Alexey Vyazmikin :

Onlar. tarihten bağımsız olarak değişir, yani. Q1 2016, Q1 2017 gibi değil mi?

Ve fraktallar, yani 1 saat, 4 saat, 1 gün, 1 hafta, 1 ay aralığındaki fiyat dalgalanmalarını ölçmek için neredeyse fraktal bir sistemim var. Planlanan dalgalanma ölçeği hesaplanır ve fiyatın şu anda nerede olduğuna (hangi seviyede) bakarız.

fraktal değil

sadece her yeni çeyrek modeli bazen çarpıcı biçimde değişir

onlar. kavşaklarda sistemin bozulma olasılığı yüksek
 
Maksim Dmitrievski :

Ne kadar fraktal olursa olsun, küçük bir TF benim sistemimde büyük olanlara benzer veya tam tersi, istediğiniz gibi bu bir fraktaldır. Ancak benzerliklerin sıklığı bilinmemektedir, çünkü fonksiyon tarafından belirlenir.

 
Anlaşılır ama temelde çalışması lazım :) Muhtemelen çeyrek bir trend hareketidir ve bu hareket değiştiğinde sistem çöker...

Alexey Vyazmikin :

Anlaşılır ama temelde çalışması lazım :) Muhtemelen çeyrek bir trend hareketidir ve bu hareket değiştiğinde sistem çöker...

temel nedenler - her türlü sona erme vb. Yıllık raporlama genellikle.

Bobble'ın yer değiştirmesi olduğunda, konjonktür her zaman değişir

döngü arama ile oynamak için, google. Ne zaman, hangi tarihlerden ve neye kadar doğru öğretileceğini bilmek

durağan düzenliliklerin olmamasının temel nedeni, kapitalizasyon ve sermaye akımlarındaki sürekli değişimdir. Büyük sermaye nadiren ve yavaş akar.

 
Maksim Dmitrievski :

Orada oos başına 0.2 veya 0.3 hata elde etmeyi başaran var mı? Elde edilen minimum 0.45 civarında bir yerdedir. Ayrıca, genellikle OOS için çalışır

ama tren can sıkıcı olduğunda fark 2-2,5 kat

Geliştirmeyi ne zaman bitirip uygulamaya başlayacağımı anlayamıyorum))


Vladimir'in makalelerinde
elibrarius :
Vladimir'in makalelerinde

hangi mimaride? sürgün edebilirsin

 
Maksim Dmitrievski :

hangi mimaride? sürgün edebilirsin

Hem Darch hem de Elm'de - https://www.mql5.com/ru/users/vlad1949/publications - 4. makaleden başlayarak, Acc ile elde edilen sonuçlar yaklaşık %70 ve daha yüksektir.
Tamam, hepsini okudun...
Maksim Dmitrievski :

temel nedenler - her türlü sona erme vb. Yıllık raporlama genellikle.

Bobble'ın yer değiştirmesi olduğunda, konjonktür her zaman değişir

döngü arama ile oynamak için, google. Ne zaman, hangi tarihlerden ve neye kadar doğru öğretileceğini bilmek

durağan düzenliliklerin olmamasının temel nedeni, kapitalizasyon ve sermaye akımlarındaki sürekli değişimdir. Büyük sermaye nadiren ve yavaş akar.

Daha sonra, bu tür döngüleri aramak için veri miktarını arttırmanın ve bir yıl için değil, 2-3 yıl için bir seçim yapmanın, ay sayıları eklemenin gerekli olduğu ortaya çıktı ...

elibrarius :
Hem Darch hem de Elm'de - https://www.mql5.com/ru/users/vlad1949/publications - 4. makaleden başlayarak ve sonrasında, Acc'deki sonuçlar yaklaşık %70 ve daha yüksektir.
Tamam, hepsini okudun...

fena değil:

evet okudum ama çapraz olarak çünkü R kullanmak istemiyorum, spor ilgi alanı değil)

Alexey Vyazmikin :

Daha sonra, bu tür döngüleri aramak için veri miktarını arttırmanın ve bir yıl için değil, 2-3 yıl için bir seçim yapmanın, ay sayıları eklemenin gerekli olduğu ortaya çıktı ...

Emin değilim, bu konuda çok az bilgi var.

Ama örneğin, bir modeli yılın son çeyreğinde yenersem, tüm yıl boyunca iyi çalışır ve sonra bozulur.

bunun gibi bir şey...

kısa süreli ise yaklaşık 3 ay çalışır sonra bozulur.. yani. yine döngüye düşüyoruz, ancak üç ayda bir

