Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 103
Anlam ? Orada çeşitli araç seçme yöntemleri deniyorum ve kesinlikle övünülecek bir şey yok.
Ne yazık ki, gerçek hayat için bir araç seçme prosedürünü henüz çözmedim ve bu benim için daha sezgisel.
Böylece, baharın sonunda ana hesabımın bir düşüşten çıkacağını düşündüm - ve bir sinyal açacağım ... Ne yazık ki, Nisan çok kârsız çıktı ve Mayıs - oldukça kârlı. Bu yüzden, düşüşten çıkış yolu, korkarım, yaz sonuna kadar ertelendi ...
En azından şimdi, bugün işin ana yönünün ne olduğu açıktır.
Gerçek hayatta, aynı anda yalnızca bir araç mı çalışıyor, yoksa birkaç mı?
Gerçek hayatta, ZpnTrendSP TS "manuel" yardımla çalışır, çünkü bazen (öncelikle haberlerde) TP'yi normalden çok daha fazla ayarlamak mantıklıdır. Davranışta en istikrarlı olarak eurodollar ve dolarien kullanıyorum.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
34 hafta boyunca raporları “kaliteye göre” analiz ettim. EURCHF, 34 raporun tamamında en istikrarlı olanıdır. İkincilik EURGBP'ye aittir (bir haftalık raporda eksik). Diğer tüm çiftler daha az kararlıdır.
USDJPY, 34 haftanın tamamında yalnızca 5 kez görünür.
“Kalite” kriterinizin, en istikrarlı olarak değerlendirdiğiniz kendi USDJPY seçiminize uymadığı ortaya çıktı. Bence burada bir çelişki var.
IMHO, istikrar açısından en ilginç olanı EURCHF. Çiftlerin en sık hangi araçlarda buluştuğunu henüz analiz etmedim. Ancak, hazırlıktan, 11.08.18 tarihinde inşa tarihinden itibaren TS 543050 EMAFlatSAR EURCHF için denge tablosuna (ve test edenin raporuna ) bakmak ilginç olacaktır.
“Kalite” kriterinizin, en istikrarlı olarak değerlendirdiğiniz kendi USDJPY seçiminize uymadığı ortaya çıktı. Bence burada bir çelişki var.
"İstikrar" ile aynı davranıştan bahsediyorum. Evet, bu çift en yüksek sonuçları göstermiyor. Ancak, kanalın arızalanmasında hemen hemen her zaman küçük bir kazanç sağlar.
Bana göre en yüksek performansı (en azından denge, en azından kalite açısından) gösteren çiftler oldukça güvenilmez çiftlerdir ve yüksek sonuçları çoğunlukla tesadüfidir. Burada maksimuma değil, sadece minimuma dikkat etmek gerekiyor. Minimumun en iyisi olması için.
TC 543050'nin programına gelince - Bir süre sonra yayınlayacağım.
Doğal olarak, EurChf en düşük hacimli çifttir. Herhangi bir trend stratejisi bunun için uygundur. Üzerinde yakmaya çalışmak gerekiyor
Oynaklık ne kadar düşükse, trend stratejileri o kadar kötü çalışır.
Sadece güçlü düz çiftlerde, kanalda çalışma iyidir veya "ters takip" desteğiyle ekstremumlardan kaynaklanan gecikmeleri sınırlandırır. Ancak, bazen, bu tür semboller, tüm geliri öldüren keskin trend hareketleri verir.
Doğal olarak, EurChf en düşük hacimli çifttir. Herhangi bir trend stratejisi bunun için uygundur. Üzerinde yakmaya çalışmak gerekiyor
Neden en düşük hacimli olduğu bana ilginç geldi. Ve Mart 2018'den bu yana grafikte D1'deki farklı çiftler için ATR değerlerine (500 periyotlu) bakmaya karar verdim.
Evet, gerçekten de EurChf için ATR değeri en düşük değerlerden biridir. Ancak EurChf için ATR değeri artarken diğer birçok çift için düşüyor . Bunun gibi
TS 543050 ile keşfedilen model bağlamında etkiler - Bilmiyorum. Ama gerçek oldukça garip.
IMHO: EurChf sembolündeki TS davranışının tartışılan modeli, korelasyonla olduğu kadar oynaklıkla da bağlantılı değildir.
EURCHF:
NZDUSD:
Neden en düşük hacimli olduğu bana ilginç geldi. Ve Mart 2018'den bu yana grafikte D1'deki farklı çiftler için ATR değerlerine (500 periyotlu) bakmaya karar verdim.
Evet, gerçekten de EurChf için ATR değeri en düşük değerlerden biridir. Ancak EurChf için ATR değeri artarken diğer birçok çift için düşüyor . Bunun gibi
TS 543050 ile keşfedilen model bağlamında etkiler - Bilmiyorum. Ama gerçek oldukça garip.
IMHO: EurChf sembolündeki TS davranışının tartışılan modeli, korelasyonla olduğu kadar oynaklıkla da bağlantılı değildir.
EURCHF:
NZDUSD:
Ve NzdUsd'nin bununla ne ilgisi var?
Özellikle, hiçbir şey. Herhangi bir çifti kendiniz görün.