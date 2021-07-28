MT5 için dilekler - sayfa 85
Yukarıdakilerin hepsini destekliyorum.
Tüm artılar arasında, hiç kimse doğrudan sorulan soruyu yanıtlamadı: Kolaylık nedir?
#include direktifini yazarsınız ve 300 dosyalık bir liste çıkar, ihtiyacınız olanı aramak için onu aşağı yukarı takip etmeye başlarsınız, dosyaların tümü genel listede ve yerel ve global kapsayıcılardadır (aksi takdirde işe yaramaz) veya yalnızca küresel olanlar (sonra yerel olanları bağlamayla ilgili sorunlar) veya yalnızca yerel (sonra küresel olanı bağlamayla ilgili zorluklar). Kısacası, bir grup hemoroid ve hepsi ne için? Önem verilen görev nedir? Otomatikleştirme (tek tıklamayla keskinleştirme) klavyenin iki tıklamasıyla neler yapılabilir?
Genel olarak, beni henüz ikna etmediniz, Ctrl + C --> Ctrl + V ve tüm bu işler. 3000 satırlık bir koddan 5-10 kez bu ihtiyaç doğar.
for ile ikame geliştirilirse, iç içe for oluşturulursa daha iyi olur, o zaman i değil j değiştirilir.
ve sekme olarak bir sınıf oluştururken, adın yapıcı ve yıkıcıda hemen değişmesi için adı kopyalayıp yapıştırmak imkansızdır.
IMHO bu noktalar daha alakalı.
Birini ikna etmenin ne anlamı var? Belki de metin dosyalarının arayüzü sizin için modern IDE'lerin zengin özelliklerinden çok daha uygundur - işte birine daha yakın. Mesela benim için üç bin satırlık kod yazmak sonradan okuyacaklara, mesela yarın kendime saygısızlıktır...
30.000 satırlık şaheserleri de görmeme rağmen, ortamın birkaç dakika "açtığı" ve otuz saniye boyunca değişiklik yaptıktan sonra aslında ne olduğunu anladı.
Ve özellikle sizin için alakalı olan şey, bir hevese çok benzer. Gerçi, belki yanılıyorum.
Yerel veya genel dosyalar/klasörler " '' " veya "<" ile başlayıp başlamadığına bağlıdır
Örneğin, benim için şöyle görünecek:
< giriyorum, liste çıkıyor:
diziler\
GrafikNesneleri\
Grafikler\
Yaygın\
Uzman\
Dosyalar\
Göstergeler\
Teller\
Ticaret\
Daha fazla C giriyorum, liste kalıyor:
GrafikNesneleri\
Grafikler\
Yaygın\
Daha fazla Co girerim, liste kalır:
Yaygın\
İnter'e basıyorum, çıkıyor:
<Ortak\
ve sonra liste açılır:
YSA\
BMP\
Renk\
Dosya\
GA\
HPF\
monitör\
RND\
Ölçek\
Semboller\
GA'yı seçiyorum
bir dosya listesi görünür:
C_UGA.mqh
C_UGA eski.mqh
C_UGA_m.mqh
C_UGA.mqh'yi seçiyorum. Bitmiş direktif ortaya çıkıyor:
<Ortak\GA\C_UGA.mqh>
Basit, net ve hızlı. Binlerce klasör ve dosya olsa bile bu şekilde ihtiyacınız olanı seçmek çok kolay.
not. Ve iyileştirilecek bir şey var ve iyileştirmeler var oldukları sürece, hangi sırayla olacağı önemli değil. Bu arada, ben profesyonel bir programcı değilim ve tüm projeyi kafamda tutmak benim için zor, bu yüzden sınıfları, işlevleri ve diğer projeleri kontrol etme yetenekleri çok zayıf olduğu için ME'yi artık neredeyse kullanmıyorum.
Ancak, zamanla ME'nin buna büyüyeceği umudunu bırakmıyorum:
Daha önce, kopyala-yapıştır da yaptım, Sekme aracılığıyla oluşturmaya bağlandım, ancak düzenli olarak i'yi j ile kesmem gerekiyor, bence oldukça alakalı.
sınıf yaratmada aynı sorun, bir isim buldu, yazdı, okunaklı görünmüyor, düzeltti, şimdi iyi, kopyala-yapıştır yaz sınıfı --> Tab ve kopyalanan adı yapıştırırsanız, o zaman yapıcı ve yıkıcı yerine iki kez daha eklemeniz gerekir. Neyse ki, bu uzun sürmez, ancak bunu sık sık yapmanız gerekir, anahtarı bağlamaktan çok daha sık.
