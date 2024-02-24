Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 945
Bu döngülerin küçük TF'lerde de var olduğunu düşünüyor musunuz? Bakalım, orada daha çok bar olacak!
Küçük olanlarla ilgilenmiyorum, üç ayda bir ve üzeri modellerdeki toplam değişikliklerle ilgileniyorum
bir makale var, neye ihtiyacınız olduğunu kontrol edin
Evet, makaleyi okudum. Beklendiği gibi, aslında eğilimleri (yönlü hareket) tanımlayan işlevler vardır, işlev açıklamayı bırakırsa, yeni bir tane oluştururuz vb.
Grafiklerdeki genliğin, seçilen pencerenin açıklaması için fonksiyonun ulaştığı genişliği gösterdiğini doğru anlıyor muyum?
Ve aslında, %100 doğruluğu ile Alyoshenka oğlu nerede? Yardım edin, bizi ıstıraptan kurtarın - Kâse'yi tam buraya koyun. Çünkü ödüllendirilecektir.
Ve havalılar, senin %10 hatalarınla seninle takılmalı mıyım? Sıfıra veya eksiye gittiğinde konuşuruz, herkesin eksi gitmesini dilerim.
İşte başka bir ilginç deney -
Her ticaret girişi için bir karınız var (finRez_Buy). Ağacı sınıflandırma için değil, regresyon için kurabilirsiniz - ona bu kârları hedef olarak verin. Ağacın belirli değerleri tahmin etmesi olası değildir, ancak en azından izin verilen dallanmaya bağlı olarak hedefi birkaç gruba ayıracaktır. Ardından ortaya çıkan ağacı çizebilir ve dalları takip ederek nerede daha fazla kâr olduğunu anlamaya çalışabilirsiniz. Belki bir şey bilgi çıkarmanızda size yardımcı olabilir.
Böyle bir ağacın olumlu bir tahmini, bir giriş sinyali olarak kabul edilebilir.
Grafiklerdeki genliğin, seçilen pencerenin açıklaması için fonksiyonun ulaştığı genişliği gösterdiğini doğru anlıyor muyum?
Soruyu anlamaya çalışırken beynimi kırdı. Gidip dinleneceğim ve zavallı tüccarların kaderi için acı gözyaşları dökeceğim
ve Alyoşa ayrı ayrı
Ve havalılar, senin %10 hatalarınla seninle takılmalı mıyım? Sıfıra veya eksiye gittiğinde konuşuruz, herkesin eksi gitmesini dilerim.
Alyosha, cidden, zaten sıfırdayım çünkü Erlang nehirlerinin kaygan yolundan aşağı indi ve onları tik BP'den vurguladı. Tam orada karşılaştım ... Her şeyi hesaplamadım ... Ama mazeret üretmiyorum, sadece bilmek istiyorum - ayrıca VR'yi de dönüştürüyorsunuz veya Asaulenko vb. gibi elinizdekilerle çalışıyorsunuz , yani M1, M5, vb.'de AÇIK, KAPALI?
Tahmin edici eğitim sırlarına ihtiyacım yok. Sizden sadece cevaplamanızı istiyorum - BP'yi dönüştürecek misiniz, çevirmeyecek misiniz? Yaşlı bir adama yardım edin lütfen...
Samimi olarak,
A_K2
Bizim yaptığımız bu değil !
Tam oraya koştum ... Her şeyi hesaplamadım ...
Bir kumarhanede, kumarhanenin topraklarında, kumarhane kurallarına göre oynuyorsunuz. Renat ve ben uyardık. Gerçek borsalar hakkında forumda okumak daha iyidir, MT5 onlara erişmenizi sağlar.
Soruyu anlamaya çalışırken beynimi kırdı. Gidip dinleneceğim ve zavallı tüccarların kaderi için acı gözyaşları dökeceğim
ve Alyoşa ayrı ayrı
Makale , ekstremleri saran çizgiler oluşturmaktan ve işlevlerle sonuçlanan sonraki işlemlerden oluşan EMD yönteminden bahsediyor. Anladığım kadarıyla, bu göstergenin grafiğinde, içine düşen belirli bir süre için iki ekstremum arasındaki farka bağlı olan genliğin genişliğini görüyoruz.