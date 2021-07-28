MT5 için dilekler - sayfa 9

getch :

MT4'te , kilidin ağ yaklaşımıyla çözülemediği en basit durum vardır.

MT5'te bir (komisyoncu) minimum konum boyutu belirlemek mümkün müdür?

Eğer öyleyse, MT5'te yukarıdaki durum nasıl çözülür?

Bana öyle geliyor ki, kilitler/ağlar etrafındaki tüm sağlıksız heyecan, bir çift TP/SL yerine (veya birlikte daha da iyisi) kırıldığında karşılıklı olarak iptal edilen bir çift ertelemeyi tanıtarak kolayca söndürülebilir.

Ardından, ticarete MT4 yaklaşımını taklit eden bir kitaplık yazmak, basit bir teknik meselesi haline gelir. Birisi anında böyle bir kütüphaneyi kullanımı kolay bir nesne şeklinde yazıp kod tabanına koyacaktır.

// Belki ben bile :)

MetaQuotes'un bunu neden henüz yapmadığını içtenlikle merak ediyorum.

 

Tünaydın. Birkaç ergonomik öneri:

1. Basıldığında grafiğin "Otomatik Kaydır" özelliğini geçici olarak devre dışı bırakmak için bir kısayol tuşu (örneğin "CTRL") yapın. "CTRL" tuşunu basılı tutun ve grafiği hareket ettirin, işaretleri değiştirin, trend çizgilerini düzenleyin vb., "CTRL"yi bırakın ve grafik otomatik olarak orijinal konumunu alır.

2. F9'un çağırdığı "Yeni Emir" penceresine, pozisyon değiştirme penceresinde yapıldığı gibi önceden belirlenmiş sayıda puan için bir durdurma ve kar koyma yeteneği ekleyin.

Samimi olarak.

 
fugas34 :

Tünaydın. Birkaç ergonomik öneri:

1. Basıldığında grafiğin "Otomatik Kaydır" özelliğini geçici olarak devre dışı bırakmak için bir kısayol tuşu (örneğin "CTRL") yapın. "CTRL" tuşunu basılı tutun ve grafiği hareket ettirin, işaretleri değiştirin, trend çizgilerini düzenleyin vb., "CTRL"yi bırakın ve grafik otomatik olarak orijinal konumunu alır.

2. F9'un çağırdığı "Yeni Emir" penceresine, pozisyon değiştirme penceresinde yapıldığı gibi önceden belirlenmiş sayıda puan için bir durdurma ve kar koyma yeteneği ekleyin.

Samimi olarak.

" İstemci terminal ayarları / Ticaret" yardım bölümüne bakın:

Ticaret

Bu sekme, açılış emirleri için ayarları gruplandırır. Buradan ayarlanan parametreler, sipariş açarken işi kolaylaştırır ve terminalin işleyişinde kritik değişikliklere neden olmaz.

Bu seçenekler, siparişleri açarken kullanılan varsayılan parametreleri yapılandırmanıza olanak tanır:

  • Sembol kullan — bu seçenek, bir pozisyon açmak için pencerede bir finansal enstrümanın ikamesini ayarlamanıza olanak tanır. "Otomatik" parametresi, aktif grafiğin sembolünün bu alanda ayarlanacağı anlamına gelir, "Son kullanılan" - önceki ticaret işleminin sembolü değiştirilecektir. "Varsayılan" parametreyi seçerseniz, sağdaki etkin alanda, bir pozisyon açarken her zaman otomatik olarak seçilecek olan belirli bir finansal araç belirtebilirsiniz.
  • Hacmi kullan — bu seçenek, bir pozisyon açmak için pencerede belirli bir hacmin ikamesini ayarlamanıza izin verir. "Son kullanılan" parametresi, önceki ticaret işleminin hacminin sahada ayarlanacağı anlamına gelir. "Varsayılan" parametreyi seçerken, sağda etkinleştirilen alanda belirli bir hacim belirtebilirsiniz, bu hacim her zaman bir pozisyon açmak için pencerede otomatik olarak değiştirilecektir.
  • Sapmayı kullan — enstrümanın fiyatı emir oluşumu sırasında değişebilir. Sonuç olarak, hazırlanan emrin fiyatı piyasa fiyatına karşılık gelmeyecek ve pozisyon açılmayacaktır. "Sapma Kullan" seçeneği bunu önler. "Varsayılan" seçeneğini seçerseniz, sağdaki alanda siparişte belirtilen değerden izin verilen maksimum fiyat sapmasını ayarlayabilirsiniz. Fiyatlar eşleşmezse, programın kendisi emri değiştirir ve bu da yeni bir pozisyon açmanıza izin verir. "Son kullanılan" parametresini belirtirseniz, sipariş açma penceresinde bir önceki açık pozisyonun sapması yerine geçecektir.
  • Durdurma seviyelerini kullan — bu seçeneği kullanarak, emir verirken veya pozisyonları değiştirirken Zarar Durdur ve Kâr Al seviyelerinin nasıl ayarlanacağını belirleyebilirsiniz. "Puan olarak" seçeneğini seçerseniz, emir verme fiyatından puan sayısında durma seviyeleri belirtilecektir. "Fiyatlarda" seçeneği seçilirken, bunların ayarlanması için durdurma seviyelerinde belirli bir fiyat seviyesinin belirtilmesi gerekecektir.

