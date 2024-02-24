Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 950

Alexey Vyazmikin :

Her şey zaten iki dosyaya bölünmüşse neden dosyayı bölelim? Bunu R'de nasıl yapacağımı bilmiyorum, kimse bana açıklayamadı - görünüşe göre aptal.

Veya programlamayı hurda olarak okuyorsanız https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/downloading.html almak daha kolay olabilir mi?

San Sanych Fomenko :

Ve işte başka bir model:

Sonuç KALİTATİF OLARAK farklıdır, model niteliksel olarak farklı olsa da, verileriniz üzerinde yetersiz çalışmalıdır.


RandomForest denilince akla gelen

Anladım, teşekkür ederim, o zaman ağaçlar ve ormanlarla ilgileneceğim - onları çok seviyorum ve ideolojik olarak seviyorum.

San Sanych Fomenko :

Her şey zaten iki dosyaya bölünmüşse neden dosyayı bölelim? Bunu R'de nasıl yapacağımı bilmiyorum, kimse bana açıklayamadı - görünüşe göre aptal.

Böl - asla tükürmeyin, sorun R'ye önyargıdır.


Ağın tarihteki optimize edilmiş Uzman Danışmanı geçebileceğini gerçekten umuyorum :)

Neden bir ağ?

Evet, önyargı yok, sadece dil bilgisi yetersiz, Rusça yardım yok (zaten bir kitap var, ancak yardımın aksine tüm kitap okunmalı ve bunun olacağı bir gerçek değil. neye ihtiyaç vardı), genel olarak öğrenme ile ilgili zorluklar var. İnsanların GUI'yi neden bu kadar sevmediği belli değil - zaman kazandırır...

Ağa gelince, bir rezervasyon yaptım, bu sadece bir bütün olarak MO ile ilgili.

 
Maksim Dmitrievski :

Bu kadar çok belirleyiciyi nereden buldun? strateji için manuel olarak mı seçildiniz? Vay :)

iskele mantığı +- aynı olmalı

Manuel ticaretin acı deneyiminden, bir tahliye meydana geldiğinde ve girişin neden yanlış olduğuna bağlı kalmadığınızda, tahmin ediciler aldım. Bir sorunum var - para kaybetmeyi sevmiyorum ve bu nedenle el ticareti yaparsam kendim için büyük sorun yaratacağım bir pozisyonu pek kapatmıyorum . Bu tür olaylardan sonra, sadece aşınma ve yıpranma, testler, analizler için çalışırsınız, bir tahliyeyi nasıl önleyebileceğinize dair bir çözüm ararsınız - fikirler üretirsiniz, bunları geçmiş üzerinde test eder, bazılarını atarsınız, diğerlerini değil. Pek çok fikir benim için programlamanın zorluğundan dolayı gerçekleşmeden kalıyor, ama kağıt üzerinde kalıyor, kağıtlar masayı dolduruyor...

Ormanlarla ilgili güven verici cevabınız için teşekkür ederiz!

 
Roffield :

Veya programlamayı hurda olarak okuyorsanız https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/downloading.html almak daha kolay olabilir mi?

Evet, bu yüzyıla sahibim - onu nasıl kullanacağınızı ancak cehennem anlarsınız!

Ve sonra, MT5 ile nasıl arkadaş olunur?

 

Bütün bunlar ***, genel olarak, 2015 yılında Rattle'da ormanı eğittim, varsayılan ayarlar aşağıdaki sonucu verdi 

Summary of the Random Forest Model
==================================

Number of observations used to build the model: 98573
Missing value imputation is active.

Call:
 randomForest(formula = as.factor(arr_Buy) ~ .,
              data = crs$dataset[crs$sample, c(crs$input, crs$target)],
              ntree = 500, mtry = 8, importance = TRUE, replace = FALSE, na.action = randomForest::na.roughfix)

               Type of random forest: classification
                     Number of trees: 500
No. of variables tried at each split: 8

        OOB estimate of  error rate: 6.89%
Confusion matrix:
      -1     0     1 class.error
-1 24452  2147    27  0.08164952
0   1138 42398  1180  0.05183827
1     36  2265 24930  0.08449928

Modeli diğer veriler üzerinde test etmek için bir csv dosyasını nasıl yükleyeceğinizi öğrendim (bunun için, verilerle çalışmak için bu dosyayı en baştan bir dosya olarak açmanız ve ardından dışa aktarmanız ve bu dışa aktarılan dosyayı Değerlendir sekmesinde açmanız gerekir) - 2016 için yüklendi.

