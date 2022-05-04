Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 298

Georgiy Merts :

Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).

Bakiyeye göre ilk 20:

Bakiyeye göre ilk beş grafik:

Ticaret kalitesi için ilk 20:

Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:

En az 50 işlemle en eski 20 araç:

En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu:

Georgy, zor değil, hangi makaleye bak, orada TS'ye atlamak gibiydiler, kâr etmek gibi, ilginç .... orada çok renkli yukarı ve aşağı çarpıktılar .... robotları almanız gerekiyormuş gibi çarpık olanlar ... .
 
Georgiy Merts :

En alttaki çizelgede daha önce üst çizelgelerde aynı ayarlara sahip robotlar var mıydı?
 
Aleksey Masterov :
Georgy, zor değil, hangi makalede, TS'de jumper'ların olduğu gibi, kar etmek gibi, ilginç .... orada çok renkli yukarı ve aşağı çarpıklardı .... almanız gerekiyormuş gibi çarpık robotlar üzerinde ... .

Evet, böyle bir makaleyi hatırlamıyorum bile! Kesinlikle yazmadım ... Ve eğer bir yerdeyse - görmedim ...

 
Aleksey Masterov :
En alttaki çizelgede daha önce üst çizelgelerde aynı ayarlara sahip robotlar var mıydı?

Evet. Optimizasyondan sonra robotun parametreleri sabitlenir ve ticaretten çekilene kadar değişmez. Haritada bir sihirbaz varsa, o her yerde aynı robottur.

 
Georgiy Merts :

Evet, böyle bir makaleyi hatırlamıyorum bile! Kesinlikle yazmadım ... Ve eğer bir yerdeyse - görmedim ...

Senin yazmadığın belli, ben kişisel olarak yazacağım. Orada, karlı bir TS'ye atlamak için çok geç, sanki boşalmaya başlıyor gibi .... bu TS LİGİ'nden bile önce ...
 
Georgiy Merts :

Evet. Optimizasyondan sonra robotun parametreleri sabitlenir ve ticaretten çekilene kadar değişmez. Haritada bir sihirbaz varsa, o her yerde aynı robottur.

Anlaşılabilir, sp.
 

Pekala... Beklediğim gibi, tepenin "güzelliği" gözle görülür şekilde azaldı.

Daha önce, SL sınırından önce - "kalite" zirvesinde, minimum kalite %100'den çeyrek veya hatta üçte bir daha yüksekse, şimdi minimum kalite birinden %20 daha düşük ve yalnızca beş araç daha yüksek bir kaliteye sahip 1. Evet ve grafikler, sistemlerin özellikle üst "dengede" "seğirdiğini" gösteriyor.

Peki... Bakalım bundan sonra ne olacak...

Georgiy Merts :

Pekala... Beklediğim gibi, tepenin "güzelliği" gözle görülür şekilde azaldı.

Daha önce, SL sınırından önce - "kalite" zirvesinde, minimum kalite %100'den dörtte bir, hatta üçte bir daha yüksekse, şimdi minimum kalite birinden %20 daha düşük ve yalnızca beş araç daha yüksek bir kaliteye sahip 1. Evet ve grafikler, sistemlerin özellikle üst "dengede" "seğirdiğini" gösteriyor.

Peki... Bakalım bundan sonra ne olacak...

50 puana kadar gerçek bir durak koyarsanız, en üstte kimse olmayacak. Ve eğer parti normalse ... Genel olarak, anlıyorsunuz, liginizin fiyatı bir kuruş
 
Vladimir Baskakov :
50 puana kadar gerçek bir durak koyarsanız, en üstte kimse olmayacak. Ve eğer parti normalse ... Genel olarak, anlıyorsunuz, liginizin fiyatı bir kuruş

Üstte daha küçük durakları olan birkaç aracım var.

Ligimin fiyatı umurumda değil, satmıyorum ve sizin için liderlik etmiyorum.

