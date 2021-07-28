MT5 için dilekler - sayfa 97
Ve ne - MT5 test cihazı yerleşik mi?
Ya da belki spreadler test cihazında yüzmüyor mu?
MT4 için yapmayı planlıyor musunuz?
Bütün bunlar en başından itibaren MetaTrader 5'te.
ArrayResize sıfır olduğunda hata ayıklayıcının dinamik dizileri başlattığı izlenimini edindim (elbette bu bir tesadüf olabilir), "gerçek hayatın" aksine. Bu nedenle (mümkünse) hemen dilek, hata ayıklayıcıdaki belleği rastgele değerlerle başlatmaktır. Bunun, ince ama aptalca hataları bulmayı kolaylaştıracağından eminim.
"Gerçek hayatta" dizinin başlatılmaması nedeniyle bir aksaklık yaşadım (peki, unuttum, birçoğu var), bu yüzden debbger'ın altından her şey yolundaydı. Kodu yazdırmak zorunda kaldım.
Test cihazının derleme sırasında genel bilgileri (örneğin, kütüphaneler hakkında) sonunda görüntülemesini istiyorum. Şimdi hata penceresini büyütmeliyim ya da 1-2 hatanın en altına inmek için aşağı kaydırmam ya da sadece sonuca bakmam gerekiyor ... ki bu uygun değil.
İşte şimdi olanlar:
İdeal olarak, şöyle görünecektir:
Onlar. bilgileri ters sırada görüntüleyin.
Bununla sorun yaşayabilirsiniz: bağlam menüsünde "Otomatik Kaydır"ı açın.
ArrayResize sıfır olduğunda hata ayıklayıcının dinamik dizileri başlattığı izlenimini edindim (elbette bu bir tesadüf olabilir), "gerçek hayatın" aksine. Bu nedenle (mümkünse) hemen dilek, hata ayıklayıcıdaki belleği rastgele değerlerle başlatmaktır. Bunun, ince ama aptalca hataları bulmayı kolaylaştıracağından eminim.
"Gerçek hayatta" dizinin başlatılmaması nedeniyle bir aksaklık yaşadım (peki, unuttum, birçoğu var), bu yüzden debbger'ın altından her şey harikaydı. Kodu yazdırmak zorunda kaldım.
Örtük başlatmaya güvenmeyin, Değişkenleri Başlatma bölümü şöyle diyor:
Tanımlandığında herhangi bir değişken başlatılabilir. Bir değişken açıkça başlatılmamışsa, bu değişkende depolanan değer herhangi bir şey olabilir . Örtük bir başlatma yoktur.
Fibonacci yayları için seviyeler, ikinci çapa tarihinin yukarı veya aşağı gösterdiği yere bağlı olarak yukarıda veya aşağıda açıklanmıştır .
Nerede olacağını ayarlamak için "manuel" eklemeyi, + sola ve sağa eklemeyi öneriyorum.
Örtük başlatmaya güvenmeyin.Sıfır almak için şanslıysanız, bir dahaki sefere şanslı olmayabilirsiniz.
Ve buna güvenmiyorum - başlatmayı kendi hatamdan dolayı kaçırdığımı yazdım. Ve buna ihtiyaç var - ben de tartışmıyorum.
Ve hata ayıklayıcıda dinamik dizilerin sıfırlarla başlatıldığı (belki şanslıydı) ve onunla kayan bir hata yakalayamayacağınız izlenimini edindiğimi söyledi. Bu nedenle, hata ayıklayıcıdaki dinamik dizileri rastgele sayılarla başlatmayı önerdim. Daha sonra bu tür hatalar (başlatmama) bir hata ayıklayıcı kullanılarak çok kolay bir şekilde yakalanabilir.