Tümüyle birlikte toplamda 3000 satır.
ME'nin zamanla bu hale geleceğine dair bir umut bırakmıyorum:
Peki, o zaman ben de size katılacağım. Bahsettiğiniz şey, çoğu IDE'de de bulunan yeniden düzenleme işlevine (Değişkeni Yeniden Adlandır, Sınıfı Yeniden Adlandır) çok benzer, çok kullanışlı ve gerekli bir şey.
Parçacıkların mekanizması veya kullanıcı tarafından yapılandırılabilen kod şablonları da çok uygundur; bu arada, farklı yinelenebilir değişkenlere sahip döngüler için uygun olacaktır.
Daha önce, kopyala-yapıştır da yaptım, Sekme aracılığıyla oluşturmaya bağlandım, ancak düzenli olarak i'yi j ile kesmem gerekiyor, bence oldukça alakalı.
Sonra şöyle: "for" yazdılar - çerçeveli bir for şablonu belirdi. "Yukarı / aşağı" tuşlarını kullanarak çerçeveyi hareket ettiriyoruz, gerekli bölümleri yakalıyoruz, bunlar otomatik olarak bizim için elde ediliyor. Ne { ne de } asla unutulmayacak, kodun eşzamanlı arka plan stiliyle her şey yerinde:
Ukrayna :
sınıf oluştururken aynı sorun, bir isim buldunuz, yazdınız, okunaklı görünmüyor, düzeltti, şimdi iyi, kopyala-yapıştır yaz sınıfı --> Sekme ve kopyalanan adı yapıştırırsanız, o zaman yapıcı ve yıkıcı yerine iki kez daha eklemeniz gerekir. Neyse ki, bu uzun sürmez, ancak bunu sık sık yapmanız gerekir, anahtarı bağlamaktan çok daha sık.
Bu, bu konudaki yeni dileklere uyuyor. Ve bu işleme "yeniden düzenleme" denir - bir sınıfın, işlevin, değişkenin vb. adını değiştirebilirsiniz ve bu, değiştirme ile aynı şey değildir. Ad, bu ada yapılan çağrılar da dahil olmak üzere, projenin tüm dosyalarında her yerde değişecektir.
Ve aynı zamanda, aşağıdaki ekranda gösterilen iki dilek daha:
1. Sözdizimi vurgulama. Karşılık gelen (yapılandırılabilir) renkler vurgulanır:
genel, yerel, işlev girdi değişkenleri, statik işlevler, sınıf yöntemleri vb.
genel, özel, korumalı yöntemler.
değişkenlerin türüne göre.
Genel olarak, erişim türündeki ve değişken türündeki tüm farklılıklar uygun renkte vurgulanmalıdır, böylece hiçbir şeyi unutmazsınız ve hiçbir şeyi karıştırmazsınız.
2. Fareyle bir değişkenin, sınıf adının, işlevin vb. üzerine geldiğinizde, kullanıcının // sonrasında puanladığı açıklama
joo , lütfen söyle bana, bu nasıl bir editör?
Söylemeyeceğim (zarar nedeniyle değil, MQ'ya saygı nedeniyle).
Ayrı bir düzenleyici (yanılmıyorsam 50'den fazla programlama dilini destekleyen, uygun derleyicileri bağlama yeteneğine sahip benim MQL5 gibi özel programlama dilleri dahil) ve VisualStudio için ayrı eklentiler yayınlarlar. artık görünmüyor) ve Eclipse için.
Belki de MQ, ME için bir eklenti yayınlamak için bu şirketle sözleşme yapmalıdır. Bir tavşan sürüsü derhal öldürülecek: şirketin insan programlama kaynaklarını kurtarmak, kullanıcı talebini karşılamak, platforma ek kullanıcıları çekmek (herhangi bir devrim niteliğindeki yenilik ve işlevselliğin genişletilmesi, kullanıcıların dikkatini çeker).
Söylemeyeceğim (zarar nedeniyle değil, MQ'ya saygı nedeniyle) ...
özelden söyler misin ;-)
Söyleme ben kendim bulurum herkese söylerim :-))
özelden söyler misin ;-)
Söyleme ben kendim bulurum herkese söylerim :-))
SlickEdit.
Beni bağışla MetaQuotes Software Corp.