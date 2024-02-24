Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 939

Renat Akhtyamov :

Valla bende aynı şeyden bahsediyorum

Katsayıları bulmak için önce sonucu görmelisiniz.

Ve istenilen tahmine göre ayarlandığını söylüyorum.

Peki, değil mi?

Elbette. Başka nasıl öğretebilirsin? Öğrenme girdi ve çıktı gerektirir. Bir öğretmenle - öğretmen olmadan, herhangi bir çıkış yolu gereklidir.

Renat Akhtyamov :

Bize ihtiyacımız olanı vermeyecekler.

NS, aynı zamanda Afrika NS'de. Her şey uzun zamandır ortaya kondu ve çiğnendi. Al - uygula.
 
Yuri Asaulenko :

Elbette. Başka nasıl öğretebilirsin? Öğrenme girdi ve çıktı gerektirir. Bir öğretmenle - öğretmen olmadan, herhangi bir çıkış yolu gereklidir.

İşte alıntı:

"Örnek sinyalin kullanılmadığı başka bir uyarlama versiyonu da mümkündür. Bu çalışma moduna kör adaptasyon (kör adaptasyon) veya öğretmensiz öğrenme (denetimsiz öğrenme) denir."

 
Renat Akhtyamov :

İşte alıntı:

"Örnek sinyalin kullanılmadığı başka bir uyarlama versiyonu da mümkündür. Bu çalışma moduna kör adaptasyon (kör adaptasyon) veya öğretmensiz öğrenme (denetimsiz öğrenme) denir."

Ve ne? Öğretmensiz öğrenmenin yapısına baktınız mı? Kısacası - kesinlikle öğretmenden farklı değil. İşletim sistemine sahip sıradan bir sistem aynı zamanda bir öğretmendir.

 
Yuri Asaulenko :

Ve ne? Öğretmensiz öğrenmenin yapısına baktınız mı? Kısacası - kesinlikle öğretmenden farklı değil. İşletim sistemine sahip sıradan bir sistem aynı zamanda bir öğretmendir.

okudum haklısın herşey var
[Silindi]  

Orada oos başına 0.2 veya 0.3 hata elde etmeyi başaran var mı? elde edilen minimum 0.45 civarında bir yerdedir. Ayrıca, genellikle OOS'ta çalışır

ama tren can sıkıcı olduğunda fark 2-2,5 kat

Geliştirmeyi ne zaman bitirip uygulamaya başlayacağımı anlayamıyorum))

 2018.05 . 22 22 : 36 : 00.154 Core 1    2018.05 . 21 23 : 59 : 59    TRAIN RMS ERRORS
2018.05 . 22 22 : 36 : 00.154 Core 1    2018.05 . 21 23 : 59 : 59    0.19736 0.20053 0.18294 0.18023 0.18306 0.18155 0.18809 0.18171 0.17543 0.17399
2018.05 . 22 22 : 36 : 00.154 Core 1    2018.05 . 21 23 : 59 : 59    OOB RMS ERRORS
2018.05 . 22 22 : 36 : 00.154 Core 1    2018.05 . 21 23 : 59 : 59    0.52649 0.51713 0.49079 0.47764 0.48753 0.49452 0.50222 0.49814 0.46904 0.47008


 
Alexey Vyazmikin :

Haberleri gün+saat olarak bir demet olarak tanımlamak mümkün değil, belki de zaman aktarım faktöründen dolayı - kışa / yaza ...

Ya da belki bazı tahminciler müdahale ediyor ...

Saatlere göre gruplandırma yapıldı 

           int TimeGroup= 0 ;
           int t_Start=arr_TimeH[i];
           if (t_Start== 10 ) TimeGroup= 1 ;
           if (t_Start== 11 || t_Start== 15 || t_Start== 18 || t_Start== 19 )TimeGroup= 2 ;
           if (t_Start== 12 || t_Start== 16 || t_Start== 20 )TimeGroup= 3 ;
           if (TimeGroup== 0 ) TimeGroup= 4 ;
           arr_TimeH[i]=TimeGroup;

Şimdi tahmin edici zaman grubu çok daha iyi belirlendi!

Ekran, seçim yapılmadan tüm tahmin ediciler üzerinde bir test örneğidir, seçilirse sonuç daha iyi olabilir.

