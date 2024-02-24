Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2061

Yeni yorum
 
Rorschach : Sonucun önemini "bilimsel olarak" kanıtlamak istiyorum. Bunu yapmak için büyük sayılar ve 4*sko yasasını kullanın. Bu, eşit olmayan SL ve TP'ye sahip TS için kullanılabilir mi ve kaç ticarete ihtiyacınız var?

Arşivden ilk sistem için modelleme . Kırmızı çizgiler, 100.000 yinelemenin üzerindeki en kötü ve en iyi sonuçtur. 2500 işlemden sonra (40 yıl) alt limit artıyor.

Hızı sqrt(1/572*(514*(29.95-6.64)^2+58*(-200-6.64)^2)) = 69.4 formülünü kullanarak hesaplıyorum

3796.3/69.4=54,7

Yoksa beklenti SCO tarafından mı bölünmelidir?

Modelde ikame edilen sko:

10000-3754=6246 //100000 yineleme için 572 işlem için maksimum sapma

69.4*sqrt(572)=1659.8 //572 işlem için kapsam

6246/1659.8=3.76

Hiç sanmıyorum gibi görünüyor


Beklenti için simülasyon=0. Genel olarak, sonuç hata payı içindedir.


 
mytarmailS :

Çözüm şu şekilde: Bir ekstremum kalıbı oluşturuyoruz ve mevcut fiyat ile kalıbın korelasyonuna bakıyoruz..

Desende her iki tarafta kaç çubuk var? Model tespit edildikten sonra bir sonraki ZZ ekstremumuna kadar hareketin yüzde kaçının kaldığını düşündünüz mü?

 
Evgeny Chumakov :


Bir zikzak için, sinir ağına omuz uzunluğunu tahmin etmeyi öğretmek yeterli olacaktır - öncekinden daha uzun veya daha kısa (hedef olarak uzun olanlara ihtiyaç vardır).

Sistemim bu şekilde çalışıyor, yeni bir ZZ segmenti göründüğü anda tahmin veriliyor. Tüm sistemler gibi, finansal sonuç da büyük ölçüde piyasanın durumuna bağlıdır, yani. verilen eşiği aşan yeterli ZZ olup olmayacağı. Eşik küçükse, çok sayıda karlı işlem olacaktır, ancak stoplarla ilgili bir sorun vardır - İlk giriş için başka bir seçenek bulana kadar yeni bir ZZ segmentinin göründüğü noktada bahse girerim.

 
Alexey Vyazmikin :

Desende her iki tarafta kaç çubuk var? Model tespit edildikten sonra bir sonraki ZZ ekstremumuna kadar hareketin yüzde kaçının kaldığını düşündünüz mü?

Her iki tarafta 10 adet (BALDA'DAN ALIN)

hayır saymadım bu arada sayabilirsin ilginç..

Hala şablonlarıma takılıp kaldım, ilginç bir şey çıktı

 
mytarmailS :

Her iki tarafta 10 adet (BALDA'DAN ALIN)

hayır saymadım bu arada sayabilirsin ilginç..

Hala şablonlarıma takılıp kaldım, ilginç bir şey çıktı

ZZ'nin önceki bölümünün yüzdesi olarak düzeltme derinliğini belirlemek hala mümkünse, ilginç olabilir. Bu arada, MA (96-128)'e göre çıkış noktasını veya ZZ'nin yeni bir segmenti göründüğünde dikkate almak gerekir.

Farede stratejiyi düzeltmekle meşgulken, makale için yapıyorum.

 
Alexey Vyazmikin :

ZZ'nin önceki bölümünün yüzdesi olarak düzeltme derinliğini belirlemek hala mümkünse, ilginç olabilir. Bu arada, MA (96-128)'e göre çıkış noktasını veya ZZ'nin yeni bir segmenti göründüğünde dikkate almak gerekir.

Farede stratejiyi düzeltmekle meşgulken, makale için yapıyorum.

hiç kullanmıyorum

 
mytarmailS :

hiç kullanmıyorum

Küçük hareketleri de tanımladığınız açıktır, ancak aslında daha küçük bir değerle aynı ZZ'dir.

[Silindi]  
mytarmailS :

eğitimli..

Gri orijinal veridir, mavi modeldendir

ayrıca netlik için trenin bir parçasını ekledi, modelin yeni verilerde nasıl ortaya çıktığını


Zaten bir şey yap. Lamba istiyorum ama idrarım yok. Fabrikada ondan para kazanamazsın 😔
[Silindi]  
gerçekten ihtiyacınız varsa, stratejiler genellikle monte carla tarafından kontrol edilir
[Silindi]  
mytarmailS :

Ah falan .... ruhumda ne olduğunu bir bilsen, savunmasızım)))) Artık kendim hiçbir şeye inanmıyorum ...

Düz bu şapka gibi anlıyor, ama eğilim ile üzüntü


düz çalıştığı için örneğin Asya / Pasifik oturumunda zamana göre bir filtre yapmaya çalışın

1...205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068...3399
Yeni yorum