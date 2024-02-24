Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 534
metatrader'ın karasal ağında gerçek keneler olmadığı gerçeğini duymak garip, platformla çalışmanın toptancılığı hissediliyor
Gerçekten? Üzgünüm, belki bir şeyi kaçırdım, geçmiş keneleri indirebilir miyim? Yoksa sadece "servis amaçlı" mı (rnd)?))) Hata yapmaktan memnuniyet duyarım, aslında, bir top üzerinde belirsiz bir süre boyunca keneler yakalayabildiğiniz zaman hata yapmayı severim. bir sürü FX enstrümanı))) tiki periyodik olarak ağlıyor .... bir rezalet (((
Varsayımımı kanıtlamak için, piyasayı genelleştirmek için TS'mi test ettim ve genel olarak TS'nin yeniden eğitildiği ve kazanmaya başlaması için böyle bir resme yol açan parametreleri ayarlamanız gerektiği sonucuna vardım. eğitim sitesinde.
Sonuçta, bildiğimiz gibi, eğitim alanı o kadar önemli değil, bu yüzden TS'nin birleşmesi konusunda endişelenecek bir şey yok. Ama gerçek iş sitesinde, işe alacak ve ilk iki gün bunun bir örneği .... bakalım sonra ne olacak ....
Ve işte piyasaya genelleme için gerçek test sitesi. Bu, gelecekte arama yapmaya başlaması için ağın nasıl yönlendirileceğini seçtiğimiz yerdir. İlke basittir. Test sırasında, bu resimde gördüğümüz araç birleşmemelidir. Ortaya çıkan modelin son testinin nasıl yapıldığına piyasayı genellemek adına biraz sonra değineceğiz....
Eh, MT5'te komisyoncuların/borsaların sunucularından uzun süredir mevcut, elbette yapabilirsiniz.. ctrl+u, dışa aktarma keneleri
Son 24 saat için keneler var, bunu dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/ adresinden de indirebilirsiniz, ancak kenelere bakarsanız en az bir yıla ve tüm pazara (~ 150Gb) ihtiyacınız var. önceki günler için mutfak sunucusundan dakika olarak sayı sırasına göre tamamen farklı bir miktar var. Bu sadece kötü niyetli niyet ve açgözlülük yüzünden bile değil, ancak trafikten tasarruf etmek için, testlerin “gerçek onaylar” üzerinde devam etmesi mümkün değil, bir enstrüman için bir yıllık onay yaklaşık bir gigabayttır, bakın MT5 klasörünün ağırlığı ne kadardır? test, bu keneler nerede? Bu sadece pazarlama.
2 yıl boyunca eurusd için terminal klasöründe 600 mb keneler, .tks'de her ay 25 mb
ve csv'ye dışa aktarırsanız, 2 ayda 800mb boşaltıldı
Şu anda 2017'nin tamamı için hacmin ne olacağını göreceğim
97555367 keneler.. 4.85 GB.. yeterli değil mi?
Pekala, tüm DC'lerin bu kadar derin bir kene geçmişi olmadığı açık, bazılarında daha fazla, bazılarında daha az var
mmm ... şey, gerçek gibi görünüyor))) belki yanılmışım. Ama yine de, 1'de 1 test cihazımda aynı sonucu alana kadar, mutfakları memnun etmek için yazılanların cehennemi bildiğine güvenmezdim. Test cihazının kendisi oldukça basit bir algoritmadır, algoritma şeffaf olmalıdır, sonuçları örneğin bir tür matematiksel fonksiyon için olduğu gibi tekrarlanabilir olmalıdır.
peki, simüle edilmiş ve gerçek olanlar üzerinde test ederseniz, sonuçlar en azından açıkça farklıdır, elbette kene geçmişinin kalitesi hakkında hiçbir şey söyleyemem .. kayma vb. dikkate alırsanız. Forex'te, kene geçmişinin kalitesinin test için oldukça kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum
Eh, mt tester'ı eleştirmeye başlarsak, o zaman her şeyden önce hız için, orada ne yaptıklarını bilmiyorum, sadece mutfak etkisi ile ilgili konsperolojik düşünceler akla geliyor, ama bir kez daha tekrar ediyorum tester bir TEMEL ALGORİTMA. , bir döngüde: bir sinyalde - bakiyeye lot*fiyatını (sonraki tik için) ekle, hepsi bu, belki henüz önemli olmayan birkaç işlem, kaç tane sinyal var, bu kadar çok yineleme var, 1 almalı -Sinyalleri hesaplamak için %10 daha fazla zaman, yüz milyonlarca (> onyıllarca dakika) çubuk saniyenin onda biri içinde işlenmelidir. Bir periyodun ayda bir kez mum başına çalışmasının arkasındaki zayıf fikirli "stratejinin" nasıl dakikalarca test edildiğini açıklamak mümkün değil, mümkün değil, bu bir oyalama. Ayrıca, "gerçek tikler üzerinde", eğer sinyaller mumlardan üretiliyorsa ve tüm tikler hafızadaysa, yürütmenin, tik işaretinin zaman anahtarına göre haritadan bir seçim olması çok daha önemli değildir. sinyal veya daha sonra bir gecikme. Kısacası ... iyi, anladın)))
basit mantıkla standart MACD örnek uzmanı, yılda 2 açılış fiyatına 1 dakika.. peki, 4-5 saniye gibi geliyor.. ve bu dakikalar için bir yıl için
bence o kadar yavaş değil + dalgalı spreadler gibi bir ticaret ortamını yeniden üretti, bir grafik çizdi ve bir rapor gösterdi