Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 105

Vladimir Baskakov :
Önce bana EurChf banknotunu göster, sonra tablolara bakacağım ve bağımsızlığı hakkında konuşacağız.

Sadece bize EURUSD banknotunu gösterdikten sonra.

Peki, ya da USDCHF.
Eduard_D :

Oh, iyi şanslar
 
Vladimir Baskakov :
İyi yolculuklar!

 
Vladimir Baskakov :
Ve konuştuk...

Vladimir, biri bir daha bu başlıkta görünmeyeceğine söz verdi. Yalan?

Georgiy Merts :

Hayır, sözümün efendisiyim... Ortaklarınıza çapraz oranlı fiyatların nasıl oluştuğunu açıklardınız
 
Vladimir Baskakov :
Nasıl oluştuklarını nasıl bilebilirim? Başarılı ticaret için bu çok önemli değil. Nasıl davrandıkları çok daha önemli.

Georgiy Merts :

Peki, nasıl desek, örneğin EurChf=EurUsd*UsdChf
 
Vladimir Baskakov :
Bunun çapraz oranın ne olduğunun klasik tanımıyla değil, çiftin gerçek davranışıyla ilgili olduğunun farkında bile değildiniz.

Örneğin, NzdChf'nin bir haç olduğuna dair hiçbir şey yok. Ancak içinde dolar olmamasına rağmen EurGbp asla bir haç değildir.

Tartışmanın bir parçası olarak, bu gülümsedi:

 
Vladimir Baskakov :
Burada, burada, EurUsd'nin bir çapraz oran olduğunu şimdi fark ettim, çünkü. EurUsd=EurGbp*GbpUsd.

Vladimir, gözlerimi açtığın ve beni cehaletin karanlığından çıkardığın için teşekkür ederim.

Eduard_D :

Bunun çapraz oranın ne olduğunun klasik tanımıyla değil, çiftin gerçek davranışıyla ilgili olduğunun farkında bile değildiniz.

Örneğin, NzdChf'nin bir haç olduğuna dair hiçbir şey yok. Ancak içinde dolar olmamasına rağmen EurGbp asla bir haç değildir.

Tartışmanın bir parçası olarak, bu gülümsedi:

EurGbp, cidden çapraz oran değil mi?