 

 
Evet teşekkürler, ihtiyacım olan şey bu. İlk noktaya ekleyeceğim. Bu tuş, örneğin otomatik kaydırma ve grafiksel sipariş yönetimi gibi birkaç işlevi aynı anda devre dışı bırakabilir.
 

Herkese merhaba!

Dilekler ... böyle dilemek ... böyle ...

Her zaman uygulamanın tepesinde asılı kalacak (veya bir yere yanaşabilecek veya "yerleştirebilecek") ve grafikten fiyat değerlerini yakalayabilecek yeterli hesap makinesi yok. Bence herkes böyle bir hesap makinesinin yapabileceği işlemleri anlıyor.

Ben de hatırladım.

Grafiğin baskı önizlemesinde sayfayı (portre-albüm) döndürebilmek de güzel olurdu, aksi takdirde sadece portreyi gösterir.

Ve ilerisi...

"Grafik" grafik nesnesindeki tablolara göstergeler uygulanabilseydi kesinlikle harika olurdu. Köşede asılı duruyor ve bazı göstergelerle birlikte günlük dinamikler hakkında çok bilgilendirici bir fikir veriyor. Güzellik.

ZY "Bu fırsatı anneme merhaba demek için kullanıyorum..."

 

Çubuklu veya çubuksuz bile çalışmıyor, çizgiler ve diğer nesneler her zaman üstte, "Nesneyi arka plan olarak çiz" bayrağı belirtilmemişse, dördünde iyi çalıştı.

 
Bekleyen bir siparişi değiştirmeye çalışırken
Silip tekrar açmam gerekiyor.
görünümdeki piyasa durumu ise
tüccar sipariş hacminde bir değişiklik gerektirir.
Bu olur çünkü
bekleyen siparişlerle çalışmak için pencerenin menüsünde
sipariş değiştirme modunda mevcut değil
lot sayısına göre öğe. Onlar. bir yerine
işlemleri, iki gerçekleştirmeniz gerekir.
Uzundur ve dikkati ve gücü başka yöne çeker,
çünkü yapmak zorunda olmak can sıkıcı
ek işlemler.
MT5'te bu kabul edilemez, çünkü IMHO
bu platform iş odaklı
karşı siparişler, ardından bekleyen menü
"Hacimler" öğesini eklemek güzel olurdu.
 

Görmek istersen:

1. ENUM_APPLIED_PRICE içinde şu: PRICE_AVERAGE == (PRICE_OPEN + PRICE_CLOSE) / 2,
int OnCalculate'deki karşılık gelen değişiklikle(const int oranları_toplam, // fiyat[] dizi boyutu
const int prev_hesaplanmış, // önceki çağrıda işlenen çubuklar
const int başlıyor, // anlamlı verilerin başladığı yer
const double& fiyat[] ) // hesaplama için dizi

2. "Piyasa İzleme" penceresinde, herhangi bir periyot için çiftin % cinsinden fiyat değişimini (Sor, Bid hariç) görüntüleyin.
ve sütunları alfabetik olarak sıralayabilir ve (veya) çiftin fiyatını değiştirebilir.

Teşekkür ederim.

 
Tüm ticaret programlarının uygunsuz bir
sipariş yönetimi arayüzü.
Yavaş ve rahatsız.
Ve daraltma özelliğine sahip bir mod eklerseniz
dikey sipariş yönetimi penceresi
açılır menüler ile kelime çapında kayan çubuk
sağdaki veya soldaki kelimeye tıkladığınızda, alt menüde
çubuğun mevcut konumuna bağlı olarak
web sitelerinde olduğu gibi terminal penceresinde.
Sadece şimdiki pencere
çok fazla yer kaplıyor. Ve eğer
birkaç açık ile çalışmak zorunda
masaüstünde pencereler, ardından grafik, kısmen
tamamen terminalin görünen kısmı tarafından bırakılan
sipariş yönetimi penceresinin altında gizli.
Başka birine geçemeyeceğiniz ortaya çıktı
çalışmak, terminali kontrol penceresiyle bırakmak
beklemedeki siparişler. Onlar. veya ticaret
ya da bir şeyler yapın. diğerleri. birleştirmek
rahatsız. Ama sadece ticaretle değil.
[Silindi]  
Terminal bazı çizelgeleri birleştirebilseydi, zaman içinde senkronize edebilseydi ( MT4'te yapılır ) ve zaman çerçevesini ölçekle (çubuk genişliği) ayarlayabilseydi, MT5'te çoklu para birimi analizi yapmanın çok uygun olacağını düşünüyorum. Tek şey, MT5'te MT4'te olduğu gibi, kaçırılan çubuklar da vardır, bu nedenle grafiğin tüm genişliği boyunca senkronizasyonsuzluk olabilir. Belki de kaçırılan çubukları görselleştirmek (sadece görselleştirme, bu çubuklara MQL5 aracılığıyla erişim olmadan) için terminali (grafik özelliklerinde bir seçenek olarak) kullanmak mantıklıdır.
