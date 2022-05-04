Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 99
"Kullanmıyorum" diyen kim??? Her araç iki yıllık bir dönem için optimize ediliyor - bir yıl önce, bir yıl ileri. Ve hemen demoya uygun bölüme yerleştirilir. Bu tarih bir "inşa" olarak belirtilir.
Yani rapordaki her aracın yapım tarihinden önce iki yıllık bir test süresi ve yapım tarihinden sonra bir demo test süresi vardır.
Strateji test cihazındaki tüm sistemleri kontrol etmek için ne kadar kaynak gerektiğini ve en önemlisi bunları daha sonra nasıl karşılaştıracağınızı tahmin edebilir misiniz? Tüm bunları yapmıyorken - öyle görünüyor ki "orada yapacak bir şey yok". İlk başta ben de öyle düşündüm... 600 aracı demoya alıp periyodik raporlar almanın, aynı araçları bir test cihazında sürmekten çok daha kolay olduğu ortaya çıktı.
Eh, usta ustadır, sadece herkes Kırım'a trenle gitti ve siz prensipte yürümeye karar verdiniz, böyle bir benzetme
MT5 test cihazında simülasyon kalitesi %100'e ulaşıyor, ayrıca sistem optimizasyonu da var. 600'ün hepsini çalıştırmak için neden kullanmadığınızı sormuyorum, sadece bilgilendiriyorum
Ama burada mesajları dosyalayabilir ve mql'den birkaç dolar kazanabilirsiniz - ayrıca ligden bir tür gelir. xD
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesine göre ilk 20 tablosu:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
Evet, diyorum - henüz düşüşten çıkmadım. İkincisi, üç yıldan fazla bir süredir PAMM sahibiyim.
Üçüncüsü, "ellerimle yardım ediyorum", çünkü normal çalışma ve keskin haber hareketleri için - farklı ayarlara ihtiyaç var. Eurodollar ve Dollarien'de TS ZpnTrendSP kullanıyorum. Aralık başında kullanmaya başladım.
Selamlar!
George, neden bu aracı seçtin? (Önceden iletişim kurma teklifinize katılıyorum) Aralık-Şubat raporlarına baktım, orada ZpnTrendSP ne denge ne de kalite açısından özellikle iyi bir şey göstermedi.
Dışarıdan, hangi araçların hangi haftalarda iyi veya kötü işlem gördüğü bağlamında raporları analiz etmek zor, ancak ben, Roman gibi ben de bunu seçerdim.
magic 442420. Veya genel olarak, bir önceki haftanın sonuçlarına göre en iyi beş veya on tanesini şarj ederdim (denge açısından en iyisi). Aynı şekilde bir hafta sonra, geçen hafta için en iyileri için onları tekrar değiştirirdim, vb. M.b. Örneğin, Aralık ayının başından itibaren böyle bir seçeneği simüle etmeye çalışacak mısınız?
Pekala.
Yukarıda söylediğim gibi, "yıldız" sonuçlar gösteren tüm araçlar yeterince kararlı değil. Ve iyi çalışma döneminin yerini hızla tam düşüş dönemleri alır ve sistemin üst bölümde iyi sonuçlar gösterebilmesine rağmen yeniden optimizasyon yardımcı olmaz - aniden çalışmayı durdurur ve uzun süre çalışır alttakini bile bırakma.
Ek olarak, belirttiğim gibi - "iyi performans gösteren" TS'lerin çoğu "ters takip" tipini (sondaki TP) desteğe sahiptir - ve bu destek davranış ve sonuçlar açısından martingale çok benzer, tek fark depozito üzerinde yük olmamasıdır. Eh, ruh sistemin bu tür davranışlarına yalan söylemez!
Sonuç olarak, uzun süre düşük de olsa istikrarlı sonuçlar veren ve aynı zamanda - ana dallarda (diğer çiftlerde, işin istikrarı bana göre çok daha az) sonuçlar veren sistemleri seçmeye karar verdim. ). Artı - "Ellerimle yardım ediyorum", haberlerde "el freni" olmadan çalışmaktan belirgin şekilde daha fazla puan kazanmanıza izin veriyor.
Seçim, mantıklı olmaktan çok sezgisel olarak yapıldı. Ne yazık ki Nisan çok başarısız geçti, büyük kayıplar yaşandı. Ancak, Mayıs ayının başı - iyimserlik uyandırıyor gibi görünüyor ... Göreceğiz.
Tüm sistemlerim her zaman çalışır. Neden değiştirsinler?
TS League'in amacı, aralarından seçim yapabileceğiniz bir "sistem havuzu"na sahip olmaktır. Ne yazık ki, seçim sorusu, tekrar ediyorum, benim için daha sezgisel. Yatırım şifresi veya izleme için -hangi sistemlerin seçilmesi gerektiğini daha önce söyledim - herhangi bir fikri olan varsa, seçilen sistem üzerinde çalışan bir EX4 modülü sağlamaya hazırım.
Tüm konuyu okudum (ve ara sıra eski konuya bakardım), bir takım sorular ve öneriler var. Tartışmak için zamanın var mı?
Sorun yok. Buraya yazmanı tavsiye ederim.
Yoksa ticari sırlar mı var?
Sorun yok. Buraya yazmanı tavsiye ederim.
Yoksa ticari sırlar mı var?
Hiç yok. Burada demek istediğim, soru zamanla ilgiliydi.