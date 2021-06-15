1200 abone!! - sayfa 224
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tanrım, ne büyükanneler hayal et! Bin iki yüz çarpı otuz, otuz altı bin dolara eşittir! Altmış iki milyon yüz altmış bin ruble ile çarpın! Her ay?? İşte hayatın sonucu. Pasif kar - üst. Uğruna çabalanacak bir şey. Yeterli aktif kazançtan sonra son çare rüyası.
Bir şeyi anlayamıyorum. Neden daha fazla abone yok? Milyonlarca tüccar var...
Sesli düşünmek
Peki, size aynısını vermeyen nedir?
Oldukça standart olmayan bir sorum var, sadece açıklığa kavuşturmak istiyorum, sinyal piyasasında, orada gösterilen sinyal geçmişine inanıyorsanız, hemen hemen herkes ayda% 2 ila 30-40 arasında biraz artı veya eksi yapıyor "kararlı değil ", elbette, bazen kırmızıda bile, peki, bu ticaret gerçekleri, buna rağmen, bazı sağlayıcıların +100'den fazla abonesi var, bu nedenle her ay minimum riskle %50 ila 200 arasında yaparsanız, abone sayısı üstlerle aynı mı yoksa çok daha fazla mı olacak? Onları oraya iten şeyin ne olduğu, aylık karlılık mı yoksa sadece kalabalığın acımasız etkisi mi belli değil? Bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorsunuz.
Masonlar olabilir mi?
Masonlar olabilir mi?
Birleştirilmiş ve kopyalanmıştır.
Oldukça standart olmayan bir sorum var, sadece açıklığa kavuşturmak istiyorum, sinyal piyasasında, orada gösterilen sinyal geçmişine inanıyorsanız, hemen hemen herkes ayda% 2 ila 30-40 arasında biraz artı veya eksi yapıyor "kararlı değil ", elbette, bazen kırmızıda bile, peki, bu ticaret gerçekleri, buna rağmen, bazı sağlayıcıların +100'den fazla abonesi var, bu nedenle her ay minimum riskle %50 ila 200 arasında yaparsanız, abone sayısı üstlerle aynı mı yoksa çok daha fazla mı olacak? Onları oraya iten şeyin ne olduğu, aylık karlılık mı yoksa sadece kalabalığın acımasız etkisi mi belli değil? Bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorsunuz.
Yaklaşık 1000 abone hamsterda bir rekordu, birkaç ay sürdü ve elbette bir dizi tahliye herkesi dağıttı. Ve görünüşe göre, zirveye çıkmak istiyorsanız ayda %50'den fazlasını yapmamalısınız.
Ama var olan sinyallerin sayısını hesaba katacaksınız. Abonelerin olduğu çoğu, kendi gelişmiş kanallarına / sitelerine sahiptir. Ve yalnızca dahili sıralamaya güveniyorsanız, bu bir piyangodur.
Yaklaşık 1000 abone hamsterda bir rekordu, birkaç ay sürdü ve elbette bir dizi tahliye herkesi dağıttı. Ve görünüşe göre, zirveye çıkmak istiyorsanız ayda %50'den fazlasını yapmamalısınız.
Ama var olan sinyallerin sayısını hesaba katacaksınız. Abonelerin olduğu çoğu, kendi gelişmiş kanallarına / sitelerine sahiptir. Ve yalnızca dahili sıralamaya güveniyorsanız, bu bir piyangodur.
Yaklaşık 1000 abone hamsterda bir rekordu, birkaç ay sürdü ve elbette bir dizi tahliye herkesi dağıttı. Ve görünüşe göre, zirveye çıkmak istiyorsanız ayda %50'den fazlasını yapmamalısınız.
Ama var olan sinyallerin sayısını hesaba katacaksınız. Abonelerin olduğu çoğu, kendi gelişmiş kanallarına / sitelerine sahiptir. Ve yalnızca dahili sıralamaya güveniyorsanız, bu bir piyangodur.
Burada sadece ticaret yapmanız gerekiyor ve hepsi bu, birileri fark edecek. Bazen, elbette, sinyallerin nasıl seçildiği hiç belli değil - normal bir sinyal gibi görünüyor, ancak abone yok. "Mustash" genellikle normal bir kaymaya sahiptir, ancak insanlar durmuyor, iyi ticaret yapıyorlar.Bir sinyalin fiyatı 100 dolardı diye hatırlıyorum. 400 abone vardı
Hamsterda 3000'den fazla vardı
Yaklaşık 1000 abone hamsterda rekor oldu...
Evet, üzgünüm, bir hata yaptım, sadece unuttum. Eksilerden önceki son ekran bu şekilde düzeltildi
Peki, eksilerden sonra - sinyal düşüşü
Sinyalin başarısı, düzenli (izleme resmi açısından güzel) geri çekilmelerden oluşur. Artı sitelerde küçük bir ağızdan ağıza söz.
Evet, üzgünüm, bir hata yaptım, sadece unuttum. Eksilerden önceki son ekran bu şekilde düzeltildi
Peki, o zaman eksilerden sonra - gün batımı sinyali
Sinyalin başarısı, düzenli (izleme resmi açısından güzel) geri çekilmelerden oluşur. Artı sitelerde küçük bir ağızdan ağıza söz.
Ve sinyal sağlayıcı moderatörü
Bu andan hoşlanmıyorum ve şüpheli, genel olarak sinyal satıcıları, istikrarlı bir şekilde ticaret yapan ve neredeyse hiç abonesi olmayanlar ve tam risk alıp 50 kazananlar platformunda dürüst bir atmosferin dolaştığına dair şüpheler var. Güzel bir resim uğruna ayda -100, sonra aboneler +1000'e düşürür, peki sinyal satarak nasıl bir şeyler kazanabilirsiniz?