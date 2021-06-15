1200 abone!! - sayfa 221
Orada, muhtemelen, zararı durdurmanın meydana geldiği günler danışmana kaydedilir. Ve danışmanın bu günlerde ticaret yapması yasak. Bu yüzden tarih üzerinde çok iyi test edilmiştir.
Ve son 1.5 ayın çevrimiçi olarak iyi ticaret yapması sadece bir tesadüf.
Prensip olarak, fiyat ters gitse bile durur. Bir kez vurur, sonra tekrar kazanmaya başlar.UPD
Açılış fiyatı, dur, al.
Elk: 1.18250-1.20250= -0.02 veya 200.0 puan
Al: 1.18250-1.18044= 0.002 veya 20.0 pip.
Oran TP:SL = 1:10. Ayda 10'a eşit ortalama işlem sayısı ile kurtarma bir ay sürecektir. Yazarın kendisi, %100 kazanma oranının sonsuza kadar sürmeyeceği konusunda uyarıyor.
Bir geyiğin ne kadar depozito alacağını kimse hesaplayabilir mi? Onun riskleri karşısında kaybediyorum.
Ticaret, yıldızın üzerindeki parlamalara bağlıdır, en önemli şey yıldızın güneş sistemimizde olmamasıdır.
Güneş çarpması gibi görünüyor, oturun)))
İşlemleri, önceki iki günün M30 açılış fiyatlarında iyi bir şekilde kümelendi. Doğru, dünkü anlaşma bu yönde eşleşmedi. Ama diğer yönde benimki gibi olumluydu. Ve bugün fiyatlar satın alma grubuna düşmesine rağmen girişi kaçırdı.
Bu çizelgelerde bir başa baş formülü var mı?)))
Bunlar kümeler.
Ve başa baş formülü 200/2000'dir.
Ve başa baş formülü 200/2000'dir.
Tam olarak birkaç yıl sürecek olan MM 20/200 ile henüz tanışmadım. Ve arkası ve ilerisi aynı. Elbette aboneler için harika ama meraklı. Üstelik, yazarın kendisi de sık sık bu kazanma oranının sonsuz olmadığını belirtiyor.