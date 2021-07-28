MT5 için dilekler - sayfa 90
Herkese selam! MT4 ve MT5'ten şekil.
Neden aynısını MT4'te olduğu gibi MT5'te de kullanmıyorsunuz?
RSI için, fiyat tablosu için İlk Gösterge Verilerine erişim yoktur. Yoksa var mı?
Lütfen kim bilir - paylaşın.
Belki bu konu daha önce işlenmiştir, diğer bazı platformlarda olduğu gibi gelecekte zaman dilimlerini zaman aralıklarına göre görmek isterim.
Tarihleri daha doğru hesaplamanızı sağlar.Şekilde dikey çizgiler aylık geçişi göstermelidir.Artık tarihler eşleşmiyor.
Geliştiriciler:
Genel olarak, bekleyen emirlerin , Zarar Durdur ve Kâr Al'ın standart terminal araçları kullanılarak değiştirilebilmesi harika. Ayrıca, özel ticaret panelleriyle etkileşime müdahale ettikleri için, bazı inşalardan sonra bu ticaret seviyelerinin hareketini devre dışı bırakmanın mümkün olması da harika. Ancak hem bu seviyeleri hareket ettirme hem de kullanıcı panelleri ile etkileşim kurma yeteneğine ihtiyacınız varsa, yine aynı sorun ortaya çıkar. Yani grafikte bekleyen Zarar Durdur ve Kâr Al emirleri varken, panellerin hareket ettirilebildiği ve fazla yer kaplamadığı göz önüne alındığında bile, çoğu zaman bir emir üzerine bir tıklama düştüğünde bir durum ortaya çıkıyor. , böylece düzenli bir sipariş değiştirme penceresine neden olur. Bu çok büyük bir rahatsızlıktır ve bu durumlar ticaret sırasında en uygunsuz anda meydana geldiğinden büyük olasılıkla kullanıcıları rahatsız edecektir.
Dilek. Mümkünse, siparişler nesnelerin arkasındaysa, siparişlerin önceliğini diğer nesnelere kıyasla minimum yapın.
Dilek. Mümkünse, siparişler nesnelerin arkasındaysa, siparişlerin önceliğini diğer nesnelere kıyasla minimum yapın.
Ayarlarda bir karga var - sürüklemeyi devre dışı bırakır.
Diğer DC'lerle uyumluluk için XAUUSD ve XAGUSD'yi ALTIN ve GÜMÜŞ olarak yeniden adlandırın.
Kendi otomatik düzeltme listelerinizi yapın.
Bana "otomatik düzeltme listelerinin" nerede olduğunu söyleme, yoksa her seferinde Expert Advisor'ı yeniden yazman gerekir.
Forumda "otomatik düzeltme listeleri" arandığında hiçbir şeyin bulunmadığı görülüyor.
Bunun gibi bir şey yaparsın:
bu en basit örnek, ama umarım anlaşılır olmuştur.
Teşekkür ederim!