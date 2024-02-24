Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 948
Genel olarak, 3 sınıf için hedef çok iyi değil. İki hedefe bölmek daha iyidir: (-1.0) ve (0,1) ve ardından bir pozisyona karar verirken birleştirmek.
3. sınıf için sorduğum şey buydu. Birkaç sayfa önce, sadece iki hedefi olan aynı dosya vardı. İki hedefte ustalaşmadım (sınıflardan birinin miktarı çok çarpık, o da zor), şimdi üç tane deniyorum.
RandomForest'i bekledim, ancak eğitim dosyası için orijinal dosyanın %10'unu aldım.
İşte sonuç:
İşte ilginç bir tablo
Buna göre ağaç sayısını yaklaşık 50'ye çıkarmanın hatada bir azalma sağladığını görüyoruz, ancak ağaç sayısını 100'ün üzerine çıkardıktan sonra tamamen boş bir iştir.
Ve işte doğrulama ve test parçalarının sonucu. Onları büyük, orijinalin % 45'i var
İleride hiçbir şey görünmüyorsa oldukça iyi.
M1'deki TS net değil: Yayılma içinde tahmin edeceğiz.
Teşekkürler, sonuçlara bakılırsa, işler kötü değil mi?
Ancak, tahmin edici önem tablosuna bakılırsa, arr_Sell bir tahmin edici olarak kullanılmış gibi görünüyor? Eğer öyleyse, o zaman bu doğru değil.
Yani muhtemelen mantıklı, ne kadar çok tahminci o kadar fazla karar, yoksa konunun özünü doğru anlamıyor muyum?
Bir trend stratejisi var ve Si üzerindeki MOEX borsasında çalışıyor, yani. yayılması önemli değil.
Nihai bir karar vermek için:
Sınıflandırmadaki eğilim nedir? Sınıf tahmin hataları trendi kıracak - trendden geriye hiçbir şey kalmayacak.
Ancak, tahmin edici önem tablosuna bakılırsa, arr_Sell bir tahmin edici olarak kullanılmış gibi görünüyor? Eğer öyleyse, o zaman bu doğru değil.
Tabii ki, köknar ağaçları!
Başka?
Şimdi sayacağım.