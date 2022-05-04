Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 47
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
Haftayı özetleyelim.
İlk sırayı TS 642952 aldı - ZigZag zirvelerinde AUDCAD'de TP takip eden limit mevduat. Bu sistem, art arda bir dizi başarılı işlem nedeniyle hemen ilk etapta reytinge yeni giren bir sistemdir.
İkinci sırayı GBPNZD'de takip eden bir TP ile zikzağın zirvelerinde stop-loss girişleri olan TS 743622 işgal etti - geçen hafta ilk sıranın sahibi, iki anlaşma yaptı ve ticaret kalitesini biraz düşürdü.
Üçüncü sıra - TS 740642 - ayrıca ZigZag zirvelerinde TP'yi takip eden ancak USDCHF'de duraklı girişler. Geçen hafta iki anlaşma yapıldı, sistem ticaretin kalitesini biraz geliştirdi ve beşinci sıradan üçüncü sıraya yükseldi.
Dördüncü sıra - TS 543350 - CADCHF'deki "dürtü" çubuğunda EMA tarafından belirlenen eğilime karşı tersine dönüşler. Geçen hafta hiç işlem olmadı, bu nedenle ticaretin kalitesi biraz düştü ve sistem ikinci sıradan dördüncü sıraya düştü.
İlk beş, TS 243622 tarafından kapatılır - GBPNZD'deki zikzak zirvelerinde duraklarla geri dönüşler. Bu bir acemi sıralamasıdır.
Sinyallerden bahsetmişken.
Daha önce defalarca söylediğim gibi isteyenlere TS League için hesap ve yatırım şifresi verebilirim. Sihirle esnaf seçin ve ticarete bakın.
Çok az insanın ortalığı karıştırmak istediğini anlıyorum. Her aracın bir sinyali olduğunda çok daha iyi. Şey... Bir sürü sinyali açma yeteneğim yok. Ama bazı araçlara sinyal vermek isteyen biri varsa sorun değil. Arzunuzu ifade edin, Ligin seçilen TS'si üzerinde çalışan uzmanlar sağlayacağım, böylece çalışmalarını Excel raporlarında değil sinyalde görebilirsiniz.
Bir flypaper üzerinde izlemek ve tam erişim açmak daha kolaydır. Oradaki büyülerde de her şeyi takip edebilirsiniz.
Ha! Bilmiyordu, bilmiyordu...
Vay !!! Aynen... Lanet olsun, daha önce bitirmedim...
TS Ligi'nin "orta" bölümü için MyFxBook'ta izleme yapıyorum (ne büyük bir başarısızlık, onu "daha yüksek" olan için açmadım ... Anlamıyorum ... Ekleyemiyorum bir şey için link ... Bunu nasıl yapmayı öneriyorsunuz?Bağlantı eki nerede?
Şimdi "en yüksek" bölümü izleyeceğim .... İzlendi. Bir bağlantı var. Nerede yayınlamalı?
Yalnızca tarihin en üst bölümünde 40.000'den fazla işlem var. Sihirle nasıl filtreleyeceğimi anlayamıyorum ...
izlendi. Bir bağlantı var. Nerede yayınlamalı?
Buraya gidemezsin, MQ bundan hoşlanmaz. Yalnızca maskeli metin olarak.
Sihirle nasıl filtreleyeceğimi anlayamıyorum ...
Yukarıdan bakarken, Özel analiz'i seçebilirsiniz.
Bu arada, en ilginç an şimdi tatiller, dolar basmıyor - hangi araçları ve ne gösterecekler?
yıl sonunda, elbette, biraz farklı, ama yine de. Amerika'da da özel günler var
Buraya gelemezsin, MQ sevmez . T
Bana öyle geldi ki (MQ) MyFix ile zaten yakın arkadaşlardı (izleme yöntemlerine bakılırsa)
Bağlantının yayınlanmasının zarar vermeyeceğini düşünüyorum, kenarda - moderatörler yıkacak ve azarlayacak
peki, gerçekten TS-y göndermek için düzinelerce sinyal değil :-)
Hayır, kayın bağlantıları motor tarafından otomatik olarak kesilir. Azarlayabilirler ya da belki Renat gelip ömür boyu yasaklamak için kötü bir ruh halindedir =)
Pekala, MyFxBook olmadan yapalım - kim Lig'den herhangi bir TS için ücretsiz bir sinyal oluşturmak ister - bir uzman sağlamaya hazırım.
Ayrıca, örneğin Price-Chanel'in bozulması veya piyasaya sürülmesi için KodoBase'de ücretsiz bir Uzman Danışman arayacağım, böylece kimse reklam yaptığımdan şüphelenmesin - böyle bir Uzman Danışman, herhangi bir Uzman Danışmana yakın sonuçlar verecektir. adlarında "Chn" ile veya bir ile biten büyüler.