Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 539
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kod olmadan hiçbir şey net değildir.
Gösterge değerlerini basitçe okumak ve bunları günlüğe (veya daha iyisi, daha sonra karşılaştırmayı kolaylaştırmak için bir csv dosyasına) yazmak için minimum işlevsellik kümesine sahip basit bir Uzman Danışman yapmanız gerekir. Sonuçların farklı olacağı iki lansman yapın ve hepsini uzman koduyla birlikte servis masasına gönderin, terminali onarsınlar.
Kodu oraya da ekleyebilirsiniz - https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2096 - bilgili kişiler neyin yanlış olduğunu kontrol edecek ve onaylayacak veya açıklayacaktır.
İyi tamam. Orada yayınlamaya çalışacağım. Aracıda, bir danışmanı değil, göstergeyi başka bir sembolden çağıran bir göstergeyi test ediyorum. Belki bunda bir fark vardır .. HZ kısalır .. zaman geçer sorun buna değer :-(
https://geektimes.ru/post/294617/
sonunda, kendini yeniden eğiten uyarlanabilir sistemle ilgili bir şeyler çalışmaya başladı. piyasanın doğasına herhangi bir ayarlama yapmadan her şey yolunda :) ayrıca kurtulmak zorunda olan birçok gürültü anlaşması
MO elbette beyin için çok zor
F
sonunda, kendini yeniden eğiten uyarlanabilir sistemle ilgili bir şeyler çalışmaya başladı. piyasanın doğasına herhangi bir ayarlama yapmadan her şey yolunda :) ayrıca kurtulmak zorunda olan birçok gürültü anlaşması
MO elbette beyin için çok zor
FAynı döneme ait sembolün grafiğini yayınlamak mümkün müdür?
Genel olarak, öyle görünüyor) ancak model, karlılık açısından piyasadan biraz daha iyi performans gösterdi.
ve m15 tf kullanıldı, bu yüzden bu kadar çok fırsat var. Ama bu henüz son sürüm değil, zaten yapmaktan bıktığım için attım :)
Henüz yapamıyorum. Bir yıldır aile içi sorunlarla meşgulüm. Hala bir ay var. Sonra sonuçları göndermeye başlayacağım, kaynak materyal hazır.
Bir aydan fazla zaman geçti. GARCH'ın pratik uygulaması hakkında resimlerle bir hikaye bekliyoruz ...
Bir aydan fazla zaman geçti. GARCH'ın pratik uygulaması hakkında resimlerle bir hikaye bekliyoruz ...
Evet, başladım.
LSTM nöronunun benim için anlaşılır bir açıklamasına rastladım, test etmek için küçük bir kod yazdım. Makale - http://datareview.info/article/znakomstvo-s-arhitekturoy-lstm-setey/
Kodda 100 bar eurusd m5 alınır, barlarla kazançlar hesaplanır, lstm nöronu bilinen son kazancı temel alarak bir sonraki kazancı tahmin etmek için eğitilir.
Eğitim, karmaşık analitik denklemler olmadan yapıldı, nöron ağırlıkları ayrık lbfgs optimizasyonuna göre ayarlandı, daha kötü, ancak basit bir test için uygun.
Tahmin puanı (R2) sıfırın biraz üzerinde çıktı, bu çok düşük ama yine de rastgele tahminden daha iyi. Lstm nöronunun bazı göstergeler veya bir dizi kazanç almadığı, ancak bir sonrakini tahmin ettiği tek bir değer aldığı ve bunun her çubuk için tekrarlandığı ve genel olarak her şeyin çok basit olduğu göz önüne alındığında - sonuç daha iyi çıktı. Tahmin etmiştim. Ancak binlerce çubuk alırsak, R2 tahmini < 0 olur ve bu kötüdür. Ve görünüşe göre Forex'te yeni verilerde, böyle bir modelin sonucu daha da kötüleşiyor, çapraz doğrulamalı bir tür bisiklet icat etmeniz gerekiyor, şimdi olduğu gibi basit bir biçimde kar olmayacak.
Şimdi bir şekilde bu nöronlardan bir ağ oluşturmanız gerekiyor, ancak bu makalede değildi, daha fazla anlamadım.
LSTM nöronunun benim için anlaşılır bir açıklamasına rastladım, test etmek için küçük bir kod yazdım. Makale - http://datareview.info/article/znakomstvo-s-arhitekturoy-lstm-setey/
Kodda 100 bar eurusd m5 alınır, barlarla kazançlar hesaplanır, lstm nöronu bilinen son kazancı temel alarak bir sonraki kazancı tahmin etmek için eğitilir.
Eğitim, karmaşık analitik denklemler olmadan yapıldı, nöron ağırlıkları ayrık lbfgs optimizasyonuna göre ayarlandı, daha kötü, ancak basit bir test için uygun.
Tahmin puanı (R2) sıfırın biraz üzerinde çıktı, bu çok düşük ama yine de rastgele tahminden daha iyi. Lstm nöronunun bazı göstergeler veya bir dizi kazanç almadığı, ancak bir sonrakini tahmin ettiği tek bir değer aldığı ve bunun her çubuk için tekrarlandığı ve genel olarak her şeyin çok basit olduğu göz önüne alındığında - sonuç daha iyi çıktı. Tahmin etmiştim. Ancak binlerce çubuk alırsak, R2 tahmini < 0 olur ve bu kötüdür. Ve görünüşe göre Forex'te yeni verilerde, böyle bir modelin sonucu daha da kötüleşiyor, çapraz doğrulamalı bir tür bisiklet icat etmeniz gerekiyor, şimdi olduğu gibi basit bir biçimde kar olmayacak.
Şimdi bir şekilde bu nöronlardan bir ağ oluşturmanız gerekiyor, ancak bu makalede değildi, daha fazla anlamadım.
lstm ağı, Arima'dan daha kötü mevsimsel döngüleri bile tahmin ediyor, ancak öğrenmesi çok daha uzun sürüyor.. Bu ağların en azından bir şey için uygunluğunu henüz fark etmedim :)
arkadaşım hepsini yaktı, keras okudu, mevsimsel kârla işte basit bir sıra aldı, ağı neredeyse bir gün eğitti .. ve sonra uzun süre lanet etti