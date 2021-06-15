1200 abone!! - sayfa 105

5drakon :

temizliyorlar tabii, ama tam tersine kendileri temizliyor)))

Peki, mantık nerede, bir kaç ayda + yüzde binlerce ve sessizce en tepeye oturun
 
Vladimir Baskakov :
İnsanlar ganimetleri kamyonlarla çıkarır))

m015

Uladzimir Izerski :

Evet, sadece kıskanabilir
 
Vladimir Baskakov :
ne? o miktarı doldurdu ve sonra çıkardı?

Vladislav Andruschenko :


Evet, bence, ilgiyi böyle oluşturuyorlar
 
Uladzimir Izerski :

ZIL bankasına gidiyor, kirli, kapı yüksek sesle çarpılıyor, işçiler vücuttan atlıyor, bir sıyırıcı kürek, sıyırıcının kendisi biraz paslı. Genel olarak, yardım etmeleri için insanları işe aldım, 800 ruble, her biri için bir şişe üzerinde anlaştım. Evde yenilerine para harcamamak için çuval patates aldım. Adamlar bankaya giderler, bir çanta tutarlar, ikinci kürekle tırmıklarlar. "Grey, kokpitte daha çok çanta var, bunlar az, buraya getir, hadi!".


 
Vladimir Baskakov :
PAMM olabilir ve para yatırma / çekme işlemleri yöneticiye bağlı değildir

Vladimir Gribachev :

Yani bileşik faiz öyle düşünüyor. Birleşeceği göstergelerden de belliydi, insanların nereye baktığı garip
 
Uladzimir Izerski :

bu PAMM
 
multiplicator :
bu, başlangıçta sıradan bir gerçek hesap olarak tanımlanan bir kuruş paradır.

