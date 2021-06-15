1200 abone!! - sayfa 212
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Teşekkür ederim. Ancak %80 cesur bir hareket.
Yıllarca süren uygulama ve istatistikler, planın doğruluğunu gösteriyor))) Ancak hisselerle ilgili proje büyük olasılıkla kazanacak - daha fazla potansiyel var.
Şimdi başka bir profesyonel ortaya çıktı. Ayın başında harika bir hikaye ile bağlantı kurduğu ve ardından düz bir çizgi ile fare gibi oturduğu ilk yıl değil, öfkeli aboneler topluyor: “Neyin var, ah-ah-ah, ticaret ne zaman başlayacak , abonelik çok pahalı.” Sonra, ticaret yapmak için - uh, şey, üzücü şeylerden bahsetmeyeceğim. Burada daha iyi, komik resimler.
2018 yılı
2019 yılı
iyi şimdi
Şimdi başka bir profesyonel ortaya çıktı. Ayın başında harika bir hikaye ile bağlantı kurduğu ve ardından düz bir çizgi ile fare gibi oturduğu ilk yıl değil, öfkeli aboneler topluyor: “Neyin var, ah-ah-ah, ticaret ne zaman başlayacak , abonelik çok pahalı.” Sonra, ticaret yapmak için - uh, şey, üzücü şeylerden bahsetmeyeceğim. Burada daha iyi, komik resimler.
2018 yılı
2019 yılı
iyi şimdi
Hamsterleri püskürtmek için böyle bir fırsat varsa, bu fırsattan yararlanacak işadamları da hızla olacaktır.
Hamsterleri püskürtmek için böyle bir fırsat varsa, bu fırsattan yararlanacak işadamları da hızla olacaktır.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Kitaplıklar: OnTesterCustom
fxsaber , 2020.03.15 22:59
Bu, endekslerin veya petrolün çöküşü değil, döviz piyasasıdır. Bu nedenle, çok daha ilginç.
İşte farklı hesaplardan bazı ekran görüntüleri. Birçok iyi soyucu robotu yok edildi.
Bush ciddi bir şekilde çöktü. Kim bilir hangi araç?
öz sermaye türüne göre - ızgara.
Ayda %4 - tükendi mi?
görünüşe göre sinyal, eklemeden önce bir yıl boyunca "hazırlandı".
%4 ekledikten sonra, sinyallere eklemeden önce ayda %40 kâr.
Martinler ortalama olarak %100 kâra ulaştıklarında birleşirler. 2 yıl yaşayabilir.
öz sermaye türüne göre - ızgara.
Ayda %4 - tükendi mi?
görünüşe göre sinyal, eklemeden önce bir yıl boyunca "hazırlandı".
%4 ekledikten sonra, sinyallere eklemeden önce ayda %40 kâr.
Martinler ortalama olarak %100 kâra ulaştıklarında birleşirler. 2 yıl yaşayabilir.
Büyüme genel olarak büyük
Abone ol ve kazan))