1200 abone!! - sayfa 81
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Burada o kadar basit değil. Sinyalin yazarı bir para yönetimi stratejisi sunuyor. Sinyalde sermayenin 1/4'ünü başlatın ve her hafta karın 1/4'ünü çekin. Tahliyeden sonra, toplam sermayenin 1/4'ü ile yeniden başlayın (başlangıçta kalanın 3/4'ü + çekilen kar) ...
Burada o kadar basit değil. (1) Sinyalin yazarı bir para yönetimi stratejisi önerir. Sinyalde sermayenin 1/4'ünü başlatın ve her hafta karın 1/4'ünü çekin. Boşaltmadan sonra, toplam sermayenin 1/4'üyle (başlangıçta kalanın 3/4'ü + çekilen karın) yeniden başlayın... genel olarak böyle bir şey. Ancak şimdiye kadar, lansmanından sonra bile birleşmedi.
Genel olarak, böyle bir strateji işe yarar, ancak farklı zamanlarda farklı ayarlarla (17 yıllık ayarlar 18'inde çalışmaz, yani zaman zaman optimize etmeniz gerekir) (2) Daha da iyisi, değişen piyasa modellerini anlayın koşulları ve ayarları değiştirme sürecini otomatikleştirin . Peki, mevduat korumasını güçlendirmek için. Depoyu boşaltmamak için baykuşumda anlaşmaları kapatmak için seçenekler yaptım. Şimdi otomatik ayar değişikliğinin parametrelerini düşünüyorum. Bazı fikirler var. Bakalım ne olacak.
(1) Para yönetimi stratejisinin bir ticaret sisteminin en önemli unsurlarından biri olduğuna da inanıyorum. Ve burada, matematik açısından, bence, "sürülmemiş bir tarla" ve birçok harika fırsat var.
(2) Benim görüşüme göre, böyle bir işlev, tarihin sonuna bitişik belirli bir pencerede, ayarlarını otomatik olarak değiştirmesi gereken belirli istatistiksel özellikleri hesaplaması gereken normal bir robota sahip olmalıdır. parametreler (ve bu, önceden araştırma yapmak için çok şey gerektirir).
(1) Para yönetimi stratejisinin bir ticaret sisteminin en önemli unsurlarından biri olduğuna da inanıyorum. Ve burada, matematik açısından, bence, "sürülmemiş bir tarla" ve birçok harika fırsat var.
(2) Benim görüşüme göre, böyle bir işlev, tarihin sonuna bitişik belirli bir pencerede, ayarlarını otomatik olarak değiştirmesi gereken belirli istatistiksel özellikleri hesaplaması gereken normal bir robota sahip olmalıdır. parametreler (ve bu, önceden araştırma yapmak için çok şey gerektirir).
Anlaşma başına 1-2%, herkes zaten tüm kaynaklarda, robotun neden gereksiz sıkıntılarla yüklenmesi gerektiğini söyledi
Hazır tarifleri kullanan ve hiçbir şey aramayan, hiçbir şey bulamıyor.
Hazır tarifleri kullanan ve hiçbir şey aramayan, hiçbir şey bulamıyor.
Tekerleği yeniden icat etmek istiyorsanız, hakkınız
Hayır. Daha umut verici bir şey. Üç tekerlekli bisikletlerde, sadece çoğunluk, bunun insan dehasının başarılarının zirvesi olduğunu düşünerek sürüyor.
Böyle bir plan uzun süre başarılı bir şekilde çalışırsa, komisyoncular bu seansta alım satımı yasaklayacaktır.
Hayır yasaklamayacaklar, çok fazla rekabet var. Evet ve farklı oturumlarda çalışan birçok şema var, her şeyi yasaklayamazsınız)
Anlaşma başına 1-2%, herkes zaten tüm kaynaklarda, robotun neden gereksiz sıkıntılarla yüklenmesi gerektiğini söyledi
Bu tür risklerle, özellikle olası durma kaybının her zaman kârdan çok daha büyük olduğu gecelik scalper'larda fazla kazanamazsınız. PAMM'deki çoğu yatırımcı gibi sinyal abonelerinin de ayda en az %20-30 ve tercihen 100 getiriye ihtiyacı vardır.
