Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2061
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Arşivden ilk sistem için modelleme . Kırmızı çizgiler, 100.000 yinelemenin üzerindeki en kötü ve en iyi sonuçtur. 2500 işlemden sonra (40 yıl) alt limit artıyor.
Hızı sqrt(1/572*(514*(29.95-6.64)^2+58*(-200-6.64)^2)) = 69.4 formülünü kullanarak hesaplıyorum
3796.3/69.4=54,7
Yoksa beklenti SCO tarafından mı bölünmelidir?
Modelde ikame edilen sko:
10000-3754=6246 //100000 yineleme için 572 işlem için maksimum sapma
69.4*sqrt(572)=1659.8 //572 işlem için kapsam
6246/1659.8=3.76
Hiç sanmıyorum gibi görünüyor
Beklenti için simülasyon=0. Genel olarak, sonuç hata payı içindedir.
Çözüm şu şekilde: Bir ekstremum kalıbı oluşturuyoruz ve mevcut fiyat ile kalıbın korelasyonuna bakıyoruz..
Desende her iki tarafta kaç çubuk var? Model tespit edildikten sonra bir sonraki ZZ ekstremumuna kadar hareketin yüzde kaçının kaldığını düşündünüz mü?
Bir zikzak için, sinir ağına omuz uzunluğunu tahmin etmeyi öğretmek yeterli olacaktır - öncekinden daha uzun veya daha kısa (hedef olarak uzun olanlara ihtiyaç vardır).
Sistemim bu şekilde çalışıyor, yeni bir ZZ segmenti göründüğü anda tahmin veriliyor. Tüm sistemler gibi, finansal sonuç da büyük ölçüde piyasanın durumuna bağlıdır, yani. verilen eşiği aşan yeterli ZZ olup olmayacağı. Eşik küçükse, çok sayıda karlı işlem olacaktır, ancak stoplarla ilgili bir sorun vardır - İlk giriş için başka bir seçenek bulana kadar yeni bir ZZ segmentinin göründüğü noktada bahse girerim.
Desende her iki tarafta kaç çubuk var? Model tespit edildikten sonra bir sonraki ZZ ekstremumuna kadar hareketin yüzde kaçının kaldığını düşündünüz mü?
Her iki tarafta 10 adet (BALDA'DAN ALIN)
hayır saymadım bu arada sayabilirsin ilginç..
Hala şablonlarıma takılıp kaldım, ilginç bir şey çıktı
Her iki tarafta 10 adet (BALDA'DAN ALIN)
hayır saymadım bu arada sayabilirsin ilginç..
Hala şablonlarıma takılıp kaldım, ilginç bir şey çıktı
ZZ'nin önceki bölümünün yüzdesi olarak düzeltme derinliğini belirlemek hala mümkünse, ilginç olabilir. Bu arada, MA (96-128)'e göre çıkış noktasını veya ZZ'nin yeni bir segmenti göründüğünde dikkate almak gerekir.
Farede stratejiyi düzeltmekle meşgulken, makale için yapıyorum.
ZZ'nin önceki bölümünün yüzdesi olarak düzeltme derinliğini belirlemek hala mümkünse, ilginç olabilir. Bu arada, MA (96-128)'e göre çıkış noktasını veya ZZ'nin yeni bir segmenti göründüğünde dikkate almak gerekir.
Farede stratejiyi düzeltmekle meşgulken, makale için yapıyorum.
hiç kullanmıyorum
hiç kullanmıyorum
Küçük hareketleri de tanımladığınız açıktır, ancak aslında daha küçük bir değerle aynı ZZ'dir.
eğitimli..
Gri orijinal veridir, mavi modeldendir
ayrıca netlik için trenin bir parçasını ekledi, modelin yeni verilerde nasıl ortaya çıktığını
Ah falan .... ruhumda ne olduğunu bir bilsen, savunmasızım)))) Artık kendim hiçbir şeye inanmıyorum ...
Düz bu şapka gibi anlıyor, ama eğilim ile üzüntü
düz çalıştığı için örneğin Asya / Pasifik oturumunda zamana göre bir filtre yapmaya çalışın