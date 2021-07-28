MT5 için dilekler - sayfa 110
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Terminali 7 Mart 2014'te (yapı 910) güncellerken , ilgili klasörlerdeki göstergelerin ve danışmanların simgeleri değişti
\MQL5\Göstergeler ; \MQL5\Uzmanlar. Gezgin'deki gösterge simgelerinin yeni görünümünü beğenmedim (sarı bir arka plan üzerinde bir tür integral),
Tüm *.ex5 için varsayılan simgeyi seçebilmek istiyorum
Tabii ki, #property simgesi "C:\temp\icon_ind.ico" ile her gösterge için ayrı ayrı ayarlamak mümkündür, ancak bunun her dosyaya yazılması gerekir =(
*.ex5 dosya ilişkisini kurarken, simge terminal64.exe'den mi yoksa başka bir dosyadan mı alındı?
Dilek şudur:
en son terminal güncellemelerinin günlüğü burada . 880 yapı ile biter. Şimdi zaten 910 sürümüne otomatik olarak güncellendi. Neyin değiştiğini kimse bilmiyor. Şahsen bundan hoşlanmasam da daha önce işe yarayan bazı şeyler çalışmayı bıraktı. Örneğin - 910'da 880 WinAPI hatasıyla karşılaşmadım - al ve imzala. Değişiklik listesi hakkında bilgi sahibi olabilmek için güncellemeden önce otomatik güncellemeyi kapatabilmek istiyorum. Önceki sürüme normal geri alma işlevinin yanı sıra.
İdeal olarak, belirli değişikliklere dahil olan "öğrencileri" görmek. Böylece bir sonraki güncelleme sırasında risk değerlendirmesi için kriterler var.
Konuda değilseniz, neden tartışıyorsunuz. Ve en son fiyatla borsada çalışmaya başladığınızda farkı göreceksiniz.
Ayrıca, dikkatli olmak için önerim, "Piyasa İzleme" penceresinde görüntülenen, yani kene geçmişi ile ilgilidir. terminal tarafından zaten birikmiş olan. Bu, küresel birikim ve kene tarihinin sağlanması ile ilgili değildir.
MetaEditor'da, Windows\Tüm Windows... menüsünü seçtiğinizde, açık dosyaların listesini içeren bir pencere açılır.
Aynı zamanda, sıralama düzeni, araç çubuğunun altında bulundukları sıraya karşılık gelir.
Liste büyükse, istenen dosyayı ada göre bulmak zordur (ve bu durumda tam dosya adı tek arama kriteridir). Bu belirli penceredeki dosyaları varsayılan olarak ada göre sıralamanız önerilir, bu da aramayı büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.
Ve burada ayrıca .mqh dosyalarının (pencereler) 5 numaralı bir simgeyle (yukarıdaki ekran) ve .mq5 dosyalarının bir sayı olmadan (mavi simge, burada görünmüyor) görüntülendiğini fark ettim, ancak mantıksal olarak diğer olması gerekir etrafta.
"Tüm pencereler..." menüsünde ve Araçlar penceresinde dosyalarda arama yaparken sonucun aynı tutarsızlığa sahip olması düzeltildi
Komut derleyicisinde /i:<path> seçeneğindeki yol çift tırnak içine alınmışsa ve '\' ile bitiyorsa, örneğin "C:\NEW\", o zaman
1) Derlenen dosya adında boşluk içermiyorsa hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmuyor ve var olmayan bir dosyanın adı belirtilmişse
2) Derlenmiş dosya adında bir boşluk içeriyorsa, derleyici bir hata üretir: dosya (dosya adı bir boşlukla kısaltılmış) bulunamadı, tam dosya adı verilmiş olsa bile (yol dikkate alınarak).
Dilek şudur:
A) /i:"C:\NEW\" ve /i:"C:\NEW" aynı işlemi yapar
B) 1. durumda bir tür derleyici reaksiyonu olacaktır.
B) <path> içinde birkaç yol ayarlamak mümkün olacaktır /i:"C:\NEW1;C:\NEW2" - öncekinde include <> bulamadığım ilkeye göre, aşağıdakilere bakın
MetaTrader 5'teki Dikdörtgeni MetaTrader 4'teki dikdörtgenle aynı yapın, böylece 2 yerine 4 düzenleme noktası olur