danminin :

Orada, muhtemelen, zararı durdurmanın meydana geldiği günler danışmana kaydedilir. Ve danışmanın bu günlerde ticaret yapması yasak. Bu yüzden tarih üzerinde çok iyi test edilmiştir.
Ve son 1.5 ayın çevrimiçi olarak iyi ticaret yapması sadece bir tesadüf.

Prensip olarak, fiyat ters gitse bile durur. Bir kez vurur, sonra tekrar kazanmaya başlar.

UPD

1.18250 1.20250 1.18044


Açılış fiyatı, dur, al.

Elk: 1.18250-1.20250= -0.02 veya 200.0 puan

Al: 1.18250-1.18044= 0.002 veya 20.0 pip.

Oran TP:SL = 1:10. Ayda 10'a eşit ortalama işlem sayısı ile kurtarma bir ay sürecektir. Yazarın kendisi, %100 kazanma oranının sonsuza kadar sürmeyeceği konusunda uyarıyor.

Bir geyiğin ne kadar depozito alacağını kimse hesaplayabilir mi? Onun riskleri karşısında kaybediyorum.

 
Ticaret güneşte parlamalara dayanır, en önemli şey yıldızın güneş sistemimizde olmamasıdır.
 
Grozir :
Ticaret, yıldızın üzerindeki parlamalara bağlıdır, en önemli şey yıldızın güneş sistemimizde olmamasıdır.

Güneş çarpması gibi görünüyor, oturun)))

 
Ivan Butko :

Güneş çarpması gibi görünüyor, oturun)))

Çömelmeye devam edin, iyi bir "KU" elde edilir :-)
 
Tepe fiyatı 30 dolara düşürürse, daha fazla abone koşarak gelirdi. Ama görünüşe göre ilgilenmiyor.
 
Oldukça cömert bir tedarikçi. bir işlem için, bir aboneliğin fiyatını ve ilk on altındaki aylık işlem sayısını döndürür.
 

İşlemleri, önceki iki günün M30 açılış fiyatlarında iyi bir şekilde kümelendi. Doğru, dünkü anlaşma bu yönde eşleşmedi. Ama diğer yönde benimki gibi olumluydu. Ve bugün fiyatlar satın alma grubuna düşmesine rağmen girişi kaçırdı.


Vladimir Tkach :

İşlemleri, önceki iki günün M30 açılış fiyatlarında iyi bir şekilde kümelendi.


Bu çizelgelerde bir başa baş formülü var mı?)))

 
Ivan Butko :

Bu çizelgelerde bir başa baş formülü var mı?)))

Bunlar kümeler.

Ve başa baş formülü 200/2000'dir.

 
Vladimir Tkach :

Bunlar kümeler.

Ve başa baş formülü 200/2000'dir.

Tam olarak birkaç yıl sürecek olan MM 20/200 ile henüz tanışmadım. Ve arkası ve ilerisi aynı. Elbette aboneler için harika ama meraklı. Üstelik, yazarın kendisi de sık sık bu kazanma oranının sonsuz olmadığını belirtiyor.

