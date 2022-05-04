Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 102
Ufukta göremesem de emeğin sonucunu görmekle ilgileniyorum (tekrar etmeyin bu sadece sizin için farkındayız)
İlk önce tekrar ediyorum - "sadece benim için." Başka birinin ihtiyacı var mı?
İkincisi, sonuç TS Ligi'nin kendisidir. Sürekli olarak bir demo üzerinde çalışan bir dizi basit sistem. Aralarından seçim yapabilmek. Bu sonuç uzun zamandır elde edildi ve bundan oldukça memnunum.
Hangi sonuçlara ihtiyacınız var - anlamıyorum. TS Ligi'nde " Kaseler " yoktur, basit sistemler vardır.
Signal - Sadece çekilişten çıktığımda açacağım. Bu olana kadar.
Paylaşılan Proje - böyle bir fikir vardı, ama anladığım kadarıyla içinde pek bir anlam yok.
Bu arada birisi, "sonsuza dek ayrılacağına ve artık bu başlıkta görünmeyeceğine" söz verdi.
İlk önce tekrar ediyorum - "sadece benim için." Başka birinin ihtiyacı var mı?
Cevaplıyorum.
Georges, uzun süredir burada kimsenin bir şeye ihtiyacı yok. Herkes, kendisi dahil herkesi önemser. Az ya da çok gelişmiş olanlar sadece şifalı ticaret sinyalleri veya TS arıyorlar ve kar elde ediyorlar (bunu ilk elden biliyorum, ancak LAN'daki yazışmalardan). Birini bir şeye ilgilendirmeye yönelik tüm girişimler anlamsızdır. Amin.
Başka bir yaklaşım daha var: "sen bana - ben sana."
Georgy'nin yayınladıklarından bazı bilgiler alıyorum ve analiz ediyorum. Aksine, olabilecek bazı düşünceleri ifade ediyorum. George ilgilenecek ve belki. ve hayır. Şu anda değil. )))
Kısacası - bir tür "yazar" ve "okuyucu" sembiyozu.
Georges, uzun süredir burada kimsenin bir şeye ihtiyacı yok. Herkes, kendisi dahil herkesi önemser. Az ya da çok gelişmiş olanlar sadece şifalı ticaret sinyalleri veya TS arıyorlar ve kar elde ediyorlar (bunu ilk elden biliyorum, ancak LAN'daki yazışmalardan). Birini bir şeye ilgilendirmeye yönelik tüm girişimler anlamsızdır. Amin.
Bu konuda ben de öyleyim.
Ve TS Ligi'nin amacının ne olduğunu uzun zamandır söylememe rağmen (CSF'nin sevgisini saymazsak) "sonucu görmek" isteyenler beni şaşırttı. Grails yok. Kâr taahhüdü, sistemlerin çalışmayanlardan çalışan sistemlere zamanında geçişidir. Ve bu sadece bunun için - istediğiniz zaman geçiş yapabileceğiniz bir dizi sisteme sahip olmak her zaman gereklidir. Ligi oluştururken tam olarak bu hedefi takip ettim ve şimdi bu hedefe ulaşıldı. Tüm bu kurulumu güncel tutuyorum, bir "kontrol atışı" gösteren sistemleri düzenli olarak yeniden optimize ediyorum. Kimin umrunda - burada, iyi sonuçlar veren TS ilkelerine bakabilir ve bunları kendi amaçları için kullanabilir.
Öyleyse bazı sonuçları özetlemeye çalışalım. (TS Ligi'nin yaklaşık 8 para birimini ve dolayısıyla yaklaşık 28 karakteri "bildiğini" hatırlatmama izin verin)
................................................
TrendDTS sistemleri - 7 çift üzerinde çalışır.
TrendSAR sistemleri - 4 çiftte çalışır.
TrendSP sistemleri - 7 çift üzerinde çalışır.
FlatSP sistemleri - 7 çiftte çalışır.
FlatSAR sistemleri - 12 çiftte çalışır.
FlatRTS sistemleri - 9 çift üzerinde çalışır.
TrendRTS sistemleri - 9 çiftte çalışır.
FlatDTS sistemleri - 6 çiftte çalışır.
................................................
Kazananlar, trende karşı girişleri olan tersine çevirme sistemleridir. Aslında çok şaşırtıcı değil - kanal geri tepme sistemi çok yaygın olarak kullanılan bir araç.
George, lütfen bu tabloyu güncelle.
İmkan yokken. aklımda tutacağım.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
Sorduğum için çok üzgünüm: "Pre-Real" olarak adlandırılan Demo hesabının bakiyesinin bir grafiğini yayınlamak mümkün mü?
Anlam ? Orada çeşitli araç seçme yöntemleri deniyorum ve kesinlikle övünülecek bir şey yok.
Ne yazık ki, gerçek hayat için bir araç seçme prosedürünü henüz çözmedim ve bu benim için daha sezgisel.
Böylece, baharın sonunda ana hesabımın bir düşüşten çıkacağını düşündüm - ve bir sinyal açacağım ... Ne yazık ki, Nisan çok kârsız çıktı ve Mayıs - oldukça kârlı. Bu yüzden, düşüşten çıkış yolu, korkarım, yaz sonuna kadar ertelendi ...