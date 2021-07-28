MT5 için dilekler - sayfa 107
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bazen alaycı mısın yoksa ciddi misin bilmiyorum. Aslında, siyah üzerine yeşil şema, beyaz üzerine siyahtan çok daha yumuşaktır.
Lütfen MetaEditor'da bir düğme yapın - sınıflara yapılan tüm referansları kompakt bir biçimde doğrudan EA kodunda işlevlere dönüştürün
Belki "korunuyor", ama onun üzerinde hiçbir şey ayırt edilemez.
Burada herkesi memnun edemezsiniz, örneğin beyaz bir arka plan, aksine, bir kişiye müdahale eder veya daha doğrusu “toplara vurur”
https://www.mql5.com/ru/forum/2582/page11#comment_527461
Ö! MT4'te zaten var, MT5'te istiyorum!
Ö! MT4'te zaten var, MT5'te istiyorum!
(Cennetten gelen ses): "Bugün özel bir yayılma istiyorsun, yarın sol özel tarih, teklif sorma çubukları, kene tırnakları ve sonunda 3. seviye talep etmeye başlayacaksın ... Ölmeyi hak ediyorsun, çünkü açıkça yok etmek istiyorsun ve en yakın çıkmaza yol açar, sonunda her dakika tarihinin her çubuğunda kaydedilen en doğru spread ile doğrudan komisyoncudan alım satım terminaline kusursuz ve tam otomatik teklif teslimini sağlayan geliştirilmiş MT5 projesi özenle geliştirildi..... .!!......"
--
Şaka yapmak. Bende istiyorum.
:)
Belki "korunuyor", ama onun üzerinde hiçbir şey ayırt edilemez.
MetaEditor için bir dilek - kodu düzenlerken, düzenlemenin gerçekleştirildiği işlevin adının bir göstergesine ihtiyacınız vardır.
Yani MetaEditor'da birkaç ekran boyutunda bir fonksiyon var. Bu işlevi düzenlerken, sonunda veya ortada bir yerde, bu işlevin adı sırasıyla görünmez. Öyleyse, düzenlenen işlevin adından biraz ipucu almak mümkün mü?
MetaEditor için bir dilek - kodu düzenlerken, düzenlemenin gerçekleştirildiği işlevin adının bir göstergesine ihtiyacınız vardır.
Yani MetaEditor'da birkaç ekran boyutunda bir fonksiyon var. Bu işlevi düzenlerken, sonunda veya ortada bir yerde, bu işlevin adı sırasıyla görünmez. Öyleyse, düzenlenen işlevin adından biraz ipucu almak mümkün mü?
+1
Buna kod navigasyonu denir. Uygulamaya aynı MS'de göz atabilirsiniz.