2. ve 4. gruplar yine pek iyi gitmedi belki kendi aralarında değiştirilebilirler ama 1 ve 3 çok kötü değil.

[Silindi]  
Alexey Vyazmikin :

Saatlere göre gruplandırma yapıldı

Şimdi tahmin edici zaman grubu çok daha iyi belirlendi!

Ekran, seçim yapılmadan tüm tahmin ediciler üzerinde bir test örneğidir, seçilirse sonuç daha iyi olabilir.

2. ve 4. gruplar yine pek iyi gitmedi belki kendi aralarında değiştirilebilirler ama 1 ve 3 çok kötü değil.

her saate volatilite okumaları eklemeyi dener misiniz? chaikin gibi. Veya saati kaldırın ve seanslarda döngüsel olan oynaklığı bırakın

veya açık artırmaya göre gruplandırma. oturumlar

küresel olarak 0,5 olmalı, ancak üç ayda bir +- pozitif fazla bakiyeler olmalı

handikaptaki üç aylık döngülere dikkat edin

 
Maksim Dmitrievski :

her saate volatilite okumaları eklemeyi dener misiniz? chaikin gibi. Veya saati kaldırın ve seanslarda döngüsel olan oynaklığı bırakın

Göstergeye göre elbette mümkün, ama hemen daha ileri gittim ve oynaklığın nedenini aradım - istatistiksel haberler - Günlere + saatlere bölündüğünde onları göreceğimi varsaydım, ama işe yaramadı - belki Doğru gruplama için saat değişikliğini dikkate almam gerekiyor, çünkü Rusya Federasyonu zamanım var ve Amerika'dan gelen haberler ruble döviz kuru üzerinde bizim istatistiklerimizden daha güçlü bir etkiye sahip ...

Maksim Dmitrievski :


küresel olarak 0,5 olmalı, ancak üç ayda bir +- pozitif fazla bakiyeler olmalı

handikaptaki üç aylık döngülere dikkat edin

Üç ayda bir - Bunun mantıklı olup olmadığını merak ediyorum, göreceğiz, teşekkürler.

Bununla birlikte, zaman aralıkları ne kadar uzun olursa, ölçülecek veri o kadar az olur - temiz bir uyum olabilir.

[Silindi]  
Alexey Vyazmikin :

Göstergeye göre elbette mümkün, ama hemen daha ileri gittim ve oynaklığın nedenini aradım - istatistiksel haberler - Günlere + saatlere bölündüğünde onları göreceğimi varsaydım, ama işe yaramadı - belki Doğru gruplama için saat değişikliğini dikkate almam gerekiyor, çünkü Rusya Federasyonu zamanım var ve Amerika'dan gelen haberler ruble döviz kuru üzerinde bizim istatistiklerimizden daha güçlü bir etkiye sahip ...

Üç ayda bir - Bunun mantıklı olup olmadığını merak ediyorum, göreceğiz, teşekkürler.

Bununla birlikte, zaman aralıkları ne kadar uzun olursa, ölçülecek veri o kadar az olur - temiz bir uyum olabilir.

kural olarak her çeyrek düzenin değişmesi anlamına geliyordu. 7 yaşındakiler hala açıkça görülüyor, ancak bu zaten çok konumsal

belki oradaki diğer periyodiklikleri fraktal olarak belirlemek bir şekilde mümkün, onu incelemedim, bilgi aramamız lazım

 
Maksim Dmitrievski :

kural olarak her çeyrek düzenin değişmesi anlamına geliyordu. 7 yaşındakiler hala açıkça görülüyor, ancak bu zaten çok konumsal

belki oradaki diğer periyodiklikleri fraktal olarak belirlemek bir şekilde mümkün, onu incelemedim, bilgi aramamız lazım

Onlar. tarihten bağımsız olarak değişir, yani. Q1 2016, Q1 2017 gibi değil mi?

Ve fraktallar, yani 1 saat, 4 saat, 1 gün, 1 hafta, 1 ay aralığındaki fiyat dalgalanmalarını ölçmek için neredeyse fraktal bir sistemim var. Planlanan dalgalanma ölçeği hesaplanır ve fiyatın şu anda nerede olduğuna (hangi seviyede) bakarız.

