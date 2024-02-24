Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2059

Rorschach :

En saf haliyle, pek ilginç değil

Valla ben bunlara baktım Ya çok az anlaşma var ya da sizinki gibi bir şey. Koşul eklemeye çalıştım - sonra yeniden eğitim

 
Rorschach :

Farklı SL ve TP ile haftanın belirli bir günü ve belirli bir saatinde satın alıyoruz. 10 yıl boyunca, kârın maksimum düşüşten birkaç kat daha fazla olduğu siyahta sistemler var.

Aynı sistemi bir yıl ve bir ay boyunca pencereden çalıştırdım. Bazı parametre kombinasyonlarının diğerlerinden daha sık ortaya çıktığı görülebilir.


Uzmanlara soru: Değerli uzmanlar, sonucun önemini "bilimsel olarak" kanıtlamak istiyorum. Bunu yapmak için büyük sayılar ve 4*sko yasasını kullanın. Bu, eşit olmayan SL ve TP'li TS için kullanılabilir mi ve kaç ticarete ihtiyacınız var?


amaca bağlı

- Davanızı foruma kanıtlarsanız, bence yılda 100+ işlem + test için? xs ... 3-5-10 yıl?

- tamamen bilimsel bir bakış açısıyla ise, o zaman .... Hangi süreci araştırdığınızı anlıyor musunuz?

Not: ... eğer parmaklarınızın ucundaysa, o zaman istatistik aldınız, örneğin, son 10 yılda karbüratörlü arabaların sayısının azaldığını ve yakıt enjeksiyonlu arabaların sayısının arttığını araştırdınız, büyüme ve düşüş oranları, 10 yıl ilerisi için bir tahmin yaptı...

 
Rastgele bir test yaparak başlayabilirsiniz.

Hiçbir keskinliği sevmiyorum.
 
Bu resimler beni rahatsız ediyor

Haftada 2 kez belirli bir saatte giriş. Hesaplar ucuz değildir.

 
İşe yaramayacak, belli ki artışlar arasında bir korelasyon olacak.

https://ru.qaz.wiki/wiki/Randomness_tests

Bu durumda, " rastgelelik testini geçmek ", üzgünüm, tamamen saçmalık, saçmalık.

Ve eğer bir şeyler ters giderse, o zaman asılı sümüğe bakılırsa, x10 lot ile ortalama mı alıyorsun?

 
Önem tahmin edilirken burada örtük bir sorun var - önyargılı bir örneğe dayalı bir tahmin. Bunun nedeni, mümkün olan en iyi seçeneğin seçilmesidir. Size basit bir model örneği vereyim.

Her ticaretin karlılığının standart bir normal dağılıma sahip olmasına izin verin (sıfır ortalama ve birim varyans). Farklı işlem serilerinin sayısı - 120 = 24 saat * 5 iş günü. Her seride 150 işlem var - yaklaşık üç yıl. R'deki kod: 

nw <- 150
nts <- 120
bst <- rep( 0 , nw)
for (i in 1 :nts) {
  tst <- rnorm(nw)
   if (mean(tst) > mean(bst)) bst <- tst
}

mean(bst)
plot(cumsum(bst), type = 'l' )

sonuç:

en iyi geçişin ortalaması = 0.3418549

en iyi geçiş eşitliği:

Eşitlik

Doğal olarak, bu, gerçek fiyatlarla olası kârın olmadığının garantisi değildir)

 
Andrey Khatimliansky :

Ve eğer bir şeyler ters giderse, o zaman asılı sümüğe bakılırsa, x10 lot ile ortalama mı alıyorsun?

Bunun hakkında. Yazar, komisyoncudan gelen durum, testçinin raporu ile hata bulmak için çok şey var.

