3. Evet, öğrendiğimde kendim de hoşuma gitti. Fiyat aynı kalırsa, takip tekdüzedir. Diyelim ki, 200 puan ve beş çubuk durumunda - ilk kez beşte birini kaldırıyoruz. 40 puandır. 160 kalır. Sonraki - dörtte birini kaldırın. Bu 40 puan daha. 120 kalıyor. Sonra üçte birini kaldırıyoruz ve yine 40 puan alıyoruz. 80 kalıyor. Sonra bir yarısını kaldırıyoruz ve bu yine 40 puan. Son olarak, son 40 puan tamamen kapatılmıştır.
Ve eğer fiyat bir yere hareket ederse, takip eden hız buna göre artar veya azalır.
+++
Bunu detaylandırabilir misin, plz.
Sorun yok
Teşekkür ederim.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
Gerçekten 642952'yi seçerdim.
Hangi TF'yi hesaplıyor? Fiyatın buna karşı olduğunu varsayarsak, maksimum kayıp 5 barda sabitlenecektir.
Çalışan TF'sinin ortalama değeri ile (hangi TF'yi bilmiyorum, bu yüzden kendim hesaplayamıyorum), kabaca ne kadar?
Gerçekten 642952'yi seçerdim.
Hangi TF'yi hesaplıyor? Fiyatın buna karşı olduğunu varsayarsak, maksimum kayıp 5 çubukta sabitlenecektir.
Çalışan TF'sinin ortalama değeri ile (hangi TF'yi bilmiyorum, bu yüzden kendim hesaplayamıyorum), kabaca ne kadar?
Zaman çerçevesi, sihrin sondan bir önceki basamağı ile kodlanmıştır:
2 - M15
4-H1
5 - H4.
Yani bu araç dört saatte çalışıyor.
Sihrin ilk basamağı, eşlikin trendliği ve türüdür. Bu durumda - geri tepme ve geri tepme girişi. Bir daire için - mükemmel bir araç. Ama trendlerden çok korkuyor.
Sihirbazın ikinci hanesi, çalışmanın mümkün olduğu altı saatlik sürenin sayısıdır:
0...3 - sırasıyla sıfır altı saatten (0-6 saat) üçüncüye (18-24 saat),
4 - zaman sınırı yok.
Üçüncü dördüncü hane, sembolün kendi numarası, Ligovsky numaralandırmasıdır. Sıfırdan - dolar ile majör başlar, sonra - geçer.
Sihrin son basamağı giriş türüdür.
0 - "dürtü çubuğu" ile giriş
1 - PriceChannel sınırına dokunulduğunda giriş
2 - ekstremumlarda mevduat girişi.
Bu araç için 642952 elimizde:
9 barın uç noktaları.
Ertelemeler, ekstremumun zirvesinin "altında" günlük aralığın 0.15'ine yerleştirilir.
TP, günlük aralığın 0.35'ine ayarlanmıştır, takip süresi 200 bardır.
Aynı zamanda, bir yönde üç adede kadar mevduat açılabilir (bundan sonra - açılmaya hazır tortular kaldırılacaktır).
Koruyucu SL, günlük 5,5 aralığına kadar ayarlanır.
Yani - Bu araçla çalışmaktan korkardım. İlk tahmin edilmeyen eğilim, yeterli görünmeyecek şekilde utangaç olacaktır. AUDCAD çiftinde trendlerin son derece nadir olduğunu umabilirsiniz.
Peki ya Korkmuş eşya ve ilkbaharda vaat edilen sinyal?
Evet, hepsini söyledim!
Sinyal, düşüşten çıktığımda olacak. Ne yazık ki, her şey bir aydır durmuş durumda. Denge azalmıyor ama büyümüyor da. Bir boyutta asılı.
Paylaşılan Projeler - buna ihtiyacı olan var mı? Bununla ilgilenecek en az beş kişi olurdu ... Ve böylece - sadece siz ilgileniyorsunuz ve anladığım kadarıyla, tüm bunlar sizin için tamamen teorik olarak ilginç, dışa aktarma modülünü kullanmayacaksınız ... Yani Birliğin Ortak Projesi - "havada asılı kalırken" ve korkarım çok uzun süre askıda kalacak.
Evet, hepsini söyledim!
Sinyal, düşüşten çıktığımda olacak. Ne yazık ki, her şey bir aydır durmuş durumda. Denge azalmıyor ama büyümüyor da. Bir boyutta asılı.
Paylaşılan Projeler - buna ihtiyacı olan var mı? Bununla ilgilenecek en az beş kişi olurdu ... Ve böylece - sadece siz ilgileniyorsunuz ve anladığım kadarıyla, tüm bunlar sizin için tamamen teorik olarak ilginç, dışa aktarma modülünü kullanmayacaksınız ... Yani Birliğin Ortak Projesi - "havada asılı kalırken" ve korkarım çok uzun süre askıda kalacak.