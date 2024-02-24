Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 936
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Açık. Ağaç verimli bir şekilde filtrelemeyi öğrenemedi, bu nedenle sonuç filtreyle gözle görülür şekilde iyileşmedi, sadece daha az işlem vardı. Aslında, bazı iyi ve bazı kötü anlaşmalar rastgele filtrelendi,
Ağacı 2015 yılında sadece Malovhodov için eğittim.
filter_02 ve mnogovhodov_02 2016 için eğitilmişse, test cihazında 2016 ve 2017'yi karşılaştırmak daha iyidir (2017 - genel olarak, yeni verileri arşivde olmayan, görülecek en ilginç şey budur).
Evet, 2015'te eğitim olduğunu düşündüm, sonra işler böyle - filtresiz mavi ve filtreli yeşil
2015'in daha çok yükseliş trendi olduğunu, 2016'nın düşüş trendi olduğunu ve 2017'nin günlük grafiklerde neredeyse yatay olduğunu söylemeliyim. Onlar. üçünün özü biraz farklıdır ve bence küresel trendler rol oynuyor.
Yine de, benim için satın alma girişi arr_DonProc tahmin edicisine göre 5'ten 9'a kadar oluşturulur - bu nedenle, ağacın bir kısmı otomatik olarak kesilir.
Ama genel olarak sonuç fena değil, ne dersiniz?
Daha fazla dallanma benim için fazladan bir kıyafete yol açtı. Daha iyi doğruluk için, daha karmaşık modellere geçmek gerekir - bir orman veya bir nöron.
Sonuçta, eğitim verilerinde %100 doğrulukla dallanabilirsiniz, ancak yeni verilerdeki böyle bir ağaç yalnızca birleşecekse ne anlamı var ki. Neredeyse eğitimde olduğu gibi yeni veriler üzerinde sonucu gösterebilecek bir model yetiştirmek gerekiyor.
%100'e kadar mümkündür ve farklı tahminci gruplarıyla mümkündür, ancak burada tam potansiyel açıkça kullanılmamaktadır.
Bu arada, geçmiş hakkında daha fazla bilgi vermemiz gerektiğini düşünüyorum - şimdi bunu Regressor ve iDelta'dan alabilirsiniz, peki, birkaç tahminci daha, ancak bir yükseliş ve düşüş mumlarının sayısı gibi bir banallik yoktur. sıra - birbirleriyle ilişkileri - muhtemelen aynı derecede yararlı olabilir.
İnanç meselesi nedir? Grafikte dalgalı çizgiler görüyorum - ve onları nasıl yorumlayacağımı anlamıyorum - hepsi bu.
Rastgele orman her kene için hesaplanır. Sonuçlar, normal bir fiyat akışı gibi çubuklarla toplanırsa, aşağıdaki grafiği elde ederiz. Bir formül olduğunda yoruma ihtiyaç vardır, ancak burada netlik için ormanın sonucudur.
O zaman sadece "İlginç bir resim!" ekranına cevap verebilirim. Çünkü herkese göstermek istedikleri belli değil, eğer öz sadece size açıksa...
Orman hata yüzdesi belirli bir süre üzerinden hesaplanır. Ve grafikte, belirli bir dakikadaki gerçek ile ormandan gelen veriler arasındaki tutarsızlıkları görebilirsiniz (orada M5 var).
Elbette başka bir ormandan alınan bir grafik benimkinden tamamen farklı olacaktır.
Orman hata yüzdesi belirli bir süre üzerinden hesaplanır. Ve grafikte, belirli bir dakikadaki gerçek ile ormandan gelen veriler arasındaki tutarsızlıkları görebilirsiniz (orada M5 var).
Elbette başka bir ormandan alınan bir grafik benimkinden tamamen farklı olacaktır.
Şimdi daha net, ancak her tikte neyin tahmin edildiği net değil - bir sonraki tik?
Gerçekte olduğu gibi, her tıklamada hesap yapacaksınız - burada, muhtemelen, sadece OpenCL üst düzey bir video kartına yardımcı olacaktır.
Sadece ormanımdan bir örnek verdim. Ve modelimin sonuçlarıyla uğraşmak istemedim.
Modelinizde tam olarak neyin yanlış olduğuna dair öneriler istiyorsanız, garip tablolar yerine sonucu gerçek bir fiyat tablosunda gösterin.
Ama genel olarak sonuç fena değil, ne dersiniz?
2017 bir artı, biraz sevindirici.
Bir deneme daha yapacağım. mnogovhodov_02 dosyasını aldım, yeni bir hedef yaptım:
arr_Buy = 1 olduğu "1" sınıfı
"-1" burada arr_Sell = -1
diğer durumlar için "0"
Stratejiniz için böyle bir hedef daha uygun görünüyor.
Sadece ormanımdan bir örnek verdim. Ve modelimin sonuçlarıyla uğraşmak istemedim.
Modelinizde tam olarak neyin yanlış olduğuna dair öneriler istiyorsanız, garip tablolar yerine sonucu gerçek bir fiyat tablosunda gösterin.
Aramada böyle bir model yokken. Tablo, daha fazlası gerekli olana kadar sonuçlardaki değişikliği gösterir - hareket etmek canlı demektir.
2017 bir artı, biraz sevindirici.
Bir deneme daha yapacağım. mnogovhodov_02 dosyasını aldım, yeni bir hedef yaptım:
"1" sınıfı, burada arr_Buy = 1
"-1" burada arr_Sell = -1
diğer durumlar için "0"
Stratejiniz için böyle bir hedef daha uygun görünüyor.
Bu, 3'ten fazla hedef ağaç çıktısı oluşturabileceğiniz anlamına mı geliyor?