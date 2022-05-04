Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 104
Ve NzdUsd'nin bununla ne ilgisi var?
EURUSD iyi mi?
EurChf, EurUsd ve UsdChf'den oluşur
Ve bundan ne çıkar?
EURUSD daha yüksek. İşte USDCHF:
Söz verilen rapor:
1.27 kalitesi çok yüksek bir ticaret kalitesidir, aslında sunulan grafikten görülebilir.
Bu, "ters" eşlikli (ve başabaşa transferler) trende karşı "dürtü çubuğunda" bir giriş sistemidir.
Bu sistemdeki TP'nin kural olarak günlük aralığın üçte birinden fazla olmaması endişe vericidir (her ne kadar günlük aralığın %25'ine günlük aralığın %20'si düzeyinde ulaşıldığında başabaşa geçiş yapılmış olsa da) ). Ancak koruyucu SL, günlük beş (!) aralığa kadar ayarlanmıştır. Bu, bu kadar büyük mesafelerdeki geri dönüşlerin tarihte kaydedildiği anlamına gelir. Ve bu nedenle, başarısızlık durumunda 25 işlemde kazandıklarımızı kaybedeceğiz!
EurChf, EurUsd ve UsdChf'den oluşur
Bana öyle geliyor ki yanılıyorsunuz. Hiçbir şeyden ibaret değildir. Oranı Merkez Bankası kurları ve emtia borsasından oluşan oldukça bağımsız bir parite
bu iki ülke arasında İsviçre'nin Avrupa ile olan dış ticaret dengesinin ABD'den çok daha büyük olduğunu düşünüyorum.
Bana öyle geliyor ki yanılıyorsunuz. Hiçbir şeyden ibaret değildir. Oranı Merkez Bankası kurları ve emtia borsasından oluşan oldukça bağımsız bir parite
Kendi başına hiçbir şeyden ibaret değildir;) !? yorum yok
Peki grafikler hakkında yorum yapabilir misiniz?
Zamanımı bile boşa harcamayacağım, belki George anlatır
Yorum yok. ))))
