Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 527
Bu kışkırtıcı bir soru. Kimin ne kadar kazandığını neden bilmeniz gerekiyor? hırsızlık yapacaksın :)
Peki o zaman, ne kadar değil, ama Ulusal Meclis'i kullanan bir stratejiden istikrarlı bir gelir var mı?
Örneğin Maxim'in sinyalini arıyordum.
Başlangıç harika ve sonra - dışarı ....
Orada. Günde %0.5. Millet Meclisi bir yardımcı olarak burada, ellerle ilgileniyor.
Daha sıcak.
Şimdi makineyi gerçek zamanlı olarak test ediyorum. Uçuş normal.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Ticarette makine öğrenimi: teori ve uygulama (ticaret ve daha fazlası)
Yuriy Asaulenko , 2017.11.17 17:32
Kendi test yöntemim var. Ve kimseye bir şey kanıtlamayacağım. Her şey sadece bilgi amaçlıdır.
Bu arada, neden keneler üzerinde test? Bir sonraki mum için mevcut durum için en kötü durum senaryosunu kullanmak modelleme yaparken çok daha kolaydır. Ardından gerçek kenelerde sonuç yalnızca iyileşir.)
Peki, büyük bir zaman dilimi üzerinde çalışıyorsanız, bir mumdaki olayların gelişimi için daha küçük bir zaman dilimi kullanın, oysa keneler hiçbir şeyi etkilemez.
Ve işte zamanında gelen başka bir test anlaşması. Gördüğünüz gibi, aynı zamanda karlı.
Kâr - 21, Maks kâr - 39. Elbette bu hiçbir şeyi kanıtlamaz.)
PS Pekala, yığınla, başka bir gerçek zamanlı test anlaşması
Kâr - 19, Maksimum kâr - 35.
Zaten arka arkaya 3 anlaşmanız var. Önceki gönderilerden birinde 1.
Ve şovla işim bitti.)
Sistemi yaktım Yuri!)))
Ah, aferin.) 2 işlem için.)) Yukarıda 1.si var.
Üçü de var) Giriş / çıkış - iki dikey çizgi .
not:
Resmi kaldırabilirim.
Bunun henüz bir sistem değil, değişen parametrelere sahip bir test olması teselli edicidir.)) Testi basitleştirmek için. Artık gerçek parametrelerle koşuyu göstermeyeceğim.))
Evet, hayır, baksınlar.))
Tamam, izin ver. İhtiyacım yok - kendi her şeyim var)
Yine de bırakmayacaklar.) Ama çok memnunum - hemen abarttılar. Benim bile böyle resimlerim yok, sadece bir günlüğüm.
Ödül olarak başka bir test ticareti. Sadece içerdekiler için.)
Her şey, her şey, bir daha yapmayacağım.))
Not 22:16 Dolayısıyla bir sonraki anlaşmayı yapmak cazip geliyor. hem de kârlı. Ancak gurur. Günah.