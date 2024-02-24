Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 939
Valla bende aynı şeyden bahsediyorum
Katsayıları bulmak için önce sonucu görmelisiniz.
Ve istenilen tahmine göre ayarlandığını söylüyorum.
Peki, değil mi?
Elbette. Başka nasıl öğretebilirsin? Öğrenme girdi ve çıktı gerektirir. Bir öğretmenle - öğretmen olmadan, herhangi bir çıkış yolu gereklidir.
Bize ihtiyacımız olanı vermeyecekler.
İşte alıntı:
"Örnek sinyalin kullanılmadığı başka bir uyarlama versiyonu da mümkündür. Bu çalışma moduna kör adaptasyon (kör adaptasyon) veya öğretmensiz öğrenme (denetimsiz öğrenme) denir."
İşte alıntı:
Ve ne? Öğretmensiz öğrenmenin yapısına baktınız mı? Kısacası - kesinlikle öğretmenden farklı değil. İşletim sistemine sahip sıradan bir sistem aynı zamanda bir öğretmendir.
Orada oos başına 0.2 veya 0.3 hata elde etmeyi başaran var mı? elde edilen minimum 0.45 civarında bir yerdedir. Ayrıca, genellikle OOS'ta çalışır
ama tren can sıkıcı olduğunda fark 2-2,5 kat
Geliştirmeyi ne zaman bitirip uygulamaya başlayacağımı anlayamıyorum))
Haberleri gün+saat olarak bir demet olarak tanımlamak mümkün değil, belki de zaman aktarım faktöründen dolayı - kışa / yaza ...Ya da belki bazı tahminciler müdahale ediyor ...
Saatlere göre gruplandırma yapıldı
Şimdi tahmin edici zaman grubu çok daha iyi belirlendi!
Ekran, seçim yapılmadan tüm tahmin ediciler üzerinde bir test örneğidir, seçilirse sonuç daha iyi olabilir.
2. ve 4. gruplar yine pek iyi gitmedi belki kendi aralarında değiştirilebilirler ama 1 ve 3 çok kötü değil.
Saatlere göre gruplandırma yapıldı
her saate volatilite okumaları eklemeyi dener misiniz? chaikin gibi. Veya saati kaldırın ve seanslarda döngüsel olan oynaklığı bırakın
veya açık artırmaya göre gruplandırma. oturumlar
küresel olarak 0,5 olmalı, ancak üç ayda bir +- pozitif fazla bakiyeler olmalı
handikaptaki üç aylık döngülere dikkat edin
Göstergeye göre elbette mümkün, ama hemen daha ileri gittim ve oynaklığın nedenini aradım - istatistiksel haberler - Günlere + saatlere bölündüğünde onları göreceğimi varsaydım, ama işe yaramadı - belki Doğru gruplama için saat değişikliğini dikkate almam gerekiyor, çünkü Rusya Federasyonu zamanım var ve Amerika'dan gelen haberler ruble döviz kuru üzerinde bizim istatistiklerimizden daha güçlü bir etkiye sahip ...
küresel olarak 0,5 olmalı, ancak üç ayda bir +- pozitif fazla bakiyeler olmalı
handikaptaki üç aylık döngülere dikkat edin
Üç ayda bir - Bunun mantıklı olup olmadığını merak ediyorum, göreceğiz, teşekkürler.
Bununla birlikte, zaman aralıkları ne kadar uzun olursa, ölçülecek veri o kadar az olur - temiz bir uyum olabilir.
Üç ayda bir - Bunun mantıklı olup olmadığını merak ediyorum, göreceğiz, teşekkürler.
kural olarak her çeyrek düzenin değişmesi anlamına geliyordu. 7 yaşındakiler hala açıkça görülüyor, ancak bu zaten çok konumsal
belki oradaki diğer periyodiklikleri fraktal olarak belirlemek bir şekilde mümkün, onu incelemedim, bilgi aramamız lazım
kural olarak her çeyrek düzenin değişmesi anlamına geliyordu. 7 yaşındakiler hala açıkça görülüyor, ancak bu zaten çok konumsal
Onlar. tarihten bağımsız olarak değişir, yani. Q1 2016, Q1 2017 gibi değil mi?
Ve fraktallar, yani 1 saat, 4 saat, 1 gün, 1 hafta, 1 ay aralığındaki fiyat dalgalanmalarını ölçmek için neredeyse fraktal bir sistemim var. Planlanan dalgalanma ölçeği hesaplanır ve fiyatın şu anda nerede olduğuna (hangi seviyede) bakarız.