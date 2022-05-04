Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 43
Elde edilen maksimum kârın belirli bir yüzdesi olarak hesaplanan bir mesafeden takip etmeyi denediniz mi? Son zamanlarda sadece böyle bir trol ve bunda sanal bir trol kullanıyorum. Optimizasyon, böyle bir yolun %38 (Fibonacci sayısı) ile en iyi sonuca sahip olduğunu gösterdi. Trol, bir anti-ilmik olarak çalışır. Bir ilmek trolünde mesafe azalır, ancak bu durumda tam tersine büyür. Bu, kârın artmasıyla birlikte büyük geri tepmelere dayanmanızı sağlar. Böyle bir trol ile birlikte TP kullanımı arzu edilir.
Pekala, bunun aslında bir esaret olmadığı, sadece sabit SL'de küçük bir değişiklik olduğu ortaya çıktı. Sabit TP-SL'li ve başabaşa transferli sistemler gibi böyle bir yolun yaklaşık olarak benimkiyle aynı sonuçları vereceğinden şüpheleniyorum.
TP ve SL - Tüm sistemlerde var. TP, sistemin anlamına göre (ters veya SL thrall) sağlanmadıysa, tarihte asla dokunulmayacak şekilde ayarlanır. Yani, eğer tesadüfen elde edilen kâr, geçmişten daha fazla çıkarsa, o zaman TP bunu alacaktı. Ve SL aynıdır, eğer sistemin mantığına göre, SL ayarlanmadıysa - tarihte hiç vurulmadığı bir yere "koruyucu" yerleştirilir.
Gelelim "siz"e...
Trendin tersine dönüşler:
Tablo:
Grafik (yalnızca ilk on):
Burada, trendin tersine dönüşleri arasında, oldukça uzun süredir faaliyet gösteren çok daha kararlı TS'ler var. Ayrıca, çoğunluk için - ticaretin kalitesinin göstergesi de çok yüksektir.
Gelelim "siz"e...
Trolümü yanlış tarif ettiğimi şimdi fark ettim. İz, kâr, elde edilen maksimumun %38'ine düştüğünde tetiklenir. Ve mesafe %62.
Ters takipli trende karşı girişler (TP takibi):
Tablo:
Çizelge:
Eh, zaten her gün üç ila beş araç için yeniden optimize ediliyor - kabul edilemez davranışlar sergileyenler.
Ama sonra ne? Tekrar - önce yüklemeniz gerekiyor, demoda nasıl çalışacağını görün! Ve - TS üç bölümden birine giriyor ... En iyiyi rapor edin - Yayınlıyorum.
Kötü sonuçları beklemeden her şeyi yeniden optimize edin - böylece en azından piyasa değişikliklerine ayak uydurma şansı olur.
Ve genel olarak bir demo hesabının anlamı nedir - boşaltma başlayana kadar beklemek?
Bir demo hesabı olmadan durumu simüle etmek gerekir, çünkü stratejiler uzun sürmez, o zaman solup gitmeden önce kendilerini kanıtlama fırsatı verilmelidir.
Genellikle buna itiraz ederler - "sistemi yeniden optimize ettiniz ve aynı şey - ve büyümeye başladınız."
Burada, gördüğüm kadarıyla sorun şu ki, çok fazla seçeneğimiz var. Bu nedenle, seçeneğin çalışmadığı kabul edildiğinde anı bir şekilde kesin olarak düzeltmek gerekir. Benim Ligimde, hatırlarsanız, bir araç kabul edilemez parametreleri aşarsa - ya toplam düşüş, ya da sürekli hatlar kuyruğu ya da maksimum bekleme süresi ile - çalışmaz olarak kabul edilir.
Tabii ki, bu anları bekleyemezsiniz - ama yine, karar vermeniz gerekir - sistemin ne zaman yeniden optimizasyona ihtiyacı yoktur ve ne zaman buna zaten ihtiyaç duyar? Araç kazanırsa, yeniden optimize etmeye değmediği açıktır. Ve tam tersi, sistem keskin bir şekilde boşalırsa, yeniden optimize edilmesi gerekir. İyi. Ama ya yavaş yavaş kazanıyorsa? Eh, bir şekilde bu göstergeye karar vermeliyiz!
Bir demo hesabın anlamı, "boşaltmayı beklemek" değil, bir kereden fazla söyledim, ama "çalışma TS havuzunda". Şimdi düşünmeme gerek yok - ah, hangi sistemi bir sente koymaya çalışmalıyım?... veya belki ilk önce bir demoda?... ya işe yaramazsa?... Bir numaram var bir demo üzerinde çalışan sistemlerin - bu onlardan biri ve ben aracı sent ve gerçek için seçeceğim. Soru önemli ölçüde değişir. Artık tüm olası sistemlerden değil, yalnızca demoda çalışanlardan birini seçiyorum.
Ters takipli trend girişleri (TP takip).
Tablo:
Grafik İlk 10:
Herhangi bir TS'nin bozulmasında zamanı bir faktör olarak alırsak, neden onun için bir sabit olmasın? Ve “şimdiye kadar çalışıyor ve düşüş kabul edilebilir” konulu mantık, o zaman hatalıdır, çünkü aracın arızalanmasını beklerken, bunun için en iyi parametreleri zaten kullanabilirdik, çünkü dikkate alacağız. yeni tarih (daha fazla geçmişe gitmek istemediğiniz için, en azından şimdiki zamandan daha fazlasını almak daha akıllıca olacaktır). Aslında, TS sabitlerdir ve yalnızca onlar için ayarlar değişir - neden değişirler - pazardaki bir değişiklik nedeniyle pazarı tanımlamayı bırakırlar - pazar sürekli değişir, ancak değişim oranı farklıdır. Bu nedenle, genel modeller (varsa) zaten bu şekilde tanımlanamaz, bu nedenle, güçlü bir piyasa değişikliği / trend değişikliği gerçeğinin bir açıklamasını beklemeden trendi yakalamaya ve ona uyum sağlamaya çalışmak mantıklı olacaktır. TS optimize edildi ve çalışmayı durdurdu.
Optimizasyonda bir araç seçmek için bir kriteriniz varsa ve bir tane varsa, o zaman bir demoyu kontrol etmenin amacı nedir - bu rastgeledir ve daha sonra ne olacağını bilmiyorsunuz, çünkü bir çiftle genel kalıplar bulmak gerçekçi değil. göstergelerin...
Doğrudan takip ile trende karşı girişler.
Tablo:
Çizelge:
Herhangi bir TS'nin bozulmasında zamanı bir faktör olarak alırsak, neden onun için bir sabit olmasın?
...
Optimizasyonda bir araç seçmek için bir kriteriniz varsa ve bir tane varsa, o zaman bir demoyu kontrol etmenin anlamı nedir - bu rastgeledir ve bir çiftle genel kalıplar bulmak gerçekçi olmadığı için daha sonra ne olacağını bilmiyorsunuz. göstergelerin...
İlkinde - "Her N günde bir yeniden optimize ediyoruz" seçeneğinin de var olma hakkına sahip olduğunu kabul ediyorum.
Ve demo hakkında - katılmıyorum. Yine de, optimize edilmiş ve bir süre için bir demoda kar gösteren ve yalnızca optimize edilmiş ve daha fazla nasıl çalışacağı bilinmeyen bir TS aldığımda benim için bir şekilde daha güvenilir.