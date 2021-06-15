1200 abone!! - sayfa 78
Böyle bir danışman nereden alınır?)))
Yani Hamster, bence, kamu malı ve çok pahalı değil))))
Peki bu "saf ticaret analizini" kim ve hangi kriterlere göre yapacak? Yine böyle bir analizin olmamasından ve bu göstergelere göre olmamasından memnun olmayanlar olacaktır. Kurbağa, o da Afrika Kurbağası, her zaman boğmak için birini bulur)))
Afrika kurbağası bizimkinden daha büyük)))
)))))) stopudovo )
Aboneleri olanları boğan, ancak sinyallerinin kötü olduğunu düşünen ve sinyallerinin mükemmel olduğunu düşünen ancak aboneleri olmayan bu kurbağa.
Forumda kendinize dikkat çekmek için sürekli yeni konular, reyting hesaplamalarının eleştirisi, ancak hepsi boşuna.
Aslında bir tür canavar.
Eh, şimdi muhtemelen kurbağalarımızı Afrikalı olanlarla karşılaştırmayacaksınız))
Tutku, şapkalı bir metre iseniz, sizi yutar ve boğulmaz. Çocuklar Afrika'ya yürüyüşe gitmeyin!
İyi para kazanıyor...
Tüccar, bunun böyle bir sistem olduğunu bilir, hesabınızı kaybedene kadar ondan daha fazla para çekmeniz gerekir.
aboneler her zaman ayda %100 kazanacaklarını düşünürler.
ama aboneler geri çekilir mi?
gelir kaynağı abone ise, hesaptan para (şeker sarmalayıcı) çekmenin bir anlamı yoktur. Ne fark eder ne kadar.
PS/ daha doğrusu, çekilirler, ancak para uğruna değil :-) sinyalden gelen para, potansiyel olarak yeni abonelerin bakiyelerine artı veya eksi bir kilometre almak ve aynı zamanda yukarı doğru eğri çekmek için çekilir. . Uzun bir süredir insanlar, karşılaştırılabilir cari dengelere sahip sinyallere abone oluyorlar. Kalabalık, prensip olarak, gerisini umursamıyor - sinyal büyüyor, para karşılaştırılabilir ve diğer tüm göstergeler ormana düşüyor
gelir kaynağı abone ise, hesaptan para (şeker sarmalayıcı) çekmenin bir anlamı yoktur. Ne fark eder ne kadar.