Yıllık istikrarlı bir %100 bile çok az insanı çekecektir.
...
Kısacası, konuya "Mechanic and Co. grubundan enayilerin boşanması" denir.
Tüm partiyi nasıl açıkça buraya aktardın:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
1200 abone!!
Vasiliy Kolesov , 2018.12.14 14:42
Her şey daha kolay. Bunlar aynı geliştiricinin müşterileridir. Danışman geliştirici. Orada, grup ve herkes iletişim kurar, en iyi ayarları arar, optimize eder .... Birisi baykuşları daha iyi kullanmayı başardı - gerisi kaydoldu. Ve sonra - kârın kendisi reklamını yapar.
Kesin reklam şirketi Mechanics and Co. Mechanic and Co.'nun danışmanlarını izlerseniz, tüm danışmanları derinden ve temelde tükenmiştir. Bu, ortalama ömrü 1-2 hafta olan Tamircinin kendisinin sinyalleriyle gösterilir.
Mechanic and Co. stratejisinin özü nedir - bu, bu sinyalden görülebilir.
Sinyalin mucizevi bir şekilde hayatta kaldığı 13 Aralık'taki son ticareti düşünün.
İşte grafikteki girdi:
Hedefi 6 puan olan ve mevduatın %6'sını alan iki siparişle giriş. Onlar. 1 hareket noktasının mevduatın %1'ini vermesi veya alması riskiyle giriş.
Sinyalin yazarı, stoplarla çalıştığını söylüyor - açık bir enayi dolandırıcılığı - stoplarına bakıyoruz: 1.13706 - 1.12205 = 150 puan veya sermayenin %150'sinin kaybıyla zorunlu kapatma (yani, yeterli bakiye yok) bu durak - durak tamamen terk edildi ve "durakla çalış" demek).
Sinyalin istatistiklerine bakarsanız, 2 hafta içinde bu tür 1 ön boşaltma durumu vardır - ve iki haftada 8 kez girerse - depozitoyu boşaltma riski "her 8. işlem ölümcül olabilir".
Onlar. Bu sinyalin stratejisi son derece basittir:
-- giriş için %5-8 girin ve sermayeyi boşaltın
-- günde bir kez girerseniz, böyle bir sinyal uzun sürebilir
-- Mechanic and Co grubundan gelen sinyal etrafında histeri yaratırsanız -- o zaman "kalabalık etkisinden" kazanabilirsiniz (bunun için sinyalin derecelendirmede 2500'den yüksek olması önemli değildir, yine de "abone sayısı"na göre filtreleme yaparken görünür).
Mechanic & Co., Uzman Danışmanlarını satarken "kalabalık etkisi" uyguluyor - şimdi sinyallerinde bir "kalem testi" var.
Ve "büyük" sistem ve para yönetimi hakkında konuşma, derler ki, bunun sadece 1/4'ünü riske ediyoruz - yani bu, 1 hareket noktası başına% 1 değil, 0,25 alma hedefiyle girdiğimiz şeyle aynı şey. 1 hareket noktası başına % - - sadece daha havalı görünüyor ve "sinyal günde %10 kazanıyor" reklamına yazabilirsiniz.
Kısacası konunun adı "Enayilerin Boşanması"
Yani, bu konu ilginç ve ticari olarak umut verici, sadece siz onu çok kabaca adlandırdınız. Bunun gibi bir isim vermek daha iyidir: "MQL5 web sitesinde etkili pazarlama metodolojisinin incelikleri".
Duc, bu konu ilginç ve ticari olarak umut verici , sadece bir şekilde kaba bir şekilde onu çok aradın. Bunun gibi bir isim vermek daha iyidir: "MQL5 web sitesinde etkili pazarlama metodolojisinin incelikleri".
Buna gerçekte ne denirse onu adlandırın.
Mechanic and Co grubunun farklı bir şekilde adlandırıldığını düşünüyor musunuz?
"Ticari olarak gelecek vaat eden konu" ne anlama geliyor?
"Abone sayısı" ile ilgili bilgiler sinyallerden çıkarılırsa, sinyallerde "kalabalık etkisi" çalışmayacaktır.
"Abone sayısı", sinyal kalitesine değil, "kalabalık etkisine" göre sinyallerde para kazanmanın tek yoludur.