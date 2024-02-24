Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 949
Sınıflandırmadaki eğilim nedir? Sınıf tahmin hataları trendi kıracak - trendden geriye hiçbir şey kalmayacak.
Peki, neden olmasın, sadece girdileri tanımlarım, çıktılar MO'nun sonuçlarıyla değil, trol tarafından işlenir.
Tabii ki, köknar ağaçları!
Başka?
Şimdi sayacağım.
ilgiyle bekliyorum!
Burada.
Gerekli ağaç sayısı arttı, kesinlikle 100 değil
Hatayı doğru saymaz: sütuna göre sayılmalıdır, eskisinden daha kötü, ama yine de çok iyi
Genel hata: %17.1, Ortalama sınıf hatası: %18.83333
Pred_027_2016_H2_T.csv [test] üzerindeki Rastgele Orman modeli için hata matrisi (sayılar):
tahmin edilen
Gerçek -1 0 1 Hata
-1 19963 5131 328 21,5
0 2259 37753 2104 10.4
1 404 5703 17597 25.8
Pred_027_2016_H2_T.csv [test] üzerindeki Rastgele Orman modeli için hata matrisi (oranlar):
tahmin edilen
Gerçek -1 0 1 Hata
-1 21,9 5,6 0,4 21,5
0 2.5 41,4 2,3 10,4
1 0,4 6,3 19,3 25,8
Genel hata: %17,4, Ortalama sınıf hatası: %19,23333
Hatanın şaşırtıcı kararlılığı çok güven verici.
Teşekkür ederim! Bu, tahmin edicilerin o kadar da kötü olmadığı ve onu genişletmenin mantıklı olduğu anlamına gelir!
Hatanın şaşırtıcı kararlılığı çok güven verici.
Ya da belki sadece çok tipik bir örnek? Bir şekilde 2015'ten dosyadan öğrenmek ve 2016'yı kontrol etmek gerektiğini düşünüyorum - olduğu gibi, ters yönde küresel eğilimler var, sistemin orada o kadar verimli çalışamayacağını düşünüyorum.
Eh, başka nasıl çalıştıracağımı bilmek isterim ... Maxim'in ormanlarının oluşum mantığı açısından burada aynı olması ilginç mi?
Yukarıda yazdım, tekrar ediyorum:
not.
Tahminciler vb. bol miktarda.
Evet, pek değil, ATS kullanmak da dahil olmak üzere gerçek ticarette kullandığım tek şey bu değil.
Ağın tarihteki optimize edilmiş Uzman Danışmanı geçebileceğini gerçekten umuyorum :)
Bu kadar çok belirleyiciyi nereden buldun? strateji için manuel olarak mı seçildi? Vay :)
iskele mantığı +- aynı olmalı
Ve işte başka bir model:
Sonuç KALİTATİF OLARAK farklıdır, model niteliksel olarak farklı olsa da, verileriniz üzerinde yetersiz çalışmalıdır.
RandomForest denilince akla gelen
Böl - asla tükürmeyin, sorun R'ye karşı önyargıdır.
Ağın tarihteki optimize edilmiş Uzman Danışmanı geçebileceğini gerçekten umuyorum :)
Neden bir ağ?