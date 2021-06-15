1200 abone!! - sayfa 212

Uladzimir Izerski :

Teşekkür ederim. Ancak %80 cesur bir hareket.

Yıllarca süren uygulama ve istatistikler, planın doğruluğunu gösteriyor))) Ancak hisselerle ilgili proje büyük olasılıkla kazanacak - daha fazla potansiyel var.

 

Şimdi başka bir profesyonel ortaya çıktı. Ayın başında harika bir hikaye ile bağlantı kurduğu ve ardından düz bir çizgi ile fare gibi oturduğu ilk yıl değil, öfkeli aboneler topluyor: “Neyin var, ah-ah-ah, ticaret ne zaman başlayacak , abonelik çok pahalı.” Sonra, ticaret yapmak için - uh, şey, üzücü şeylerden bahsetmeyeceğim. Burada daha iyi, komik resimler.


2018 yılı


2019 yılı


iyi şimdi


 
Vasiliy Pushkaryov :

Hamsterleri püskürtmek için böyle bir fırsat varsa, bu fırsattan yararlanacak işadamları da hızla olacaktır.

 
Uladzimir Izerski :

Hamsterleri püskürtmek için böyle bir fırsat varsa, bu fırsattan yararlanacak işadamları da hızla olacaktır.

Zamanla, aboneler de daha deneyimli hale geldikçe bunu yapmak daha zor hale gelir. İlk resimde (2018), bir ayda 172 abone koştu. Şimdi 10 gün içinde - 26 kişi ve bunun nedeni büyük olasılıkla çalı unu, süper yüksek ayarlayıcının Mart ayında eksi göstermesidir. Yine de, sahte sinyal akışının hızı aynı değil.
 

fxsaber , 2020.03.15 22:59

Hesapların izlenmesinde, aynı hesap birleştirme modelinin sıklıkla tekrar ettiğini gördüm.

Bu, endekslerin veya petrolün çöküşü değil, döviz piyasasıdır. Bu nedenle, çok daha ilginç.

İşte farklı hesaplardan bazı ekran görüntüleri. Birçok iyi soyucu robotu yok edildi.


40 dakikada 10 figür için siyah kuğu. Onu sızdıranlar ya da para kazananlar kesinlikle suçlanamaz. Bu bir kaza. Bu harekette sızdırılanları kınamak, kazançlı olanları övmek kesinlikle yanlış.
 
İngiliz birleşti. Ve çok neşeyle patladı
Bush ciddi bir şekilde çöktü. Kim bilir hangi araç?
 
Vladimir Baskakov :
Bush ciddi bir şekilde çöktü. Kim bilir hangi araç?

öz sermaye türüne göre - ızgara.

Ayda %4 - tükendi mi?

görünüşe göre sinyal, eklemeden önce bir yıl boyunca "hazırlandı".

%4 ekledikten sonra, sinyallere eklemeden önce ayda %40 kâr.

Martinler ortalama olarak %100 kâra ulaştıklarında birleşirler. 2 yıl yaşayabilir.

danminin :

öz sermaye türüne göre - ızgara.

Ayda %4 - tükendi mi?

görünüşe göre sinyal, eklemeden önce bir yıl boyunca "hazırlandı".

%4 ekledikten sonra, sinyallere eklemeden önce ayda %40 kâr.

Martinler ortalama olarak %100 kâra ulaştıklarında birleşirler. 2 yıl yaşayabilir.

Büyüme genel olarak büyük
 
Vladimir Baskakov :
Büyüme genel olarak büyük

Abone ol ve kazan))







