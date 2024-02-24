Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 943
Haftalık zaman çerçevesinin bir ayrıştırması yapıldı, 1400 bar (terminaldeki neredeyse tüm mevcut geçmiş)
Tarihler burada görüntülenmiyor, bu yüzden çok uygun değil. Plot veya bir gösterge kullanarak yeniden yazmanız gerekecek. tamamen görsel iken, grafikte işaretlemek için
küçük modlarda daha belirgin döngüler vardır. Ve en büyüğü + - 14 yıl (28 yaşından itibaren 2 yarı dönem), 4'e 7 yaşındakilere bölünmüş (dediğim gibi). Ayrıca, son 7 yıllık döngü (yaklaşık olarak) bu yılın başında sona erdi, bu da şebekeyi daha erken tarihlerde eğitmenin pek mantıklı olmadığını gösteriyor.
Ortada çok belirgin döngüsel değil
Ve beyni uçurmamak için, tüm modları NS'ye sürmeniz yeterlidir, ayrıca birbirleriyle ilişkili değildirler.
o zaman farklı dönemleri tanıyacak veya belki de değil, soru felsefi, nasıl yapacaksınız :)
Analizinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Bakıyorum ve düşünüyorum, evet, tüm bunlar saçmalık :) En az yüz gözlemimiz yoksa 14 yıllık döngülerden nasıl bahsedebiliriz - bu daha çok bir kaza, peki, belki bir şekilde 7'ye bağlıdır -yıllık ABD tahvilleri, hemen düşünüyorum, ama ziyafetin devamını nasıl bekleyeceğim bir muamma. Daha küçük gözlem süreleri, herhangi bir TF'de günlük olarak gördüğümüz gürültüden bahseder.
Peki, güçlü bir eğilim yoksa, sıradan bir fare ile büyük döngülerin değişimini yakalayabilirsiniz...
Diyelim ki para birimlerinin döngüleri var - diyelim. O zaman soru ortaya çıkıyor, tüm döviz çiftlerinin farklı döngüleri var mı yoksa aynı mı? Tahminciler göreli göstergeler kullanıyorsa, tüm döviz çiftlerinden eğitim için bilgi almak ve bir modeli eğitmek mümkün müdür?
burada döngüler, programdaki bir değişiklik değil, kalıplardaki bir değişiklik anlamına gelir, peki bunun tire ve tire ile ne ilgisi var. Belki de ayrıştırma biraz yanıltıcıdır. söz konusu olanlardan biraz farklı olabilecek yanlış döngüleri görüntüler
Yukarıda hangi döngülerin olduğunu zaten yazdım ve tahmin ediciler oluşturmak ve hangi periyotlar için antrenman yapmak için bunun üzerine inşa edebilirsiniz. O zaman ihtiyacın olup olmadığını kendin düşün, düşünemeyecek kadar tembel değilsen :)
Döngüler ve iç içe döngüler yoksa, gerçekçi olmayan gürültü ticareti yapmaya çalışıyorsunuzdur. Bu nedenle, bu soru beni daha ciddi bir şekilde şaşırttı :)
burada döngüler, programda bir değişiklik değil, kalıplarda bir değişiklik anlamına gelir.
Yukarıda hangi döngülerin olduğunu zaten yazdım ve tahmin ediciler oluşturmak ve hangi periyotlar için antrenman yapmak için bunun üzerine inşa edebilirsiniz. O zaman ihtiyacın olup olmadığını kendin düşün, düşünemeyecek kadar tembel değilsen :)
Döngüler ve iç içe döngüler yoksa, gerçekçi olmayan gürültü ticareti yapmaya çalışıyorsunuzdur. Bu nedenle, bu soru beni daha ciddi bir şekilde şaşırttı :)
Elbette ima edilebilir, ancak görsel olarak hareket vektöründeki bir değişikliğin yakalandığı açıktır. İşimizde kalıpta bir değişiklikten bahsedebilmek için, bunun tespit edilmesi ve aynı zamanda, görünüşe göre bu yöntemin yakalandığı kalıp olarak trendin dışlanması gerekir.
Gürültü, gerçek olan ve çoğu 10 yıllık tarih boyunca test edilmiş ve bugüne kadar çalışmaya devam eden Forex karşıt trendleri tarafından alınıp satılmaktadır.
Kalabalığın duygularını vadeli işlem piyasasında takas ediyorum, benim için yalnızca kalabalığın güçlü bir huzursuzluk yaşamasına izin verilecek aralığı anlamak önemli. Onlar. Küresel trendin dayattığı sınırları izlerim.
Kullandığım programda aşağıdaki resim elde ediliyor - hitler sadece %30.81
Ancak örneğin -2 ve -1 gibi hataları birbirine ekleyip doğru bulunan çözümü ekleyip ardından yanlış olanlara karşı çıkıp 3 numaradaki hedefi yok sayarsak bu bir filtredir ve artık olmayacaktır. finansal sonucu etkiler, sonra böyle bir resim elde ederiz:
bu durumda, pozisyona girmek için hata zaten %49,19 olacaktır, ki bu o kadar da kötü değil!
Yasadışı bir işlem yaptığınızı düşünüyorum. Böyle bir pivot tabloda, hangi sınıfların en iyi tahmin edildiği gerçeğinden sonra görebilirsiniz, ancak gerçek ticarette, -1 ve 1 dışındaki tüm sınıfları yok saysanız bile, gerçekte -1 olup olmayacağını önceden bilemezsiniz ve 1.
Böyle daha iyi olurdu -
Robot mantığında "-2", "2", "3" tahmininde bulunurken ticareti kolayca devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak asıl sonucu kapatamazsınız, hesap bakiyesi tablosunda açıkça görülecektir.
ps üç sınıfla, şu ana kadar sonuç alınmadı. Senaryoyu ilk çalıştırdığımda kodda bir hata olduğu ortaya çıktı. Senaryoyu sadece birkaç saatliğine ikinci kez çalıştırdığımda, ara sonuç aşağıdadır. Sonra ihtiyaçlarım için bir bilgisayara ihtiyacım vardı, ağacı öğrenmeyi bıraktım, bugün ağaca gece için daha fazla başlayacağım.
y_pred
y_true
5037
46470
3135
97569
Bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Ağaç neredeyse her zaman "0" döndürür ve gerçek giriş sinyalleri oldukça nadirdir. Yani çok fazla yanlış giriş olmayacak. Keşke bu nadir giriş sinyalleri başarılı olsaydı.
Tekrar okudum, şimdi -2 ve -1 eklemesini anlıyorum :)
1 ve 2 de yığılmış gibi görünüyor.
Ama sınıf 3 yine de kayıplar anlamına mı geliyor?, bu yüzden kesinlikle göz ardı edilemez.
Yasadışı bir işlem yaptığınızı düşünüyorum. Böyle bir pivot tabloda, hangi sınıfların en iyi tahmin edildiği gerçeğinden sonra görebilirsiniz, ancak gerçek ticarette, -1 ve 1 dışındaki tüm sınıfları yok saysanız bile, gerçekte -1 olup olmayacağını önceden bilemezsiniz ve 1.
Böyle daha iyi olurdu -
Robot mantığında "-2", "2", "3" tahmininde bulunurken ticareti kolayca devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak asıl sonucu kapatamazsınız, hesap bakiyesi tablosunda açıkça görülecektir.
Evet, yanıldığımı gece geç saatlerde fark ettim - sadece gerekli sinyallerin dağıtım hatalarını saydım, ancak diğer sinyallerin de zıt değerleri gösteren hatalar verdiğini hesaba katmadım.
Dün ayrıca 2017 için bir set yaptım - ayrıca doğru verilerin %30'unda var, ancak beni şaşırtan şey, farklı (iki öngörücü grubuna bölünmüş) öngörücü setlerinde benzer bir sonuç alıyorum. Düşünüyorum da, bu bir kaza mı yoksa ormanı kullanmak için bir fırsat mı?
Bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Ağaç neredeyse her zaman "0" döndürür ve gerçek giriş sinyalleri oldukça nadirdir. Yani çok fazla yanlış giriş olmayacak. Keşke bu nadir giriş sinyalleri başarılı olsaydı.
Nihai sonucu görmemiz gerekiyor. Eklediğim son dosyadan birleştirmek daha iyidir - orada bölüm biraz daha kesin 0 - kar getirmeyen her şey ve önceki dosyalarda 0 - bu çok az kar getiren şeydir.
Ancak hedefi artırarak sınıflandırmanın eğitim örneğinin dışında daha iyi performans göstermesine şaşırdım. Belki tam tersine, farklı sınıflandırmaların sayısını artırmak gerekir?
Not: PC'nizi yüklememeniz için dizüstü bilgisayara TW üzerinden erişim verebilirim.
Sınıf 3 filtre anlamına gelir.
Bu sınıf 3'ün bazen -1, -2,1,2 ve sınıf 1'in -1, -2 vb. olarak tanımlandığını hesaba katmadım - bunda bir hata var.
eğer detrending iseniz, yani daha büyük döngü, o zaman desenlerde asla bir değişiklik yakalayamazsınız
uzun büyük döngüler içinde, kalıplar kalıcıdır, çünkü daha küçük olanların üst üste bindirildiği eğilimler vardır. Bu istikrar sağlar.
Orada %100'ün altındaki düşüşlerle ticaret yapıyor olmanız şımartıyor :) bunu ayda 1500%'de yaptı ve sonra her şey bozuldu. normal sistemlerden bahsediyorum
Trend basit bir kalıptır, MO'nun buna rehberlik etmesi gerektiğini düşünmüyorum.
%100'ün altındaki bir geri çekilme planlı bir olgudur (neredeyse), büyük düşüşler, sermayenin farklı hesaplar ve TS arasında dağıtılması ve mümkün olduğu kadar/gerektiği kadar diğer hesaplara aktarılması gerçeğinin bir sonucudur. Kayıp tespiti olan sinyaller var, ancak nedenleri aşağıdaki gibidir:
1. TS'nin sıcak değişimi - önceki TS henüz tüm pozisyonlarını kapatmadığında değiştirilen TS.
2. Ayarları yüklemek için hazırlanan dosyada bir hata - Ayarları farklı araçlar arasında karıştırdım
3. Deneysel (bu Raznica 01 sinyallerinin sondan bir önceki serisi), temel ayarlarla tüm enstrümanlarda test edilmedi ve şimdi başabaşta kapatabileceğimi görmeme rağmen USDCHF'yi son yükseliş trendinde ellerimle kapattım. Sadece burada durum şu ki, bu alet uzun bir süre yana doğru hareket etti.
4. Gece bir düşüş oldu ve bu durumu izlemediğim için para transferi yapmadım. O andan itibaren, tüm hesaplarda günde 24 saat çalışan ve sesli (kelimenin tam anlamıyla sesli) hesapta yeterli para olmadığını bildiren, ikmal için bir sinyal olarak hizmet eden ve bu durumun olmaması gerektiğini bildiren bir komut dosyası yaptım. mücbir sebep halleri dışında tekrar olur.
Ama 1.5 yıldır hiç değişiklik yapmadan çalışanlar var.
Kağıt üzerinde çok daha fazla fikir var - her şey için yeterli zaman ve enerji yok.
Trend basit bir kalıptır, MO'nun buna rehberlik etmesi gerektiğini düşünmüyorum.
anlamını anlamıyorsun, kısacası, yanlış bir soyutlama seviyesi, geçtik)