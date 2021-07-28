MT5 için dilekler - sayfa 84
İyi geceler.
MetaEditor'da çalışırken, #include yönergesini yazarken < veya " dan sonra dizinin ilgili dizininde bulunan dosyaların bir listesinin çıkmasının harika olacağını fark ettim. bence, bu direktifle çalışmak.
kolaylık nedir?
Basit bir tekniğe hakim olmayı, bir etkinleştirici yazmayı öneriyorum, bağlanmanız gerektiğinde, adını kopyalayıp bağlantı noktasına yapıştırmanız gerektiğinde, kusursuz çalışıyor, özellikle de bu sık sık uğraşılacak bir işlem olmadığı için.
sakıncalı mı??? Ne, kopyala-yapıştır yapmak çok daha mı kolay? Mi__x__an'ı isteğinde desteklerdim, ancak bunu uygulayan geliştiricilerin ek yükünün farkında değilim.
Ve bir şey daha - çoğu zaman, kapsayıcılar kendi başlarına yazılmazlar, ancak diğer insanların kitaplıklarından bağlanırlar. Klasörlerin inceliklerini anlamak, sonra istediğiniz dosyayı açmak, adını kopyalamak vb., yani sizin tarafınızdan önerilen sorunsuz bir yol değil. Yuvalanmış yollar ne olacak?
mi__x__an :
Bence bu direktifle çalışmak çok daha uygun olacaktır.
#include yönergesini yazarken, < veya "'den sonra, dizinin ilgili dizininde bulunan dosyaların bir listesinin çıkması harika olurdu.
+1000. Şahsen, belirli bir işlevin veya sınıfın bildirildiği yerde diğer modüllere geçmeme izin veren işlevsellikten de yoksunum.
Tüm artılar arasında, hiç kimse doğrudan sorulan soruyu yanıtlamadı: Kolaylık nedir?
#include direktifini yazıyorsunuz ve 300 dosyalık bir liste beliriyor, ihtiyacınız olanı aramak için onu yukarı ve aşağı sürmeye başlıyorsunuz, dosyaların tümü genel listede ve yerel ve global kapsayıcılarda (aksi takdirde çalışmaz) veya yalnızca küresel olanlar (sonra yerel olanları bağlamayla ilgili sorunlar) veya yalnızca yerel (sonra küresel olanı bağlamayla ilgili zorluklar). Kısacası, bir grup hemoroid ve hepsi ne için? Önem verilen görev nedir? Otomatikleştirme (tek tıklamayla keskinleştirme) klavyenin iki tıklamasıyla neler yapılabilir?
Genel olarak, beni henüz ikna etmediniz, Ctrl + C --> Ctrl + V ve tüm bu işler. 3000 satırlık bir koddan 5-10 kez bu ihtiyaç doğar.
for ile ikame geliştirilirse, iç içe for oluşturulursa daha iyi olur, o zaman i değil j değiştirilir.
ve sekme olarak bir sınıf oluştururken , adın yapıcı ve yıkıcıda hemen değişmesi için adı kopyalayıp yapıştırmak imkansızdır.
IMHO bu noktalar daha alakalı.
Yerel veya genel dosyalar/klasörler " '' " veya "<" ile başlayıp başlamadığına bağlıdır
Örneğin, benim için şöyle görünecek:
< giriyorum, liste çıkıyor:
diziler\
GrafikNesneleri\
Grafikler\
Yaygın\
Uzman\
Dosyalar\
Göstergeler\
Teller\
Ticaret\
Daha fazla C giriyorum, liste kalıyor:
GrafikNesneleri\
Grafikler\
Yaygın\
Daha fazla Co girerim, liste kalır:
Yaygın\
İnter'e basıyorum, çıkıyor:
<Ortak\
ve sonra liste açılır:
YSA\
BMP\
Renk\
Dosya\
GA\
HPF\
monitör\
RND\
Ölçek\
Semboller\
GA'yı seçiyorum
bir dosya listesi görünür:
C_UGA.mqh
C_UGA eski.mqh
C_UGA_m.mqh
C_UGA.mqh'yi seçiyorum. Bitmiş direktif ortaya çıkıyor:
<Ortak\GA\C_UGA.mqh>
Basit, net ve hızlı. Binlerce klasör ve dosya olsa bile bu şekilde ihtiyacınız olanı seçmek çok kolay.
not. Ve iyileştirilecek bir şey var ve iyileştirmeler var oldukları sürece, hangi sırayla olacağı önemli değil. Bu arada, ben profesyonel bir programcı değilim ve tüm projeyi kafamda tutmak benim için zor, bu yüzden sınıfları, işlevleri ve diğer projeleri kontrol etme yetenekleri çok zayıf olduğu için ME'yi artık neredeyse kullanmıyorum.
Ancak, zamanla ME'nin buna büyüyeceği umudunu bırakmıyorum: