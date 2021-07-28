MT5 için dilekler - sayfa 86
Ve aynı zamanda, aşağıdaki ekranda gösterilen iki dilek daha:
Burada suç nedir? Ücretsiz editöre ücretli alternatif.
Her acemi kemancı Amati veya Stradivari'den bir keman almaya gitmeyecektir .. ancak bir profesyonel için bu çok faydalı olacaktır.
Bu bence daha uygun. Başkaları adına konuşmuyorum.
Ve basit yönteminiz, başkalarının yokluğunda, herkes tarafından bir şekilde kullanılıyor.
Urain : "Üstelik bununla uğraşacak kadar sık yapılan bir operasyon değil."
Her büyük sınıf kendi dosyasında olduğunda (yine bence), OOP kullanımının çok daha uygun olduğunu not ediyorum. Bu bağlamda, Kapanımların kullanım sayısı artmaktadır.
Bu teklifi sadece forumun konusunun adı bu olduğu için yaptım. Benim önerim, zaten rahat olan bir geliştirme ortamına konfor ekleme meselesidir.
Ek olarak, bir kural olarak, program kodunun geliştirilmesi sırasında, bilgisayar kapasitelerinin paralel kullanımı sıklıkla gerçekleştirilmez, bu nedenle bence bu özelliğin uygulanması uygun ve faydalı olacaktır.
Vladix'e katılıyorum, " Bunu geliştiriciler adına uygulamanın ek yükünün farkında değilim ." Yani... Bu sadece bir öneri ve önemli olup olmadığı, sonraki yapılarda uygulanıp uygulanmaması size kalmış.
İmleci bir işleve veya sınıf yöntemine getirin ve Alt-G - bu değil mi?
Bir seçenek olarak. Tüm ihtiyaçları yüzde 90 oranında çözmüş görünüyor.
Bahşiş için teşekkürler.
MetaEditor'da hata ayıklama modunda çalışırken, ilgilenilen tüm değişkenleri gözlem penceresine eklemeye gerek kalmasaydı harika olacağını fark ettim. İlgilenilen değişkenin şu anki değerini bu şekilde bulmak mümkün olsaydı - imlecin üzerine gelindi ve bu değişkenin değeri açılır ipucunda gösterildi (yaklaşık olarak benim profil adıma giden bağlantının üzerine geliyormuşsunuz gibi). bu mesajın başında - en azından GoogleChome'da - bir araç ipucu görünecektir ) - bu, hata ayıklama modunda çalışmayı kolaylaştıracaktır.
Dileğimi uygulamadan servis masasına kopyalayacağım.
Başlık: Optimizasyon sonuçlarından parametrelerin görsel seçimi .problemin tanımı
Tüm optimizasyon sonuçlarından, kullanıcının bakış açısından en uygun olanı seçmek zordur.
Öneririm:
1 "Optimizasyon sonuçları" sekmesinde, "Şuradan.. ve bitişine..", "İşlemlerden... ve şuna..." vb. gibi filtreleri kullanma olasılığını girin.
2 "Optimizasyon sonuçları" sekmesinde önceden seçilmiş parametrelerin öz sermaye/bakiye tablolarını aynı anda görüntüleme yeteneğini tanıtın. Tabii ki, öz sermaye/bakiye tablolarının her bir parametre seti için saklanması gerekmez (çok pahalı olur), ancak "Özkaynak/bakiye tablosunu göster" komutunun talebi üzerine ayrı bir geçmiş çalışması yapılmalıdır.
3 Optimizasyon sonuçlarına dayalı olarak Kohonen haritaları oluşturmanın standart olasılığını düşünün.
Beklenen SonuçGörsel modda birçok kriteri dikkate alarak, araştırmacıya göre uzman parametrelerinin "daha optimal" varyantını seçmek mümkün olacaktır.
Dileğimi uygulamadan servis masasına kopyalayacağım.
Harika bir öneri Andrew! Benim için özellikle 2. noktanın önceliği çok önemli.
buna ekleyeceğim. İleri sonucun, parametrelerin optimize edildiği bölümle aynı anda görüntülenmesini istiyorum. Yani, aşağıdaki gibi göründüğünde sonucu analiz etmek çok uygundur: