En saf haliyle, pek ilginç değil
Valla ben bunlara baktım Ya çok az anlaşma var ya da sizinki gibi bir şey. Koşul eklemeye çalıştım - sonra yeniden eğitim
Farklı SL ve TP ile haftanın belirli bir günü ve belirli bir saatinde satın alıyoruz. 10 yıl boyunca, kârın maksimum düşüşten birkaç kat daha fazla olduğu siyahta sistemler var.
Aynı sistemi bir yıl ve bir ay boyunca pencereden çalıştırdım. Bazı parametre kombinasyonlarının diğerlerinden daha sık ortaya çıktığı görülebilir.
Uzmanlara soru: Değerli uzmanlar, sonucun önemini "bilimsel olarak" kanıtlamak istiyorum. Bunu yapmak için büyük sayılar ve 4*sko yasasını kullanın. Bu, eşit olmayan SL ve TP'li TS için kullanılabilir mi ve kaç ticarete ihtiyacınız var?
amaca bağlı
- Davanızı foruma kanıtlarsanız, bence yılda 100+ işlem + test için? xs ... 3-5-10 yıl?
- tamamen bilimsel bir bakış açısıyla ise, o zaman .... Hangi süreci araştırdığınızı anlıyor musunuz?
Not: ... eğer parmaklarınızın ucundaysa, o zaman istatistik aldınız, örneğin, son 10 yılda karbüratörlü arabaların sayısının azaldığını ve yakıt enjeksiyonlu arabaların sayısının arttığını araştırdınız, büyüme ve düşüş oranları, 10 yıl ilerisi için bir tahmin yaptı...
Rastgele bir test yaparak başlayabilirsiniz.Hiçbir keskinliği sevmiyorum.
Valla ben bunlara baktım. Ya çok az anlaşma var ya da sizinki gibi bir şey. Koşul eklemeye çalıştım - sonra yeniden eğitim
Bu resimler beni rahatsız ediyor
Haftada 2 kez belirli bir saatte giriş. Hesaplar ucuz değildir.
Rastgele bir test yaparak başlayabilirsiniz.
İşe yaramayacak, belli ki artışlar arasında bir korelasyon olacak.
Rastgele bir test yaparak başlayabilirsiniz.Hiçbir keskinliği sevmiyorum.
https://ru.qaz.wiki/wiki/Randomness_tests
Bu durumda, " rastgelelik testini geçmek ", üzgünüm, tamamen saçmalık, saçmalık.
Bu resimler beni rahatsız ediyor
Haftada 2 kez belirli bir saatte giriş. Hesaplar ucuz değildir.
Ve eğer bir şeyler ters giderse, o zaman asılı sümüğe bakılırsa, x10 lot ile ortalama mı alıyorsun?
Farklı SL ve TP ile haftanın belirli bir günü ve belirli bir saatinde satın alıyoruz. 10 yıl boyunca, kârın maksimum düşüşten birkaç kat daha fazla olduğu siyahta sistemler var.
Aynı sistemi bir yıl ve bir ay boyunca pencereden çalıştırdım. Bazı parametre kombinasyonlarının diğerlerinden daha sık ortaya çıktığı görülebilir.
Uzmanlara soru: Değerli uzmanlar, sonucun önemini "bilimsel olarak" kanıtlamak istiyorum. Bunu yapmak için büyük sayılar ve 4*sko yasasını kullanın. Bu, eşit olmayan SL ve TP'ye sahip TS için kullanılabilir mi ve kaç ticarete ihtiyacınız var?
Önem tahmin edilirken burada örtük bir sorun var - önyargılı bir örneğe dayalı bir tahmin. Bunun nedeni, mümkün olan en iyi seçeneğin seçilmesidir. Size basit bir model örneği vereyim.
Her ticaretin karlılığının standart bir normal dağılıma sahip olmasına izin verin (sıfır ortalama ve birim varyans). Farklı işlem serilerinin sayısı - 120 = 24 saat * 5 iş günü. Her seride 150 işlem var - yaklaşık üç yıl. R'deki kod:
sonuç:
en iyi geçişin ortalaması = 0.3418549
en iyi geçiş eşitliği:
Doğal olarak, bu, gerçek fiyatlarla olası kârın olmadığının garantisi değildir)
Ben böyle yaşadım...
Ve eğer bir şeyler ters giderse, o zaman asılı sümüğe bakılırsa, x10 lot ile ortalama mı alıyorsun?
Bunun hakkında. Yazar, komisyoncudan gelen durum, testçinin raporu ile hata bulmak için çok şey var.