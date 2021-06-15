1200 abone!! - sayfa 227
Evet. Anlıyorum. Şimdi ortaya çıktı.
Golden'dan gelenler de anlaşılmaz. Ama yukarı bakmıyorlar. Bir sinyal kayboldu, yenisi belirdi. Her ne kadar teoride olsalar da kontrol edilmelidirler. Ve burada bir kişi için bir günde 3 sinyale kadar!
Eh, her zamanki gibi - kutsal bir yer asla boş değildir :) Böyle kaç ressam zaten buradaydı.
Kontrol için:
Sinyaller -> MT4 -> "Ad, yazar, komisyoncu ile ara" alanına şunu girin: "LegoM" (tamamlanmadı, ancak yeterli);
On iki ve on beş Şubat arasında 11 farklı kullanıcı 21 sinyal kaydetti. İyi bir hikaye (çoğunda yaklaşık beş ay olmasına rağmen, daha uzun olanlar da var). Bu arada, site tarihçesinde (bu şirketi buldum), bu arada, aynı komisyoncudan Sinyal aramasında görüntülenmeyen sinyaller var (sağlayıcılar satıcı olarak kaydolmayı bekliyor ).
komisyoncu, sinyaller veya başka bir şey için aptalca yaratıldı.
kendi web sitesine gitti. bir çeşit eğri ve buggy.
"hesap aç" tıklandı - bir hata verdi.
Orada, muhtemelen, zararı durdurmanın meydana geldiği günler danışmana kaydedilir. Ve danışmanın bu günlerde ticaret yapması yasak. Bu yüzden tarih üzerinde çok iyi test edilmiştir.
Ve son 1.5 ayın çevrimiçi olarak iyi ticaret yapması sadece bir tesadüf.
Size bunun şimdiye kadar şanslı olan ve henüz bir stoploss ile karşılaşmamış olan şanslı bir kişi olduğunu söyledim.
birleştirilmiş milyonlarca imzanın olduğu bir dizi hesap geldi - taze
çılgınca çığlık atan yatırımcılar?
Bununla birlikte, hizmetin güvenilirliği de düşüyor. Bu mantıklı.