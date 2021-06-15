1200 abone!! - sayfa 79
Tutku, şapkalı bir metre iseniz, sizi yutar ve boğulmaz. Çocuklar Afrika'ya yürüyüşe gitmeyin!
Açgözlülüğün iz bırakmadan tamamen emildiği durum.
ama aboneler geri çekilir mi?
Tüccar bunun böyle bir sistem olduğunu bilir, hesabınızı kaybedene kadar ondan daha fazla para çekmeniz gerekir.
aboneler her zaman ayda %100 kazanacaklarını düşünürler.
Sinyal haberleri bölümünü okuyun.
herkes okur mu?
Kampanya, M5'te, yalnızca trafik ve gürültünün olmadığı gece saatlerinde işlem görmektedir. Her ne kadar büyük bir durak koysa da yakın kapatıyor. RSI ile otomatikleştirmeye çalışacağım.
Gizli bileşen eksik.
Ne saf insanlar. Her şey hazır. Sanırım tüm aboneler tek bir yerden, yani. bir komisyoncunun müşterileri ve büyük olasılıkla bir abonelik için bir tür reklam vardı ..
Buraya bakın: İlk anlaşma 20 Ağustos'ta açıldı ve bir ay sonra (hatta daha az), biri zaten bir inceleme yazıyor.
Takipçiler bu kadar erken ortaya çıkmaz. 3 ay üst üste %100'ün üzerinde kâr gösterirsem, tek bir abone olmayacağına veya en iyi ihtimalle birkaç abone olacağına bahse girerim.
Bunu zaten ticaretin en başında ekleyeceğim, bilançoda 288 avro olduğunda, sonra maks. Fonların geri çekilmesi %67'ye ulaştı.
Orada, sinyalin açıklamasında, çıkışın gerekli olduğu ve tahliyenin net olacağı, ardından her şeyin tekrar şarj edildiği yazılmıştır. Yani herkes bilgi sahibi.
Hiçbir şeyi otomatikleştirmeye gerek yok, sinyalin adı zaten orada işlem yapan Uzman Danışmanın adını içeriyor. Ve çok maliyetli değil.
Her şey daha kolay. Bunlar aynı geliştiricinin müşterileridir. Danışman geliştirici. Orada, grup ve herkes iletişim kurar, en iyi ayarları arar, optimize eder .... Birisi baykuşları daha iyi kullanmayı başardı - gerisi kaydoldu. Ve sonra - kârın kendisi reklamını yapar.