'de "bar başına 50 pip" seçerseniz, dikey ızgara bölümleri örneğin 1.32009 - 1.32059 - 1.32109 olabilir.
Bu sayılar arasındaki fark 50 puandır, ancak benim örneğimde olduğu gibi 50 puanın katı DEĞİLDİR.
Programlı olarak yüklenmiş simgeye sahip özelliği beğendim. Bir önemsememek, ama güzel. ))
//---
Buna ek olarak, aynı simgenin *.ex5 dosyasında da görünmesini sağlamak mümkün olacaktır. İşletim sistemi gezgininde ve tabii ki terminal gezgininde.
Buna ek olarak, aynı simgenin *.ex5 dosyasında da görünmesini sağlamak mümkün olacaktır. İşletim sistemi gezgininde ve tabii ki terminal gezgininde.
Objects - Gann: Gann square'e eklemeyi öneriyorum. İşin püf noktası, fareyle sürükleyebilmeniz için tek bir nesne olması gerektiğidir.
ve kare 9 Gann.
Ancak Kare 9, ayrı bir program çekiyor. Öte yandan, piyasada gerçekten çok az gelişmiş çözüm var ve MT için kesinlikle hiçbiri yok. Ve rakipler var. Ama gelişmiş değil. :)
Şimdi her cümleyi daha ayrıntılı olarak genişletin lütfen. Tüm yazdıklarınızdan, örneğin, sadece ilki benim için net. )))
Raporlar. Testi ayarladık, ileri periyodu belirledik. Optimizasyondan sonra seçeneklerden birini seçiyoruz, ayrı ayrı çalıştırıyoruz, sonuç sekmesinde tüm dönem için bir test raporu görüyoruz. İleri dönem için ayrı ayrı geçmiş dönem için ayrı bir rapor istiyorum.
Hata ayıklama. Yine yoğun bir şekilde fren yapmam. EA'nın OnTick işlevi, yeni bir fiyat teklifi işareti geldiğinde çağrılır. Hata ayıklamaya başlamak istiyorum, görselleştirici otomatik olarak açılır, görselleştiriciye yeni bir onay işareti geldiğinde OnTick işlevi çağrılır ve orada düğme bir adım ileridir.
Optimizasyon. Bazı kriterlere göre, danışmanın yeniden optimize edilmesi gerektiği sonucuna varıyoruz. Optimizasyon fonksiyonunu çağırıyoruz, burada ilk son adım değerlerini geçiyoruz, cevap olarak bir csv dosyası optimizasyon sonuçları alıyoruz. En uygun parametreleri seçip yüklediğimiz yerden. Bu özelliğin optimizasyon modunda da desteklenmesini istiyorum. Optimizasyon içinde optimizasyon.
Teşekkür ederim.
İlk noktada. Uzun bir süre ileri gitmedim ama istediğin şeyin zaten orada olduğu hafızama yerleşmiş gibi görünüyor ya da ben yine yanlış anladım. Test cihazını ancak yeni derlemeden sonra kontrol edeceğim. ))
Ve diğer her şey normal işlevler olarak çok güzel olurdu. destekliyorum . Ama yine de pratik için MQL5'te benzer bir şey yapmayı düşünüyorum.
Bir seçenek olarak, Gann karesi yerine - nesneleri tek bir özel nesnede birleştirebilmek için.
Örneğin, parçaları olan bir dikdörtgen çizdik, onu nesneler listesinde seçtik, birleştirme düğmesine bastık - hepsini bir demet halinde sürüklemek mümkün oldu. Bir haber olayı gibi, sürüklenemeyen bir nesne seçilirse , birleştirme düğmesi kullanılamaz.
Tek bir test çalıştırmak zorunda kalmadan optimizasyon sonucunu kaydetme özelliğini ekleyin.
Ön ayarları test etme yeteneği ekleyin. Set dosyalarının bulunduğu klasörü seçiyoruz, set dosyalarının adı için geçerli bir şablon seçip testi çalıştırıyoruz.