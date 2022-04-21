MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 23
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
OnInit sıfırdan farklı bir kod döndürdüğü için test cihazı durduruldu
Bu yüzden istatistik yok.
Teşekkürler bileceğim. İlginç bir şekilde, grafikler hala tamamlanmış işlemler dikkate alınarak oluşturulmaktadır.
Meksika'yı geçmeye çalışırken, ajanlar hafızayı aşırı yükler ve hiçbir şey yapmazlar ve sahip oldukları görevlerin sayısı yalnızca artar. Günlüklerde aşağıdaki hatalar bulunur:
Aracı günlüklerine bakmanız gerekir.
Hata 14, bu araç için sıfır teklif fiyatı anlamına gelir. Yani sol çubuk tarihe geçti
PS Tekli test yapmak daha iyidir. O zaman hata kesinlikle test aracısının günlüğüne girecektir. Optimize ederken, hatalar yalnızca OnInit'in sonuna kadar görüntülenir.
Hepsi kapatıldığında grup simgesi kaybolur, optimizasyon için bir parametre seçme özelliği kaybolur.
Panoda ayarlanmayan danışmanın giriş parametrelerini değiştirmemenizi rica ederiz.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Kitaplıklar: MultiTester
fxsaber , 2019.11.06 11:24
Çoklu test cihazı çalıştıktan sonra çok sayıda optimizasyon önbelleğine baktığınızda, aynı şeyi yaparsınız.
Çoğu zaman 2. noktada harcanır. Bunu yaparken de sıklıkla hatalar yapılıyor. Yarı otomatikleştirmek istiyorum. Ve bir çözüm var!
Bu metni panonuza kopyalayın
Ardından Ayarlar sekmesinde CTRL + V tuşlarına basın. Bu, optimizasyonu otomatik olarak kapatacak ve istenen tarihi ayarlayacaktır.
Tehdit sevinmek için acele ettim. Danışmanın giriş parametreleri, böyle bir arabellek ile varsayılana sıfırlanır.
Panoda ayarlanmayan danışmanın giriş parametrelerini değiştirmemenizi rica ederiz.
Evet. Davranışı düzeltelim.
PS Tanımlanan davranış yeniden üretilmez. Eklenen metin [TesterGirişleri] bölümünü içermiyorsa, uzman ayarları sekmesi hiç etkilenmez
Evet. Davranışı düzeltelim
Teşekkür ederim!
Teşekkür ederim!
PS Tanımlanan davranış yeniden üretilmez. Eklenen metin [TesterGirişleri] bölümünü içermiyorsa, uzman ayarları sekmesi hiç etkilenmez
danışman
Geri çalma
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri
fxsaber , 2019.11.06 16:57
Bazen, genetik optimizasyonla, sonucu az çok anlamak için ilk birkaç bin geçiş yeterlidir.
Otomatik olarak çok sayıda optimizasyon çalıştırdığınızda, her şeyin daha hızlı sonuçlanmasını istersiniz. Bu nedenle, bir optimizasyon kesme mekanizması gereklidir.
Başvuru.
danışman
Geri çalma