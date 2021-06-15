1200 abone!! - sayfa 214
burada mikroskop altında sinyallere bakıyorlar, yani soru şu:
sinyalciler neden anlaşmaları bölüyor?
yani 0.02 lotta girmek yerine 0.01..'de ikisi açılır ve aynı anda kapanır. Bu yaygın bir durumdur ve birçok insan bunu yapar.
Bu sadece işlem sayısını arttırmanın yanı sıra bir anlam ifade ediyor mu? ama bu kopyalamayı zorlaştırır.
martingal?
martingal?
pek benzemiyor - birkaç siparişle hemen açılıyorlar; düşüş yok/dezavantaj yok, ıska var/yok
Eylemin anlamını gerçekten anlamıyorum. Kayma ile mücadele? Veya grafik daha "pürüzsüz" çıkıyor
PS/ ve martingale tüccarları üçgenlerde ticarette ustalaştılar ve hacim bazen komşu çiftler aracılığıyla yükseliyor.
Bilinen numara.
İstatistiklerde kazanılan puan sayısı katlanarak artıyor. Deneyimsiz olanlar takdir edecek ve reytingler yükselecek.
1 lotu 0,01'de 100 açık siparişe bölerek bir dizi işlemle günde 12.000.000 puan kazandım
Sinyal hizmeti değerlendirme sistemi en az 30 işlem içermelidir, aksi takdirde az sayıda emir hakkında bir uyarı olacaktır. Ayrıca, örneğin üç aylık ana karın iki veya üç günde yapıldığına dair bir analiz var. Genellikle bu tür sistemler, ayda bir veya iki kez birkaç kuruş hesabına zıt pozisyonlar yerleştirildiğinde, kötü planlara göre inşa edilir, daha sonra hayatta kalan hesaplar izlemeye bağlanır.
Bu sayfada bazılarına dikkat çektim. Şimdi aynı DC'den, bu "tüccarlardan" birinden büyüme açısından 4. sırada yeni bir sinyal ortaya çıktı. Son altı ayda, birkaç hesabı zaten sızdırdı, ancak ondan önce abonelerden iyi para kazanmayı başardı.
Ve bu tür bölünmeler, bazı standart uyarılardan kaçınmak ve aboneler için işlem geçmişi olan birkaç sayfası olduğu görünümünü oluşturmak için derecelendirme sistemini "düşüncenize" izin verir. Aslında 5-6 ezilmiş pozisyon olsa da. Son zamanlarda, bu tür pozisyonlar, küçük alımlarla, bir yerde karlı, bir yerde olumsuz olan rastgele anlaşmalarla seyreltildi, böylece çok açık değildi. Ve insanlar sıcak kekler gibi ayda %200-300'e koşuyor.
Hiç kimse hiçbir yere acele etmiyor, ticaret yapanlara kıyasla çok az abone var. MQ, hamster hikayesinden sonra kampanyaya olan güvenini kaybetti
İşte yazarın Aralık ayının başında sızdırdığına dair işaretleri. 400'den fazla abone vardı. Birleştirilmiş 118'de - bu kısım zaten kaçtı.
Şimdi yeni sinyaliyle büyümede 4. sırada. İki hesabında 60'tan fazla kişi var. Tabii ki, daha az. Görünüşe göre, Aralık ayından beri birçok kişi onu hala hatırlıyor, ama aynı zamanda fena değil.
ve metakotalar izlemeden önceki ayları neden griye boyamıyor?
bu uygulamaya son verdiler mi?
Hiç kimse hiçbir yere acele etmiyor, ticaret yapanlara kıyasla çok az abone var. MQ, hamsterla olan hikayeden sonra kampanyaya olan güvenini kaybetti
herkes birleşir, bu yüzden hizmete olan tüm güvenlerini kaybederler.
tedarikçiler birkaç ay boyunca sinyalleri "hazırlar", ardından her ay %100 hazır sonuçlarla eklenirler, hamsterlar çalışır ve hızla birleşir.
sonra hizmette hayal kırıklığına uğradım.
üst sinyal 3000 aboneye sahip olmadan önce,
şimdi ~300.
