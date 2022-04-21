MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 22

Slava :
В OnInit торговля точно ведётся?

Evet. İşte günlük ve ekran görüntüsü

 2019.11 . 01 00 : 00 : 00    market sell 2.00 EURUSD ( 1.11514 / 1.11522 )
2019.11 . 01 00 : 00 : 00    deal # 2 sell 2.00 EURUSD at 1.11514 done (based on order # 2 )
2019.11 . 01 00 : 00 : 00    deal performed [ # 2 sell 2.00 EURUSD at 1.11514 ]
2019.11 . 01 00 : 00 : 00    order performed sell 2.00 at 1.11514 [ # 2 sell 2.00 EURUSD at 1.11514 ]
2019.11 . 01 00 : 00 : 00    market buy 1.00 EURUSD ( 1.11514 / 1.11522 )
2019.11 . 01 00 : 00 : 00    deal # 3 buy 1.00 EURUSD at 1.11522 done (based on order # 3 )
2019.11 . 01 00 : 00 : 00    deal performed [ # 3 buy 1.00 EURUSD at 1.11522 ]
2019.11 . 01 00 : 00 : 00    order performed buy 1.00 at 1.11522 [ # 3 buy 1.00 EURUSD at 1.11522 ]
2019.11 . 01 00 : 00 : 00    close position # 3 buy 1.00 EURUSD by position # 2 sell 2.00 EURUSD ( 1.11514 / 1.11522 )
2019.11 . 01 00 : 00 : 00    deal # 4 sell 1.00 EURUSD at 1.11514 done (based on order # 4 )
2019.11 . 01 00 : 00 : 00    deal # 5 buy 1.00 EURUSD at 1.11522 done (based on order # 4 )
tester stopped because OnInit returns non-zero code


GetLastError'u kodunuzla nasıl kullanacaksınız? Ve başka bir soru.İşlev argümanlarının değerlendirildiği sırayla emin misiniz?

Tester'la ilgili. Neden bu örnekte GetLastError? Ve bu durumda sıra da önemli değil.

 


Buradan (ve muhtemelen başka yerlerden) bir değer kopyalarken, değer yerine tüm ayarlar bloğu eklenir. Vurguladığım şeyi kopyalamayı bekliyordum)

 

Meksika'yı geçmeye çalışırken, ajanlar hafızayı aşırı yükler ve hiçbir şey yapmazlar ve sahip oldukları görevlerin sayısı yalnızca artar. Günlüklerde aşağıdaki hatalar bulunur:

 2019.11 . 02 18 : 35 : 19.317 Core 02 USDMXN.m: ticks synchronized already [ 47 bytes]
2019.11 . 02 18 : 35 : 21.021 Core 01 agent process started on 127.0 . 0.1 : 3000
2019.11 . 02 18 : 35 : 21.282 Core 01 connecting to 127.0 . 0.1 : 3000
2019.11 . 02 18 : 35 : 21.282 Core 01 connected
2019.11 . 02 18 : 35 : 21.291 Core 01 authorized (agent build 2190 )
2019.11 . 02 18 : 35 : 21.291 Core 01 genetic pass ( 0 , 61 , 17 ) started
2019.11 . 02 18 : 35 : 21.335 Core 01 common synchronization completed
2019.11 . 02 18 : 35 : 21.362 Core 01 USDMXN.m: ticks synchronized already [ 47 bytes]
2019.11 . 02 18 : 36 : 08.980 Core 04 genetic pass ( 0 , 76 ) tested with error "history processing error (14 USDMXN.m)" in 0 : 01 : 36.640
2019.11 . 02 18 : 36 : 08.980 Core 04 genetic pass ( 0 , 76 ) returned to queue
2019.11 . 02 18 : 36 : 08.980 Core 04 16 rejected passes returned to queue
2019.11 . 02 18 : 36 : 08.980 Core 04 genetic pass ( 0 , 11 , 17 ) started
2019.11 . 02 18 : 36 : 09.081 Core 04 connection closed
2019.11 . 02 18 : 36 : 09.090 Core 04 17 genetic passes returned to queue as not processed
2019.11 . 02 18 : 36 : 19.013 Core 04 agent process started on 127.0 . 0.1 : 3003
2019.11 . 02 18 : 36 : 19.202 Core 04 connecting to 127.0 . 0.1 : 3003
2019.11 . 02 18 : 36 : 19.202 Core 04 connected
2019.11 . 02 18 : 36 : 19.211 Core 04 authorized (agent build 2190 )
2019.11 . 02 18 : 36 : 19.211 Core 04 genetic pass ( 0 , 53 , 17 ) started
2019.11 . 02 18 : 36 : 19.275 Core 04 common synchronization completed
 
fxsaber :

Şimdi seçilen parçadaki durumu analiz etmek için


imleci hareket ettirmeniz, açılır tarihi hatırlamanız, çalıştırma tablosunu açmanız, İşlem Geçmişinde istediğiniz yere gitmeniz ve tablodaki ilgili satıra çift tıklamanız gerekir.


Tüm bunlar, grafikte daha yüksek olan bir yere çift tıklayarak değiştirilebilir mi?


Birkaç yıl önce bu rasyonalizasyon teklifini hizmet masasında yayınladım.
Çalıştırma programı ile bir pop-up mesajı şeklinde etkileşim kurmak mümkünse, o zaman çift tıklayarak geçmişe geçiş uygulama olasılığı da vardır.
 
Tek geçiş için Başlat düğmesine basmak gibi bir tepkiyle karşılaştım.
 2019.11 . 03 18 : 25 : 05.459 Core 1   connecting to 127.0 . 0.1 : 3000
2019.11 . 03 18 : 25 : 05.459 Core 1   connected
2019.11 . 03 18 : 25 : 05.468 Core 1   disconnected
2019.11 . 03 18 : 25 : 05.468 Core 1   connection closed

Bağlantı ve hemen kes. Bir dakika içinde çalıştı. Görselleştirici eksikti.

 
fxsaber :
Test aracısı çöktü

 
fxsaber :

Bu yüzden istatistik yok.

 
Slava :

Test aracısı çöktü

dün ayrıca 2197'de tek bir geçiş yapmadım, önce sağ fare ile optimize ettikten sonra 10-15 kez tekli çalıştırmalara baktım, ardından günlükteki herhangi bir tek çalıştırma bağlı eklendi ve başka hiçbir şey yapmadı, aracılar hazır durumda, terminali yeniden başlatmak bunu düzeltti

 
Igor Makanu :

dün ayrıca 2197'de tek bir geçiş yapmadım, önce sağ fare ile optimize ettikten sonra 10-15 kez tekli çalıştırmalara baktım, ardından günlükteki herhangi bir tek çalıştırma bağlı eklendi ve başka hiçbir şey yapmadı, aracılar hazır durumda, terminali yeniden başlatmak bunu düzeltti

Temsilci günlüklerine bakmanız gerekir

 
Andrey Pogoreltsev :


Buradan (ve muhtemelen başka yerlerden) bir değer kopyalarken, değer yerine tüm ayarlar bloğu eklenir. Vurguladığım şeyi kopyalamayı bekliyordum)

RMB - Kopyala
