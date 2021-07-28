MT5 için dilekler - sayfa 9
MT4'te , kilidin ağ yaklaşımıyla çözülemediği en basit durum vardır.
MT5'te bir (komisyoncu) minimum konum boyutu belirlemek mümkün müdür?
Eğer öyleyse, MT5'te yukarıdaki durum nasıl çözülür?
Bana öyle geliyor ki, kilitler/ağlar etrafındaki tüm sağlıksız heyecan, bir çift TP/SL yerine (veya birlikte daha da iyisi) kırıldığında karşılıklı olarak iptal edilen bir çift ertelemeyi tanıtarak kolayca söndürülebilir.
Ardından, ticarete MT4 yaklaşımını taklit eden bir kitaplık yazmak, basit bir teknik meselesi haline gelir. Birisi anında böyle bir kütüphaneyi kullanımı kolay bir nesne şeklinde yazıp kod tabanına koyacaktır.
// Belki ben bile :)
MetaQuotes'un bunu neden henüz yapmadığını içtenlikle merak ediyorum.
Tünaydın. Birkaç ergonomik öneri:
1. Basıldığında grafiğin "Otomatik Kaydır" özelliğini geçici olarak devre dışı bırakmak için bir kısayol tuşu (örneğin "CTRL") yapın. "CTRL" tuşunu basılı tutun ve grafiği hareket ettirin, işaretleri değiştirin, trend çizgilerini düzenleyin vb., "CTRL"yi bırakın ve grafik otomatik olarak orijinal konumunu alır.
2. F9'un çağırdığı "Yeni Emir" penceresine, pozisyon değiştirme penceresinde yapıldığı gibi önceden belirlenmiş sayıda puan için bir durdurma ve kar koyma yeteneği ekleyin.
Samimi olarak.
" İstemci terminal ayarları / Ticaret" yardım bölümüne bakın:
Ticaret
Bu sekme, açılış emirleri için ayarları gruplandırır. Buradan ayarlanan parametreler, sipariş açarken işi kolaylaştırır ve terminalin işleyişinde kritik değişikliklere neden olmaz.
Bu seçenekler, siparişleri açarken kullanılan varsayılan parametreleri yapılandırmanıza olanak tanır:
Herkese merhaba!
Dilekler ... böyle dilemek ... böyle ...
Her zaman uygulamanın tepesinde asılı kalacak (veya bir yere yanaşabilecek veya "yerleştirebilecek") ve grafikten fiyat değerlerini yakalayabilecek yeterli hesap makinesi yok. Bence herkes böyle bir hesap makinesinin yapabileceği işlemleri anlıyor.
Ben de hatırladım.
Grafiğin baskı önizlemesinde sayfayı (portre-albüm) döndürebilmek de güzel olurdu, aksi takdirde sadece portreyi gösterir.
Ve ilerisi...
"Grafik" grafik nesnesindeki tablolara göstergeler uygulanabilseydi kesinlikle harika olurdu. Köşede asılı duruyor ve bazı göstergelerle birlikte günlük dinamikler hakkında çok bilgilendirici bir fikir veriyor. Güzellik.
ZY "Bu fırsatı anneme merhaba demek için kullanıyorum..."
Çubuklu veya çubuksuz bile çalışmıyor, çizgiler ve diğer nesneler her zaman üstte, "Nesneyi arka plan olarak çiz" bayrağı belirtilmemişse, dördünde iyi çalıştı.
Silip tekrar açmam gerekiyor.
görünümdeki piyasa durumu ise
tüccar sipariş hacminde bir değişiklik gerektirir.
Bu olur çünkü
bekleyen siparişlerle çalışmak için pencerenin menüsünde
sipariş değiştirme modunda mevcut değil
lot sayısına göre öğe. Onlar. bir yerine
işlemleri, iki gerçekleştirmeniz gerekir.
Uzundur ve dikkati ve gücü başka yöne çeker,
çünkü yapmak zorunda olmak can sıkıcı
ek işlemler.
MT5'te bu kabul edilemez, çünkü IMHO
bu platform iş odaklı
karşı siparişler, ardından bekleyen menü
"Hacimler" öğesini eklemek güzel olurdu.
Görmek istersen:
1. ENUM_APPLIED_PRICE içinde şu: PRICE_AVERAGE == (PRICE_OPEN + PRICE_CLOSE) / 2,
int OnCalculate'deki karşılık gelen değişiklikle(const int oranları_toplam, // fiyat[] dizi boyutu
const int prev_hesaplanmış, // önceki çağrıda işlenen çubuklar
const int başlıyor, // anlamlı verilerin başladığı yer
const double& fiyat[] ) // hesaplama için dizi
2. "Piyasa İzleme" penceresinde, herhangi bir periyot için çiftin % cinsinden fiyat değişimini (Sor, Bid hariç) görüntüleyin.
ve sütunları alfabetik olarak sıralayabilir ve (veya) çiftin fiyatını değiştirebilir.
Teşekkür ederim.
sipariş yönetimi arayüzü.
Yavaş ve rahatsız.
Ve daraltma özelliğine sahip bir mod eklerseniz
dikey sipariş yönetimi penceresi
açılır menüler ile kelime çapında kayan çubuk
sağdaki veya soldaki kelimeye tıkladığınızda, alt menüde
çubuğun mevcut konumuna bağlı olarak
web sitelerinde olduğu gibi terminal penceresinde.
Sadece şimdiki pencere
çok fazla yer kaplıyor. Ve eğer
birkaç açık ile çalışmak zorunda
masaüstünde pencereler, ardından grafik, kısmen
tamamen terminalin görünen kısmı tarafından bırakılan
sipariş yönetimi penceresinin altında gizli.
Başka birine geçemeyeceğiniz ortaya çıktı
çalışmak, terminali kontrol penceresiyle bırakmak
beklemedeki siparişler. Onlar. veya ticaret
ya da bir şeyler yapın. diğerleri. birleştirmek
rahatsız. Ama sadece ticaretle değil.