Böyle çürük bir sonuç aldım 


Error matrix for the Random Forest model on Pred_027_2015_H2_T_sample.csv (counts):

      Predicted
Actual   - 1      0      1 Error
    - 1 4640 30809 4303    88.3
     0    5210 54059 6090    17.3
     1    3237 28118 5466    85.2

Error matrix for the Random Forest model on Pred_027_2015_H2_T_sample.csv (proportions):

      Predicted
Actual  - 1      0    1 Error
    - 1 3.3 21.7 3.0    88.3
     0    3.7 38.1 4.3    17.3
     1    2.3 19.8 3.9    85.2

Overall error: 54.7 %, Averaged class error: 63.6 %

Nedir bu yeniden eğitim, yanlış ayarlar, kökten farklı bir pazar?

O halde, aynı veriler üzerinde Deductor Studio'daki ağaçta daha iyi bir sonuç mu alıyorum?


Curvafitting dünyasına hoş geldiniz

Bu arada, EMD ile uğraştım - ayrıştırma her yeni çubukta yapılmalıdır, bu nedenle F-I gürültülüdür. yeni verilerin eklenmesiyle, tüm modlar ileri geri atlar. Saçma, sadece 1 seferlik durumlar için uygun

saçmalık saçmalık. ancak pozisyonları yönetmenin yeni bir yolunu açtı
 
Maksim Dmitrievski :

Curvafitting dünyasına hoş geldiniz

Bu arada, EMD ile uğraştım - ayrıştırma her yeni çubukta yapılmalıdır, bu nedenle F-I gürültülüdür. yeni verilerin eklenmesiyle, tüm modlar ileri geri atlar. Saçma, sadece 1 seferlik durumlar için uygun

saçmalık saçmalık. ancak pozisyonları yönetmenin yeni bir yolunu açtı

Baştan düşündüm, işte bu kadar, beni burada azarladılar, bileşik kelimenin farklı bir anlamı olduğu ortaya çıktı ...

Sence asıl mesele, formasyona göre değil de stoploss'a göre pozisyondan çıktım ve bu da sonucu büyük ölçüde bozar mı?

EMD ile ilgili olarak, karşı trend kanalları oluşturmak için bu yaklaşımı kullanma fikrim vardı...

Pozisyon yönetimi yöntemi nedir?
Alexey Vyazmikin :

Baştan düşündüm, işte bu kadar, beni burada azarladılar, bileşik kelimenin farklı bir anlamı olduğu ortaya çıktı ...

Sence asıl mesele, formasyona göre değil de stoploss'a göre pozisyondan çıktım ve bu da sonucu büyük ölçüde bozar mı?

EMD ile ilgili olarak, karşı trend kanalları oluşturmak için bu yaklaşımı kullanma fikrim vardı...

Pozisyon yönetimi yöntemi nedir?

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı dinamikte EMD'yi uygulamak genellikle imkansızdır.

uzun süre açıklamanın yolu hakkında, her şey RL ile iç içe

ve sizin durumunuzda - yeni verilerde sonuç bekleniyor. Bu neredeyse her zaman böyledir. Kısmen bağımsız model toplulukları tarafından çözüldü
 
Alexey Vyazmikin :

Böyle çürük bir sonuç aldım


Nedir bu yeniden eğitim, yanlış ayarlar, kökten farklı bir pazar?

O halde, aynı veriler üzerinde Deductor Studio'daki ağaçta daha iyi bir sonuç mu alıyorum?



Aşırı uyumun ana kanıtı: Gürültü dışı tahmin edicileri BULAMADIM - katı gürültü, bu yüzden bu kadar iyi eğitim sonuçları.

 
Maksim Dmitrievski :

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı dinamikte EMD'yi uygulamak genellikle imkansızdır.

uzun süre açıklamanın yolu hakkında, her şey RL ile iç içe

ve sizin durumunuzda - yeni verilerde sonuç bekleniyor. Bu neredeyse her zaman böyledir. Kısmen bağımsız model toplulukları tarafından çözüldü

Burada birkaç tahminci daha ekleyeceğim ve topluluklara geçeceğim .... ve sonra tefler dansla başlayacak.

